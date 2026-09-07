7 - 14 Eylül 2026 Haftalık Burç Yorumları

Terazi ve Yükselen Teraziler, 7–14 Eylül haftasında para, aşk, kariyer, eğitim ve gelecek planlarınızda önemli gelişmeler gündeme geliyor. Özellikle Yükselen Teraziler için 1, 2, 9, 10, 11 ve 12. evleriniz güçlü biçimde çalışıyor. Fakat haftanın en önemli konusu, bir dönemi kapatırken önünüzde açılmaya başlayan yeni yolu fark etmek olacak.
Başak Yeniayı 12. evinizde gerçekleşiyor. Geçmiş, kapanışlar, bilinçaltı, perde arkasında yürüyen işler ve tamamlanması gereken meseleler ön plana çıkıyor. Hayatınızda artık size hizmet etmeyen bir ilişkiyi, alışkanlığı veya düşünce biçimini geride bırakabilirsiniz. Henüz herkese anlatmadığınız yeni bir plan üzerinde çalışmanız da mümkün.
Venüs Akrep’e geçerek 2. evinizi hareketlendiriyor. Para ve kazançlar açısından önemli bir dönem başlıyor. Gelirinizi artırmak, yeni bir kazanç modeli oluşturmak veya sahip olduğunuz yetenekleri paraya çevirmek isteyebilirsiniz. Ancak maddi konularda kontrol ihtiyacı da artabilir. Para gelirken harcamaların büyümemesine dikkat edin.
Aşk tarafında ise burcunuzun yöneticisi Venüs’ün Akrep’e geçmesi güven ve değer konularını öne çıkarıyor. Bekar Teraziler artık yalnızca çekici buldukları kişilere değil, kendilerine gerçekten değer veren insanlara yönelmek isteyebilir. İlişkisi olanlarda para, güven ve gelecek planları üzerine önemli konuşmalar yapılabilir.
Merkür sizin burcunuza geçerek 1. evinizi hareketlendiriyor. Kendinizi çok daha açık ifade etmeye başlıyorsunuz. Önemli görüşmeler, kararlar, anlaşmalar ve yeni planlar gündeme gelebilir. Uzun zamandır söylemek isteyip söyleyemediğiniz bir şeyi artık açıkça dile getirebilirsiniz.
Uranüs İkizler’de 9. evinizde retroya dönüyor. Eğitim, üniversite, akademik konular, yabancılar, yurt dışı, seyahatler, hukuk ve hayata bakışınız yeniden sorgulanabilir. Yurt dışıyla bağlantılı eski bir plan tekrar gündeme gelebilir. Öğrenci Teraziler eğitim yönünü değiştirmeyi veya farklı bir alana yönelmeyi düşünebilir.
Mars Yengeç 10. evinizde kariyer alanınızı hareketlendiriyor. İş hayatında mücadele gücünüz yükseliyor. Yeni bir görev, proje veya yöneticilerle yapılacak önemli bir görüşme gündeme gelebilir. İş değiştirmek isteyenler daha cesur davranabilir. Ancak otorite figürleriyle gereksiz güç savaşlarından uzak durun.
Jüpiter Aslan 11. evinizde sosyal çevrenizi ve gelecek hedeflerinizi büyütüyor. Yeni insanlarla tanışabilir, güçlü bağlantılar kurabilir ve bir arkadaşınız veya çevreniz aracılığıyla önemli bir fırsat yakalayabilirsiniz.
9 EYLÜL: BEKLENMEDİK BİR KAPI AÇILABİLİR
Sosyal çevre ve gelecek planlarınız üzerinden hareketlilik hızlanıyor. Bir arkadaşınızdan gelecek haber, yeni bir tanışma veya güçlü bir bağlantı önünüzde farklı bir seçenek oluşturabilir. Kariyeriniz açısından önemli olabilecek bir insanla yollarınız kesişebilir.
10 EYLÜL: PARA VE HAYAT PLANINIZDA YÖN DEĞİŞİYOR
Haftanın en önemli eşiklerinden biri. Merkür burcunuza geçerek sizi daha görünür ve etkili hale getirirken Venüs Akrep’e geçerek para alanınızı hareketlendiriyor. Aynı gün Uranüs’ün retroya dönmesi eğitim, seyahat veya yurt dışıyla ilgili eski bir planı yeniden gündeme taşıyabilir. Para, gelecek ve kişisel kararlarınız aynı anda önem kazanıyor.
11 EYLÜL: BİR DÖNEM KAPANIYOR
Başak Yeniayı 12. evinizde gerçekleşiyor. Hayatınızdan çıkması gereken bir insanı, alışkanlığı veya yükü daha net görebilirsiniz. Bu Yeniay hemen harekete geçmekten çok, yeni dönem başlamadan önce geçmişi temizlemek ve perde arkasında hazırlık yapmak için önemli olabilir.
12 EYLÜL: DUYDUĞUNUZ HER ŞEYE İNANMAYIN
İlişkiler, görüşmeler ve önemli kararlar konusunda acele etmeyin. Sezgileriniz güçlenirken bazı bilgiler kafa karıştırıcı olabilir. Bir konuşmanın yalnızca görünen kısmına bakmayın. Özellikle önemli bir söz veya teklif varsa detayları netleştirmeden karar vermeyin.
13 EYLÜL: SÜRPRİZ BİR HABER PLANLARI DEĞİŞTİREBİLİR
Eğitim, yurt dışı, seyahat, hukuk veya uzaklarla bağlantılı beklenmedik bir gelişme gündeme gelebilir. Uzun zamandır çözemediğiniz bir meseleye farklı bir açıdan bakabilir ve önünüzde yeni bir yol olduğunu fark edebilirsiniz.
14 EYLÜL: PARA VE DEĞER KONUSUNDA KRİTİK KARAR
Ay Akrep’e geçerek Venüs’le buluşuyor ve para, kazançlar ve özdeğer konusu yeniden güçleniyor. Yeni bir kazanç görüşmesi, ödeme veya maddi karar gündeme gelebilir. Aşk hayatında ise önemli bir soru öne çıkabilir: Gerçekten hak ettiğiniz değeri görüyor musunuz?
Terazi ve Yükselen Teraziler için gökyüzünün mesajı çok net.
Herkesi memnun etmeye çalışırken kendi yolunuzu kaybetmeyin. Geçmişte tamamlanması gerekeni tamamlayın. Paranızı ve emeğinizi küçümsemeyin. Kariyerinizde cesur olun ama öfkeyle hareket etmeyin. Aşkta ise yalnızca sevildiğinizi duymaya değil, gerçekten değer gördüğünüzü hissetmeye bakın.
Özellikle 10 ile 14 Eylül arasında yaşanacak bir para haberi, kariyer görüşmesi, karşılaşma veya beklenmedik gelişme önümüzdeki dönemin yönünü değiştirebilir.
Terazi ve Yükselen Teraziler için eski bir dönem kapanırken yeni hayatın hazırlıkları başlıyor. Aşk, para, kariyer ve gelecek planlarınızdaki gelişmelerin devamını kaçırmamak için Astrodeha’yı takip edin.