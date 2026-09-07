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7 - 14 Eylül 2026 Haftalık Burç Yorumları

etiket 7 - 14 Eylül 2026 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
07.09.2026 - 15:06
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7-14 Eylül 2026 haftası, tüm burçlar için aşk, para, iş ve kişisel gelişim alanlarında önemli değişimlerin kapısını aralıyor. Gökyüzünün bu dönemde sunduğu etkileri ve hayatınızın akışını değiştirebilecek kritik tarihleri, haftalık burç yorumlarımızda detaylarıyla inceleyebilirsiniz.

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KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ 7–14 EYLÜL 2026: HAYATINIZDA TAŞLAR YERİNDEN OYNUYOR

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ 7–14 EYLÜL 2026: HAYATINIZDA TAŞLAR YERİNDEN OYNUYOR

Koç ve Yükselen Koçlar, bu hafta iş, aşk, para, evlilik ve günlük düzeniniz aynı anda hareketleniyor. Başak Yeniayı 6. evinizde çalışma hayatınızı, sorumluluklarınızı ve sağlık düzeninizi yeniden kurmaya çağırıyor. İş değiştirmek, yeni bir görev almak, çalışma sisteminizi yenilemek veya hayatınızı daha verimli hale getirmek isteyebilirsiniz.

Aşk tarafında Jüpiter 5. evinizde şansınızı büyütüyor. Bekar Koçlar için yeni tanışmalar, dikkat çekici karşılaşmalar ve güçlü bir çekim mümkün. Venüs’ün Akrep’e geçmesiyle ilişkiler yüzeyde kalmayacak. Güven, sadakat, kıskançlık ve duygusal derinlik çok daha önemli hale gelecek.

Merkür Terazi 7. evinizi çalıştırıyor. Evlilikte, ciddi ilişkilerde ve ortaklıklarda konuşma zamanı. Uzun süredir ertelenen bir mesele masaya gelebilir. Evlenmeyi düşünenler ilişkinin geleceğini konuşabilir. Sorunlu ilişkilerde ise bazı gerçekleri görmezden gelmek zorlaşabilir.

Para konusunda Venüs 8. evinizde. Krediler, borçlar, ortak hesaplar, eşin parası, vergiler ve finansal yükümlülükler gündeme gelebilir. Duygusal kararlarla maddi kararları birbirine karıştırmayın.

Uranüs İkizler 3. evinizde retroya dönüyor. Eğitim, iletişim, sosyal medya, teknoloji, kardeşler ve kısa yolculuklarda beklenmedik gelişmeler olabilir. Bir telefon, mesaj veya haber yeni bir kapı açabilir.

Mars Yengeç 4. evinizde ev ve aile hayatını hareketlendiriyor. Taşınma, tadilat veya gayrimenkul konuları gündeme gelebilir. Aile içinde ise sabırsızlığa dikkat edin.

Haftanın kritik süreci 9 Eylül’den itibaren hızlanıyor. Ay ile Jüpiter’in buluşması aşk, flört ve cesaret alanınızı büyütürken özellikle bekar Koçlara sürpriz bir karşılaşma getirebilir. 10 Eylül’de gökyüzünün tonu değişiyor. Venüs Akrep’e geçerken aşk ve para meseleleri derinleşiyor, Merkür Terazi’ye geçerek evlilik ve ilişkilerde önemli konuşmaların kapısını açıyor. Uzun zamandır söylenmeyen bir söz söylenebilir, ilişkinin geleceği konuşulabilir veya ortak para konusunda önemli bir karar gündeme gelebilir.

11 Eylül’de gerçekleşen Başak Yeniayı ise iş ve günlük yaşamınızda yeni bir sayfa açıyor. Yeni bir iş, görev değişikliği, çalışma düzeninin yenilenmesi veya hayatınızı toparlayacak önemli bir karar gündeme gelebilir. 12 Eylül’de duyduklarınızı hemen gerçek kabul etmeyin. İlişkilerde yanlış anlaşılmalara ve kafa karıştıran haberlere karşı dikkatli olun. 13 Eylül’de ise tablo bir anda değişebilir. Beklenmedik bir telefon, mesaj, görüşme, eğitim fırsatı veya yeni fikir önünüzde farklı bir yol açabilir.

14 Eylül’e geldiğimizde aşk ve para konuları daha yoğun hale geliyor. Tutku yükselirken kıskançlık, sahiplenme ve kontrol mücadelelerinden uzak durun. Aynı zamanda bekleyen bir işi sonuçlandırmak veya uzun zamandır ertelediğiniz bir konuda harekete geçmek için güçlü bir motivasyon oluşabilir.

Bu nedenle özellikle 10 ile 14 Eylül arasında yaşananları küçümsemeyin. O günlerde yapılan bir konuşma, alınan bir haber, başlayan bir ilişki veya verilen küçük bir karar ilerleyen haftalarda düşündüğünüzden çok daha önemli hale gelebilir.

Gökyüzünün Koçlara mesajı çok net. Hayatınızda artık çalışmayan hiçbir şeyi sırf alıştınız diye sürdürmeyin. İşinizi düzenleyin, paranızı kontrol edin, aşkta yalnızca heyecana değil güvene bakın ve ilişkilerinizde gerçeği konuşun.

Çünkü bu hafta başlayan hikâye burada bitmiyor. Koç ve Yükselen Koçlar için aşk, para, iş ve evlilikte asıl gelişmeler daha yeni başlıyor. Devamını ve önünüzdeki kritik tarihleri kaçırmamak için Astrodeha’yı takip edin.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA 7–14 EYLÜL 2026: AŞKTA KADER DEĞİŞİYOR, PARADA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA 7–14 EYLÜL 2026: AŞKTA KADER DEĞİŞİYOR, PARADA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Boğa ve Yükselen Boğalar, bu hafta aşk, ilişkiler, para, iş ve aile hayatınızda dengeler değişiyor. Özellikle Yükselen Boğalar için gökyüzü 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. evlerinizi güçlü biçimde harekete geçiriyor. Haftanın en büyük sürprizi ise aşk ve ilişkiler cephesinden gelebilir.

Başak Yeniayı 5. evinizde gerçekleşiyor. Aşk, flört, çocuklar, yaratıcılık ve hayattan aldığınız keyif konusunda yeni bir sayfa açılıyor. Bekar Boğalar için yeni bir tanışma gündeme gelebilir. Uzun zamandır kalbinizi kapattıysanız fikrinizi değiştirecek biriyle karşılaşabilirsiniz. İlişkisi olanlarda ise ilişkinin geleceği, çocuklar veya birlikte alınacak kararlar önem kazanabilir.

Venüs Akrep’e geçerek 7. evinizi hareketlendiriyor. İşte haftanın aşk açısından en güçlü gelişmelerinden biri burada. Evlilik, ciddi ilişkiler ve ortaklıklar ön plana çıkıyor. Bekarlar için başlayan bir ilişki kısa sürede ciddileşebilir. Evli Boğalarda tutku artarken kıskançlık, sahiplenme ve güven meseleleri de açılabilir. İlişkinizde uzun süredir konuşulmayan bir konu varsa artık görmezden gelmek zorlaşabilir.

Merkür Terazi 6. evinizde iş hayatınızı hızlandırıyor. Yeni görevler, görüşmeler, çalışma arkadaşları ve günlük sorumluluklar gündeme gelebilir. İş arayan Boğalar için başvurular ve görüşmeler açısından hareketli bir dönem başlayabilir. Sağlık ve yaşam düzeninizde ise daha dengeli bir sistem kurmanız gerekebilir.

Uranüs İkizler’de 2. evinizde retroya dönüyor. Para konusunda asıl dikkat edilmesi gereken yer burası. Geliriniz, kazanç biçiminiz ve harcamalarınız yeniden değerlendirmeye açılıyor. Beklenmedik bir masraf çıkabileceği gibi yeni bir gelir modeli de aklınıza gelebilir. Özellikle internet, teknoloji, dijital işler, iletişim veya farklı gelir kaynakları konusunda sıra dışı fikirler geliştirebilirsiniz. Parayla ilgili ani kararlar yerine planlı hareket edin.

Jüpiter Aslan 4. evinizde ev ve aile konularını büyütüyor. Taşınma, ev değiştirme, gayrimenkul, aileyi genişletme veya yaşam alanınızı güzelleştirme isteğiniz artabilir. Aileden gelecek bir destek de önemli olabilir.

Mars Yengeç ise 3. evinizde iletişimi hızlandırıyor. Telefonlar, mesajlar, görüşmeler, kısa yolculuklar, eğitim ve yakın çevre trafiği artabilir. Fakat kelimelerinizi dikkatli seçin. Bir anda söylediğiniz bir söz gereksiz bir tartışmaya dönüşebilir.

Haftanın kritik süreci 9 Eylül’den itibaren hızlanıyor. Ev ve aile konusunda önemli bir gelişme veya karar gündeme gelebilir. 10 Eylül’de Venüs’ün Akrep’e geçmesiyle ilişkilerinizin tonu değişiyor. Bekarlar için dikkat çekici bir karşılaşma, ilişkisi olanlar için geleceğe yönelik ciddi bir konuşma, evli Boğalar için ise eşle ilgili önemli bir gelişme yaşanabilir.

11 Eylül’de Başak Yeniayı aşk hayatınızın kapısını açıyor. Yeni bir ilişkiye başlamak, mevcut ilişkide yeni bir sayfa açmak, çocuklarla ilgili karar almak veya yaratıcı bir projeyi hayata geçirmek açısından haftanın en güçlü günlerinden biri olabilir.

12 Eylül’de iş ortamında veya günlük iletişimde duyduğunuz her şeyi hemen doğru kabul etmeyin. Yanlış anlaşılmalar ve kafa karıştıran konuşmalar yaşanabilir. 13 Eylül’de ise beklenmedik bir fikir veya haber özellikle para ve iş konusunda önünüzde farklı bir yol açabilir.

14 Eylül’e geldiğimizde ilişkiler iyice yoğunlaşıyor. Ay’ın Akrep’e geçerek Venüs’le buluşması aşk, evlilik ve ortaklık alanınızı güçlü biçimde hareketlendiriyor. Bir yakınlaşma yaşanabilir, önemli bir konuşma yapılabilir veya bir ilişkinin nereye gittiği çok daha belirgin hale gelebilir. Ancak kıskançlık ve güç savaşlarına dikkat edin.

Boğa ve Yükselen Boğalar için gökyüzünün mesajı çok net.

Kalbinizi geçmişin korkularıyla kapatmayın. Parada eski yöntemlere körü körüne bağlı kalmayın. İş hayatında dengenizi kurun ve ilişkinizde konuşulması gerekenleri ertelemeyin.

Çünkü bu hafta özellikle 10 ile 14 Eylül arasında yaşanacak bir karşılaşma, konuşma, para kararı veya aile gelişmesi önümüzdeki dönemin yönünü değiştirebilir.

Boğa ve Yükselen Boğalar için aşk ve ilişkilerde asıl hikâye şimdi başlıyor. Önünüzdeki kritik tarihleri ve bu gelişmelerin devamını kaçırmamak için Astrodeha’yı takip edin.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER 7–14 EYLÜL 2026: HAYATINIZIN YÖNÜ DEĞİŞİYOR, PARA VE AŞKTA YENİ KAPILAR AÇILIYOR

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER 7–14 EYLÜL 2026: HAYATINIZIN YÖNÜ DEĞİŞİYOR, PARA VE AŞKTA YENİ KAPILAR AÇILIYOR

İkizler ve Yükselen İkizler, 7–14 Eylül haftasında hayatınızın yönünü değiştirebilecek önemli gelişmeler gündeme geliyor. Para, aşk, iş, ev, aile ve eğitim konuları aynı anda hareketlenirken özellikle Yükselen İkizler için 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. evleriniz güçlü biçimde çalışıyor. Fakat haftanın asıl büyük değişimi doğrudan sizde başlıyor.

Uranüs İkizler burcunda 1. evinizde retroya dönüyor. Kimliğiniz, dış görünüşünüz, hedefleriniz ve geleceğe bakışınız yeniden şekillenebilir. Uzun zamandır sürdürdüğünüz bir düzen artık size yetmeyebilir. İşinizi, yaşam tarzınızı veya kendinizi ifade etme biçiminizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu dönem size başkalarının sizden beklediği kişi olmak yerine gerçekten kim olmak istediğinizi sorgulatabilir.

Başak Yeniayı 4. evinizde gerçekleşiyor. Ev, aile, ebeveynler, taşınma ve gayrimenkul konularında yeni bir sayfa açılıyor. Taşınmak, ev değiştirmek, tadilat yapmak veya aile içinde yeni bir düzen kurmak gündeme gelebilir. Uzun süredir çözülemeyen ailevi bir mesele de yeniden ele alınabilir.

Aşk tarafında Merkür Terazi 5. evinizi hareketlendiriyor. Bekar İkizler için mesajlaşmalar, flörtler ve yeni tanışmalar hızlanabilir. Bir arkadaşlık farklı bir boyuta geçebilir veya uzun zamandır konuştuğunuz biri duygularını daha açık ifade edebilir. İlişkisi olanlar açısından ise romantizmi yeniden canlandıracak konuşmalar yapılabilir.

Venüs Akrep’e geçerek 6. evinizi etkiliyor. İş ortamında ilişkiler önem kazanıyor. Yeni bir çalışma arkadaşı, görev veya proje gündeme gelebilir. İş arayan İkizler için yeni görüşmeler başlayabilir. Bazı bekar İkizler açısından aşkın iş ortamından veya günlük hayat içerisinde karşılaşılan bir kişiden gelmesi de mümkün.

Sağlık ve yaşam düzeninde ise bedeninizi ihmal etmeyin. Uyku, beslenme, çalışma temposu ve günlük alışkanlıklarınızı yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz.

Para konusunda Mars Yengeç 2. evinizi hareketlendiriyor. Kazanma isteğiniz artarken harcamalarınız da hızlanabilir. Yeni bir gelir kaynağı yaratmak için mücadele edebilirsiniz ancak ani alışverişlere ve bütçeyi zorlayan kararlara dikkat edin. Para konusunda cesur olmakla kontrolsüz davranmak arasındaki çizgiyi koruyun.

Jüpiter Aslan 3. evinizde eğitim, iletişim, sosyal medya, ticaret, kardeşler ve kısa yolculuklarda fırsatları büyütüyor. Eğitim alan İkizler için önemli bir dönem. Yeni bir kurs, sınav, proje veya eğitim fırsatı gündeme gelebilir. Sosyal medya, reklam, satış, medya, internet ve iletişim sektöründe çalışanlar açısından görünürlük artabilir. Söylediğiniz bir söz veya ürettiğiniz bir içerik beklediğinizden daha geniş bir kitleye ulaşabilir.

Haftanın hareketliliği 9 Eylül’de iletişim, eğitim ve haber trafiğinin artmasıyla belirginleşiyor. Beklediğiniz bir telefon, görüşme veya haber önünüze yeni bir seçenek getirebilir. 10 Eylül ise sizin için önemli bir eşik. Uranüs burcunuzda retroya dönerken hayatınızın yönünü yeniden sorgulamaya başlayabilirsiniz. Aynı gün Merkür Terazi’ye geçerek aşk alanınızı, Venüs Akrep’e geçerek iş ve günlük yaşamınızı hareketlendiriyor. Aşk, iş ve kişisel kararlar aynı anda gündeminize gelebilir.

11 Eylül’de Başak Yeniayı ev ve aile hayatınızda yeni bir dönemin kapısını açıyor. Taşınma, gayrimenkul, aile içinde alınacak bir karar veya yaşam alanınızda yapılacak önemli bir değişiklik gündeme gelebilir.

12 Eylül’de özellikle aşk hayatında duyduklarınızı hemen kesin gerçek kabul etmeyin. Bir mesaj yanlış anlaşılabilir veya karşınızdaki kişinin niyetini çözmekte zorlanabilirsiniz. Acele karar yerine açık iletişim daha doğru olacaktır.

13 Eylül’de ise sürprizlere açık olun. Merkür ile Uranüs arasındaki güçlü bağlantı size beklenmedik bir haber, yaratıcı fikir veya aşk konusunda şaşırtıcı bir gelişme getirebilir. Bir mesaj bütün planınızı değiştirebilir.

14 Eylül’de iş ve günlük yaşam hızlanıyor. Bekleyen bir işi sonuçlandırabilir, yeni bir çalışma düzeni kurabilir veya önemli bir görüşme yapabilirsiniz. İş ortamındaki ilişkilerde ise güç mücadelelerinden uzak durun.

İkizler ve Yükselen İkizler için gökyüzünün mesajı çok net.

Değişmekten korkmayın.

Çünkü bu kez değişen yalnızca çevrenizdeki koşullar değil, sizsiniz.

Paranızı kontrol edin, ev ve aile konusunda ertelediğiniz kararlarla yüzleşin, aşkta söylenen kadar söylenmeyene de dikkat edin ve karşınıza çıkan yeni yolları eski korkularınız yüzünden kapatmayın.

Özellikle 10 ile 14 Eylül arasında yaşanacak bir konuşma, haber, karşılaşma veya karar düşündüğünüzden çok daha büyük bir değişimin başlangıcı olabilir.

İkizler ve Yükselen İkizler için aşk, para, iş ve yaşam düzeninde yeni bir hikâye başlıyor. Devamını ve önünüzdeki kritik tarihleri kaçırmamak için Astrodeha’yı takip edin.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ 7–14 EYLÜL 2026: AŞKTA KALPLER AÇILIYOR, PARADA FIRSATLAR BÜYÜYOR

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ 7–14 EYLÜL 2026: AŞKTA KALPLER AÇILIYOR, PARADA FIRSATLAR BÜYÜYOR

Yengeç ve Yükselen Yengeçler, 7–14 Eylül haftasında aşk, para, eğitim, aile ve kişisel kararlarınız aynı anda hareketleniyor. Özellikle Yükselen Yengeçler için 1, 2, 3, 4, 5 ve 12. evleriniz güçlü biçimde çalışıyor. Haftanın en dikkat çekici gelişmeleri ise aşk ve para alanından gelebilir.

Venüs Akrep’e geçerek 5. evinizi hareketlendiriyor. Aşk, flört, romantizm, çocuklar ve yaratıcılık açısından çok daha yoğun bir dönem başlıyor. Bekar Yengeçler için güçlü bir çekim yaşayacağınız yeni bir kişi hayatınıza girebilir. Başlayan bir flört kısa sürede derinleşebilir. Geçmişten kalan duygular da yeniden gündeme gelebilir.

İlişkisi olan Yengeçlerde romantizm ve tutku güçlenebilir. Ancak kıskançlık, sahiplenme veya geçmiş meseleleri tekrar tekrar açmak ilişkinin huzurunu bozabilir. Çocuk sahibi olmayı düşünenlerde ise çocuklar ve aileyi büyütme konusu daha fazla gündeme gelebilir.

Para tarafında Jüpiter Aslan 2. evinizi çalıştırıyor. Gelirinizi artırmak, yeni bir kazanç kapısı oluşturmak veya yeteneklerinizi paraya dönüştürmek konusunda fırsatlar ortaya çıkabilir. Ancak kazanç büyürken harcamaları da büyütmemeye dikkat edin. Para geliyor diye kontrolsüz harcamaya yönelmeyin.

Mars Yengeç burcunda doğrudan 1. evinizde ilerliyor. Enerjiniz ve mücadele gücünüz yükseliyor. Uzun süredir ertelediğiniz bir konuda artık harekete geçebilirsiniz. Fakat sabırsızlık, öfke ve acele kararlar konusunda dikkatli olun. Bu hafta gücünüz yüksek ama bu gücü doğru yere yöneltmeniz gerekiyor.

Başak Yeniayı 3. evinizde gerçekleşiyor. Eğitim, sınavlar, kurslar, sözleşmeler, görüşmeler, kardeşler, yakın çevre, sosyal medya ve kısa yolculuklarda yeni bir sayfa açılabilir. Öğrenci Yengeçler için yeni bir eğitim planı oluşturmak, kursa başlamak veya çalışma sistemini değiştirmek açısından önemli bir dönem.

Merkür Terazi’ye geçerek 4. evinizi hareketlendiriyor. Ev ve aile içinde önemli konuşmalar başlayabilir. Taşınma, ev değiştirme, gayrimenkul, tadilat veya aileyle ilgili ertelenmiş bir karar yeniden masaya gelebilir. Aile bireyleri arasında uzun süredir konuşulmayan bir mesele de çözüm arayabilir.

Uranüs İkizler’de 12. evinizde retroya dönüyor. İşte görünmeyen taraftaki asıl değişim burada. Geçmişten taşıdığınız korkular, kapanmamış meseleler veya zihninizi uzun zamandır meşgul eden konular yeniden karşınıza çıkabilir. Bazı gerçekleri kendi içinizde fark edebilirsiniz. Bu dönem size artık hangi yükü taşımamanız gerektiğini gösterebilir.

Haftanın hareketliliği 9 Eylül’de para ve özdeğer konularının öne çıkmasıyla belirginleşiyor. Maddi bir haber, ödeme veya kazançla ilgili beklenti gündeme gelebilir. 10 Eylül ise önemli bir eşik. Venüs Akrep’e geçerek aşk hayatınızı canlandırırken Merkür Terazi ev ve aile konularında önemli konuşmalar başlatıyor. Aynı gün Uranüs’ün retroya dönmesi geçmişte kapandığını düşündüğünüz bir meseleyi yeniden hatırlatabilir.

11 Eylül’de Başak Yeniayı eğitim, iletişim ve yakın çevre alanınızda yeni bir başlangıç getiriyor. Bir başvuru yapmak, eğitime başlamak, önemli bir görüşme gerçekleştirmek veya dijital bir projeyi hayata geçirmek için yeni bir süreç başlayabilir.

12 Eylül’de özellikle aile içinde söylenenleri yanlış anlamamaya dikkat edin. Bir konuşmanın eksik tarafları olabilir. Önemli kararları yalnızca duyduklarınıza göre değil, gerçekleri netleştirdikten sonra alın.

13 Eylül’de beklenmedik bir bilgi veya farkındalık planınızı değiştirebilir. Uzun zamandır çözemediğiniz bir meselenin cevabını aniden görebilirsiniz. Geçmişten gelen bir haber de yeniden gündeminize girebilir.

14 Eylül’de aşk hayatınız iyice hareketleniyor. Ay Akrep’e geçerek Venüs’le buluşuyor. Bekarlar için dikkat çekici bir karşılaşma, mevcut ilişkilerde güçlü bir yakınlaşma veya duyguların daha açık hale gelmesi mümkün. Ancak tutkuyla takıntı arasındaki çizgiyi koruyun.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler için gökyüzünün mesajı çok net.

Geçmişin yükünü geleceğinize taşımayın. Değerinizi küçümsemeyin. Kazancınızı büyütürken paranızı koruyun. Aşkta korkularınızla değil, karşınızdaki insanın size gerçekten nasıl davrandığıyla karar verin.

Özellikle 10 ile 14 Eylül arasında yaşanacak bir karşılaşma, konuşma, para haberi veya aile kararı düşündüğünüzden daha büyük bir hikâyenin başlangıcı olabilir.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler için aşk, para ve yaşam düzeninde yeni kapılar açılıyor. Devamını ve önünüzdeki kritik tarihleri kaçırmamak için Astrodeha’yı takip edin.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN 7–14 EYLÜL 2026: PARA KAPILARI HAREKETLENİYOR, AİLE VE GELECEK PLANLARINIZ DEĞİŞİYOR

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN 7–14 EYLÜL 2026: PARA KAPILARI HAREKETLENİYOR, AİLE VE GELECEK PLANLARINIZ DEĞİŞİYOR

Aslan ve Yükselen Aslanlar, 7–14 Eylül haftasında para, iş, ev, aile, eğitim ve sosyal çevrenizde önemli gelişmeler gündeme geliyor. Özellikle Yükselen Aslanlar için 1, 2, 3, 4, 11 ve 12. evleriniz güçlü biçimde çalışıyor. Haftanın en dikkat çekici konusu ise maddi düzeniniz ve geleceğiniz için vereceğiniz kararlar olabilir.

Başak Yeniayı 2. evinizde gerçekleşiyor. Para, gelir, kazançlar ve sahip olduğunuz kaynaklar konusunda yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir gelir kapısı açılabilir, maaş veya ücret konusunda görüşmeler yapılabilir, işinizi paraya dönüştürmenin farklı yollarını bulabilirsiniz. İş arayan Aslanlar açısından maddi koşulları daha iyi olabilecek seçenekler gündeme gelebilir.

Ancak bu Yeniay yalnızca daha fazla para kazanmayı değil, paranızı nasıl yönettiğinizi de sorgulatıyor. Gelir gider dengenizi yeniden kurmak ve gereksiz harcamaları azaltmak önemli olacak.

Jüpiter Aslan burcunda 1. evinizde ilerliyor. Kendinizi göstermek, yeni başlangıçlar yapmak ve daha görünür olmak konusunda güçlü bir dönemdesiniz. İş, kariyer veya özel hayatınızda uzun zamandır cesaret edemediğiniz bir adımı atabilirsiniz. Fakat Jüpiter fırsatları büyüttüğü kadar beklentileri de büyütebilir. Her fırsatı aynı anda değerlendirmeye çalışmayın.

Aşk hayatında Merkür Terazi 3. evinizi hareketlendiriyor. Mesajlar, telefonlar, görüşmeler ve yeni tanışmalar hızlanabilir. Bekar Aslanlar için sosyal medya, yakın çevre, kısa bir yolculuk veya eğitim ortamı üzerinden yeni biriyle tanışmak mümkün. Bir arkadaşlık flörte dönüşebilir veya uzun zamandır konuştuğunuz bir kişi size karşı daha açık davranabilir.

Evli ve ilişkisi olan Aslanlarda iletişim belirleyici olacak. Söylenmeyenleri biriktirmek yerine açıkça konuşmak ilişkinin yönünü değiştirebilir.

Venüs Akrep’e geçerek 4. evinizi hareketlendiriyor. Ev, aile ve yaşam alanınızda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Taşınma, dekorasyon, tadilat veya gayrimenkul konuları gündeme gelebilir. Aile içinde geçmişten kalan duygusal bir mesele yeniden açılabilir. Burada amaç eski hesapları büyütmek değil, çözülmeyen konuyu artık çözmek olmalı.

Uranüs İkizler’de 11. evinizde retroya dönüyor. Sosyal çevreniz ve gelecek planlarınız yeniden şekilleniyor. Bazı arkadaşlıkları sorgulayabilir, uzun zamandır içinde bulunduğunuz bir çevreden uzaklaşabilirsiniz. Buna karşılık teknoloji, internet, sosyal medya veya yeni bağlantılar üzerinden hiç beklemediğiniz insanlarla tanışabilirsiniz.

İş ve kariyer açısından bu transit önemli. Çünkü yeni bir çevre, yeni bir müşteri, arkadaş bağlantısı veya sosyal medya üzerinden gelen bir teklif önünüzde farklı bir kapı açabilir.

Mars Yengeç 12. evinizde ilerliyor. Enerjinizi doğru kullanmanız gerekiyor. Perde arkasında yürüttüğünüz işler hızlanabilir ancak kendinizi gereğinden fazla yormayın. Dinlenme ve uyku düzeninizi ihmal etmeyin. Gizli rekabetler veya arkanızdan yürütülen bazı meseleler konusunda da gereksiz çatışmaya girmek yerine gözlemci kalmak daha doğru olabilir.

Haftanın hareketliliği 9 Eylül’de doğrudan sizin üzerinizde yoğunlaşıyor. Ay’ın Jüpiter’le Aslan burcunda buluşması özgüveninizi ve görünürlüğünüzü artırabilir. Dikkat çekebilir, önemli bir görüşme yapabilir veya uzun zamandır beklediğiniz bir konuda cesaret kazanabilirsiniz.

10 Eylül ise haftanın önemli dönemeçlerinden biri. Venüs Akrep’e geçerek ev ve aile alanınızı hareketlendirirken Merkür Terazi iletişim, eğitim ve görüşmeleri hızlandırıyor. Aynı gün Uranüs’ün İkizler’de retroya dönmesi sosyal çevrenizde ve gelecek planlarınızda beklenmedik bir sorgulama başlatabilir. Kiminle yolunuza devam edeceğiniz daha önemli hale gelebilir.

11 Eylül’de Başak Yeniayı para alanınızda yeni bir sayfa açıyor. Yeni gelir, iş teklifi, ücret görüşmesi, bütçe düzenlemesi veya kazanç sağlayabilecek yeni bir proje gündeme gelebilir. Maddi konularda haftanın en önemli tarihlerinden biri olabilir.

12 Eylül’de özellikle mesajlar, sözleşmeler ve görüşmeler konusunda acele etmeyin. Eksik veya kafa karıştırıcı bilgiler olabilir. Birinin söylediği sözü hemen kesin gerçek kabul etmek yerine detayları kontrol edin.

13 Eylül’de beklenmedik bir haber veya bağlantı geleceğe ilişkin planınızı değiştirebilir. Bir arkadaş, sosyal çevreniz veya dijital platform üzerinden gelen fikir yeni bir fırsatın kapısını açabilir.

14 Eylül’de ev ve aile konuları yeniden öne çıkıyor. Ay Akrep’e geçerek Venüs’le buluşuyor. Aile içinde önemli bir yakınlaşma, evle ilgili karar veya geçmişten gelen bir meselenin konuşulması mümkün. Taşınmak veya gayrimenkulle ilgili adım atmak isteyenler açısından da araştırmalar hızlanabilir.

Aslan ve Yükselen Aslanlar için gökyüzünün mesajı çok net.

Kendi değerinizi başkalarının onayına göre belirlemeyin. Paranızı yönetirken cesur ama gerçekçi olun. Her arkadaşlığı geleceğinize taşımak zorunda olmadığınızı bilin. Geçmişten gelen aile meselelerinin bugünkü hayatınızı yönetmesine izin vermeyin.

Özellikle 9 ile 14 Eylül arasında yaşanacak bir para haberi, görüşme, yeni tanışma veya gelecek planlarınızla ilgili karar düşündüğünüzden çok daha büyük bir değişimin başlangıcı olabilir.

Aslan ve Yükselen Aslanlar için para, iş, aile ve gelecek planlarında yeni bir dönem başlıyor. Asıl gelişmelerin devamını ve önünüzdeki kritik tarihleri kaçırmamak için Astrodeha’yı takip edin.

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BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK 7–14 EYLÜL 2026: YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR, HAYATINIZIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRECEK KARARLAR GELİYOR

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK 7–14 EYLÜL 2026: YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR, HAYATINIZIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRECEK KARARLAR GELİYOR

Başak ve Yükselen Başaklar, 7–14 Eylül haftası sizin için sıradan bir hafta değil. Başak Yeniayı doğrudan 1. evinizde gerçekleşirken aşk, para, iş, kariyer, eğitim ve gelecek planlarınız aynı anda hareketleniyor. Özellikle Yükselen Başaklar için 1, 2, 3, 10, 11 ve 12. evleriniz güçlü biçimde çalışıyor. Bu kez değişimi dışarıda beklemeyeceksiniz. Değişimin merkezinde doğrudan siz varsınız.

11 Eylül’de Başak burcunda gerçekleşen Yeniay 1. evinizde yepyeni bir dönemin kapısını açıyor. Kendiniz, dış görünüşünüz, hedefleriniz, ilişkileriniz ve hayatınızın bundan sonraki yönü konusunda önemli kararlar verebilirsiniz. Uzun zamandır ertelediğiniz bir başlangıç artık daha fazla beklemek istemeyebilir.

İş ve kariyer tarafında Uranüs İkizler burcunda 10. evinizde retroya dönüyor. Mesleğiniz, kariyer hedefleriniz ve toplumdaki konumunuz yeniden sorgulanabilir. Çalıştığınız yerde beklenmedik değişiklikler yaşanabilir veya uzun zamandır düşündüğünüz iş değişikliği yeniden gündeminize gelebilir. Kendi işini yapan Başaklar için teknoloji, internet, sosyal medya ve dijital sistemler üzerinden farklı bir yön açılabilir.

Kariyerinizde eski yöntemlerin artık aynı sonucu vermediğini fark edebilirsiniz. Gökyüzü size işinizi bırakın demiyor; çalışma ve başarı modelinizi yeniden düşünün diyor.

Para konusunda Merkür Terazi’ye geçerek 2. evinizi hareketlendiriyor. Maaş, ücret, gelir, harcamalar ve yeni kazanç yolları daha fazla gündeme gelebilir. Bir ücret görüşmesi yapabilir, yeni gelir kaynaklarını araştırabilir veya bütçenizi yeniden düzenleyebilirsiniz. Para kazanmak kadar kazandığınızı korumak da önemli olacak.

Venüs Akrep’e geçerek 3. evinizi etkiliyor. İletişim, eğitim, sosyal medya, kısa yolculuklar ve yakın çevreniz hareketleniyor. Bekar Başaklar için aşk hiç beklemediğiniz kadar yakınınızdan gelebilir. Bir arkadaş çevresi, eğitim, sosyal medya, kısa yolculuk veya sık bulunduğunuz bir ortam üzerinden dikkat çekici bir tanışma yaşanabilir. Mesajlaşarak başlayan bir yakınlaşma kısa sürede daha yoğun hale gelebilir.

İlişkisi olan Başaklarda ise iletişim belirleyici olacak. İçinizde biriktirmek yerine ne hissettiğinizi açıkça söylemek ilişkinizi güçlendirebilir.

Jüpiter Aslan 12. evinizde ilerliyor. Perde arkasında sizi koruyan ve henüz tam olarak göremediğiniz bazı fırsatlar oluşabilir. Geçmişle hesaplaşmak, kapanmamış meseleleri tamamlamak ve sizi yoran duygusal yükleri bırakmak açısından önemli bir süreçtesiniz. Bazı Başaklar için gizli yürütülen bir proje veya henüz açıklanmamış bir iş de ileride önemli hale gelebilir.

Mars Yengeç 11. evinizde sosyal çevrenizi ve gelecek hedeflerinizi hareketlendiriyor. Yeni insanlarla tanışabilir, bir ekip çalışmasına dahil olabilir veya geleceğiniz için daha cesur kararlar verebilirsiniz. Ancak arkadaşlarla para veya çıkar meselelerinin gereksiz gerilim yaratmasına izin vermeyin.

Haftanın hareketliliği 9 Eylül’de iç dünyanızda başlıyor. Bir süredir kafanızı meşgul eden konu hakkında önemli bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Geçmişte verdiğiniz bir kararın nedenini bugün çok daha iyi anlayabilirsiniz.

10 Eylül’de tempo hızlanıyor. Merkür Terazi’ye geçerek para alanınızı hareketlendirirken Venüs Akrep iletişim ve yakın çevrenizi canlandırıyor. Aynı gün Uranüs’ün kariyer alanınızda retroya dönmesi iş hayatınızda çok önemli bir sorgulamayı başlatabilir. Para mı, güvence mi, özgürlük mü, kariyer hedefi mi? Önümüzdeki dönemde bu soruların cevabı daha önemli hale gelebilir.

11 Eylül ise sizin haftanızın en güçlü dönemeçlerinden biri. Burcunuzda gerçekleşen Yeniay hayatınızda kişisel bir başlangıç için kapıyı açıyor. İş değiştirmek, yeni bir projeye başlamak, görünüşünüzü yenilemek, yaşam biçiminizi değiştirmek veya geleceğiniz hakkında net bir karar vermek isteyebilirsiniz.

12 Eylül’de özellikle para ve iş konusunda duyduğunuz her şeye hemen güvenmeyin. Bir teklifin veya konuşmanın eksik kalan tarafları olabilir. Önemli karar vermeden önce şartları netleştirin.

13 Eylül’de beklenmedik bir haber kariyerinizin yönünü değiştirebilir. Bir görüşme, teklif, telefon veya yeni fikir sizi hiç düşünmediğiniz bir seçeneğe götürebilir. Özellikle dijital işler, medya, teknoloji ve iletişim alanında çalışan Başaklar için dikkat çekici gelişmeler olabilir.

14 Eylül’de iletişim trafiğiniz yoğunlaşıyor. Beklediğiniz bir mesaj gelebilir, önemli bir görüşme yapılabilir veya aşk hayatında duygular daha açık hale gelebilir. Ancak söylediğiniz sözlerin etkisini küçümsemeyin. Bazı konuşmalar tahmin ettiğinizden daha kalıcı sonuçlar yaratabilir.

Başak ve Yükselen Başaklar için gökyüzünün mesajı çok net.

Başkalarının sizden ne beklediğine göre değil, bundan sonra nasıl bir hayat yaşamak istediğinize göre karar verin.

Geçmişi tamamlayın. Paranızı yeniden düzenleyin. Kariyerinizde değişimden korkmayın. Aşkta ne hissettiğinizi saklamayın. Ve artık size ait olmayan yükleri taşımayı bırakın.

Özellikle 10 ile 14 Eylül arasında yaşananlara dikkat edin. Bir iş haberi, para konuşması, karşılaşma veya kişisel karar önümüzdeki aylarda hayatınızın yönünü değiştirecek daha büyük bir sürecin başlangıcı olabilir.

Başak ve Yükselen Başaklar için yeni bir dönem başlıyor. Bu kez gökyüzü yalnızca koşulları değil, doğrudan sizi değişime çağırıyor. Devamını ve önünüzdeki kritik tarihleri kaçırmamak için Astrodeha’yı takip edin.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ 7–14 EYLÜL 2026: PARA DENGENİZ DEĞİŞİYOR, GEÇMİŞ KAPANIRKEN YENİ BİR HAYAT HAZIRLANIYOR

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ 7–14 EYLÜL 2026: PARA DENGENİZ DEĞİŞİYOR, GEÇMİŞ KAPANIRKEN YENİ BİR HAYAT HAZIRLANIYOR

Terazi ve Yükselen Teraziler, 7–14 Eylül haftasında para, aşk, kariyer, eğitim ve gelecek planlarınızda önemli gelişmeler gündeme geliyor. Özellikle Yükselen Teraziler için 1, 2, 9, 10, 11 ve 12. evleriniz güçlü biçimde çalışıyor. Fakat haftanın en önemli konusu, bir dönemi kapatırken önünüzde açılmaya başlayan yeni yolu fark etmek olacak.

Başak Yeniayı 12. evinizde gerçekleşiyor. Geçmiş, kapanışlar, bilinçaltı, perde arkasında yürüyen işler ve tamamlanması gereken meseleler ön plana çıkıyor. Hayatınızda artık size hizmet etmeyen bir ilişkiyi, alışkanlığı veya düşünce biçimini geride bırakabilirsiniz. Henüz herkese anlatmadığınız yeni bir plan üzerinde çalışmanız da mümkün.

Venüs Akrep’e geçerek 2. evinizi hareketlendiriyor. Para ve kazançlar açısından önemli bir dönem başlıyor. Gelirinizi artırmak, yeni bir kazanç modeli oluşturmak veya sahip olduğunuz yetenekleri paraya çevirmek isteyebilirsiniz. Ancak maddi konularda kontrol ihtiyacı da artabilir. Para gelirken harcamaların büyümemesine dikkat edin.

Aşk tarafında ise burcunuzun yöneticisi Venüs’ün Akrep’e geçmesi güven ve değer konularını öne çıkarıyor. Bekar Teraziler artık yalnızca çekici buldukları kişilere değil, kendilerine gerçekten değer veren insanlara yönelmek isteyebilir. İlişkisi olanlarda para, güven ve gelecek planları üzerine önemli konuşmalar yapılabilir.

Merkür sizin burcunuza geçerek 1. evinizi hareketlendiriyor. Kendinizi çok daha açık ifade etmeye başlıyorsunuz. Önemli görüşmeler, kararlar, anlaşmalar ve yeni planlar gündeme gelebilir. Uzun zamandır söylemek isteyip söyleyemediğiniz bir şeyi artık açıkça dile getirebilirsiniz.

Uranüs İkizler’de 9. evinizde retroya dönüyor. Eğitim, üniversite, akademik konular, yabancılar, yurt dışı, seyahatler, hukuk ve hayata bakışınız yeniden sorgulanabilir. Yurt dışıyla bağlantılı eski bir plan tekrar gündeme gelebilir. Öğrenci Teraziler eğitim yönünü değiştirmeyi veya farklı bir alana yönelmeyi düşünebilir.

Mars Yengeç 10. evinizde kariyer alanınızı hareketlendiriyor. İş hayatında mücadele gücünüz yükseliyor. Yeni bir görev, proje veya yöneticilerle yapılacak önemli bir görüşme gündeme gelebilir. İş değiştirmek isteyenler daha cesur davranabilir. Ancak otorite figürleriyle gereksiz güç savaşlarından uzak durun.

Jüpiter Aslan 11. evinizde sosyal çevrenizi ve gelecek hedeflerinizi büyütüyor. Yeni insanlarla tanışabilir, güçlü bağlantılar kurabilir ve bir arkadaşınız veya çevreniz aracılığıyla önemli bir fırsat yakalayabilirsiniz.

9 EYLÜL: BEKLENMEDİK BİR KAPI AÇILABİLİR

Sosyal çevre ve gelecek planlarınız üzerinden hareketlilik hızlanıyor. Bir arkadaşınızdan gelecek haber, yeni bir tanışma veya güçlü bir bağlantı önünüzde farklı bir seçenek oluşturabilir. Kariyeriniz açısından önemli olabilecek bir insanla yollarınız kesişebilir.

10 EYLÜL: PARA VE HAYAT PLANINIZDA YÖN DEĞİŞİYOR

Haftanın en önemli eşiklerinden biri. Merkür burcunuza geçerek sizi daha görünür ve etkili hale getirirken Venüs Akrep’e geçerek para alanınızı hareketlendiriyor. Aynı gün Uranüs’ün retroya dönmesi eğitim, seyahat veya yurt dışıyla ilgili eski bir planı yeniden gündeme taşıyabilir. Para, gelecek ve kişisel kararlarınız aynı anda önem kazanıyor.

11 EYLÜL: BİR DÖNEM KAPANIYOR

Başak Yeniayı 12. evinizde gerçekleşiyor. Hayatınızdan çıkması gereken bir insanı, alışkanlığı veya yükü daha net görebilirsiniz. Bu Yeniay hemen harekete geçmekten çok, yeni dönem başlamadan önce geçmişi temizlemek ve perde arkasında hazırlık yapmak için önemli olabilir.

12 EYLÜL: DUYDUĞUNUZ HER ŞEYE İNANMAYIN

İlişkiler, görüşmeler ve önemli kararlar konusunda acele etmeyin. Sezgileriniz güçlenirken bazı bilgiler kafa karıştırıcı olabilir. Bir konuşmanın yalnızca görünen kısmına bakmayın. Özellikle önemli bir söz veya teklif varsa detayları netleştirmeden karar vermeyin.

13 EYLÜL: SÜRPRİZ BİR HABER PLANLARI DEĞİŞTİREBİLİR

Eğitim, yurt dışı, seyahat, hukuk veya uzaklarla bağlantılı beklenmedik bir gelişme gündeme gelebilir. Uzun zamandır çözemediğiniz bir meseleye farklı bir açıdan bakabilir ve önünüzde yeni bir yol olduğunu fark edebilirsiniz.

14 EYLÜL: PARA VE DEĞER KONUSUNDA KRİTİK KARAR

Ay Akrep’e geçerek Venüs’le buluşuyor ve para, kazançlar ve özdeğer konusu yeniden güçleniyor. Yeni bir kazanç görüşmesi, ödeme veya maddi karar gündeme gelebilir. Aşk hayatında ise önemli bir soru öne çıkabilir: Gerçekten hak ettiğiniz değeri görüyor musunuz?

Terazi ve Yükselen Teraziler için gökyüzünün mesajı çok net.

Herkesi memnun etmeye çalışırken kendi yolunuzu kaybetmeyin. Geçmişte tamamlanması gerekeni tamamlayın. Paranızı ve emeğinizi küçümsemeyin. Kariyerinizde cesur olun ama öfkeyle hareket etmeyin. Aşkta ise yalnızca sevildiğinizi duymaya değil, gerçekten değer gördüğünüzü hissetmeye bakın.

Özellikle 10 ile 14 Eylül arasında yaşanacak bir para haberi, kariyer görüşmesi, karşılaşma veya beklenmedik gelişme önümüzdeki dönemin yönünü değiştirebilir.

Terazi ve Yükselen Teraziler için eski bir dönem kapanırken yeni hayatın hazırlıkları başlıyor. Aşk, para, kariyer ve gelecek planlarınızdaki gelişmelerin devamını kaçırmamak için Astrodeha’yı takip edin.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP 7–14 EYLÜL 2026: AŞKTA ÇEKİM ARTIYOR, KARİYERDE KAPILAR AÇILIYOR

AKREP VE YÜKSELEN AKREP 7–14 EYLÜL 2026: AŞKTA ÇEKİM ARTIYOR, KARİYERDE KAPILAR AÇILIYOR

Akrep ve Yükselen Akrepler, bu hafta aşk, kariyer, para ve gelecek planlarınız hızla hareketleniyor. En büyük değişim ise doğrudan sizde başlıyor.

Venüs 10 Eylül’de Akrep’e geçiyor. Çekiciliğiniz ve görünürlüğünüz artarken aşk hayatınız canlanabilir. Bekarlar için güçlü bir karşılaşma mümkün. İlişkisi olanlarda tutku yükselirken kıskançlık ve kontrol savaşlarına dikkat.

Jüpiter 10. evinizde kariyer fırsatlarını büyütüyor. Yeni görevler, görüşmeler veya daha görünür olacağınız gelişmeler gündeme gelebilir. Başak Yeniayı ise 11. evinizde sosyal çevrenizi ve gelecek hedeflerinizi yeniliyor. Yeni bir insan, bağlantı veya proje önünüzde farklı bir kapı açabilir.

Uranüs 8. evinizde retroya dönüyor. Borçlar, krediler, ortak para ve eşin gelirleri yeniden gündeme gelebilir. Beklenmedik giderlere karşı bütçenizi koruyun.

9 EYLÜL: KARİYERDE DİKKATLER ÜZERİNİZDE

Ay ve Jüpiter kariyer alanınızda buluşuyor. Önemli bir görüşme, destek veya fırsat gündeme gelebilir. Kendinizi göstermekten çekinmeyin.

10 EYLÜL: AŞKTA DENGELER DEĞİŞİYOR

Venüs burcunuza geçiyor. Çekim yükseliyor, ilişkiler hızlanıyor. Aynı gün para alanındaki Uranüs retrosu eski bir borç, ödeme veya ortak para meselesini yeniden açabilir.

11 EYLÜL: GELECEĞİNİZ İÇİN YENİ KAPI

Başak Yeniayı yeni arkadaşlıklar, projeler ve hedefler getiriyor. Bugün kurulan bir bağlantı ilerleyen dönemde düşündüğünüzden daha önemli olabilir.

12 EYLÜL: HER DUYDUĞUNUZA İNANMAYIN

Perde arkasında kafa karıştıran konuşmalar olabilir. Özellikle aşk, iş ve para konusunda bilgileri doğrulamadan karar vermeyin.

13 EYLÜL: SÜRPRİZ HABER GELİYOR

Ortak para, ödeme veya geçmişten kalan bir mesele beklenmedik biçimde gündeme gelebilir. Bir haber planınızı değiştirebilir.

14 EYLÜL: SAHNE SİZİN

Ay Akrep’e geçerek Venüs’le buluşuyor. Aşkta çekim ve tutku yükseliyor. Bekarlar için dikkat çekici bir karşılaşma, ilişkisi olanlar için güçlü bir yakınlaşma mümkün.

Akrep ve Yükselen Akrepler için gökyüzünün mesajı net.

Gücünüzü savaşarak değil, doğru zamanda doğru hamleyi yaparak gösterin. Aşkta güveni, parada kontrolü, kariyerde cesareti seçin.

Özellikle 10–14 Eylül arasında yaşananları küçümsemeyin. Bir karşılaşma, haber veya teklif önünüzde bambaşka bir yol açabilir.

Akrep ve Yükselen Akrepler için asıl hikâye şimdi başlıyor. Devamını kaçırmamak için Astrodeha’yı takip edin.

YAY VE YÜKSELEN YAY 7–14 EYLÜL 2026: KARİYERDE YENİ SAYFA, İLİŞKİLERDE SÜRPRİZ KARARLAR

YAY VE YÜKSELEN YAY 7–14 EYLÜL 2026: KARİYERDE YENİ SAYFA, İLİŞKİLERDE SÜRPRİZ KARARLAR

Yay ve Yükselen Yaylar, bu hafta kariyer, aşk, ilişkiler ve para gündeminiz hızlanıyor. Özellikle iş hayatınızda vereceğiniz bir karar önümüzdeki dönemin yönünü değiştirebilir.

Başak Yeniayı 10. evinizde gerçekleşiyor. Kariyer, statü ve hedeflerinizde yeni bir dönem başlıyor. İş değiştirmek, yeni bir göreve geçmek, proje başlatmak veya daha görünür olmak isteyen Yaylar için önemli fırsatlar oluşabilir.

Uranüs İkizler’de 7. evinizde retroya dönüyor. Evlilik, ciddi ilişkiler ve ortaklıklarda dengeler değişebilir. Geçmişte çözülemeyen bir ilişki konusu yeniden gündeme gelebilir. Bekarlar ise ilişkiler konusunda ne istediklerini yeniden sorgulayabilir.

Jüpiter Aslan 9. evinizde eğitim, yurt dışı, seyahat ve akademik konularda şansınızı büyütüyor. Uzaklardan gelecek bir haber veya eğitim fırsatı yeni bir yol açabilir.

Mars Yengeç 8. evinizde ortak para, borçlar, krediler ve ödemeleri hareketlendiriyor. Maddi konularda aceleci davranmayın. Venüs Akrep 12. evinizde ise geçmiş aşklar ve saklı duyguları yeniden gündeme taşıyabilir.

9 EYLÜL: UZAKLARDAN BİR KAPI AÇILABİLİR

Eğitim, seyahat, yurt dışı veya önemli bir başvuru konusunda sevindirici bir gelişme gündeme gelebilir. Yeni bir fikir geleceğe bakışınızı değiştirebilir.

10 EYLÜL: İLİŞKİLERDE DENGELER DEĞİŞİYOR

Uranüs ilişki alanınızda retroya dönüyor. Evlilikte veya ciddi ilişkilerde geçmişten kalan meseleler yeniden konuşulabilir. Aynı gün Venüs’ün Akrep’e geçmesi gizli kalmış duyguları güçlendirebilir.

11 EYLÜL: KARİYERDE YENİ SAYFA

Başak Yeniayı doğrudan kariyer alanınızda. Yeni iş, görev, proje veya yön değişikliği gündeme gelebilir. Önünüze gelen bir fırsat gelecekte düşündüğünüzden daha önemli hale gelebilir.

12 EYLÜL: HER SÖYLENENE GÜVENMEYİN

Arkadaşlar, sosyal çevre ve gelecek planları konusunda kafa karıştıran konuşmalar yaşanabilir. Bir teklif veya söz varsa detayları netleştirmeden karar vermeyin.

13 EYLÜL: SÜRPRİZ BİRİ HAYATINIZA GİREBİLİR

İlişki alanınızdaki Uranüs beklenmedik gelişmeleri tetikliyor. Bekarlar için ani bir tanışma, ilişkisi olanlar için şaşırtıcı bir konuşma veya karar gündeme gelebilir.

14 EYLÜL: GEÇMİŞTEN BİR DOSYA AÇILIYOR

Duygular derinleşiyor. Geçmişte kapanmamış bir aşk veya içinizde tuttuğunuz bir mesele yeniden hatırlanabilir. Gizli yürüttüğünüz bir plan da önem kazanabilir.

Yay ve Yükselen Yaylar için gökyüzünün mesajı net.

Kariyerinizde cesur olun, ilişkilerde özgürlük ile bağlılık arasındaki dengeyi kurun ve para konusunda kontrolü kaybetmeyin. Geçmişten gelen her şeyi geleceğinize taşımak zorunda değilsiniz.

Özellikle 10–14 Eylül arasında yaşanacak bir iş haberi, ilişki konuşması veya beklenmedik karşılaşma yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Yay ve Yükselen Yaylar için kariyer ve ilişkilerde asıl hikâye şimdi başlıyor. Devamını kaçırmamak için Astrodeha’yı takip edin.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK 7–14 EYLÜL 2026: KARİYERDE KAPILAR AÇILIYOR, PARA VE İLİŞKİLERDE DENGELER DEĞİŞİYOR

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK 7–14 EYLÜL 2026: KARİYERDE KAPILAR AÇILIYOR, PARA VE İLİŞKİLERDE DENGELER DEĞİŞİYOR

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar, bu hafta kariyer, aşk, para, eğitim ve ilişkileriniz hareketleniyor. Özellikle iş hayatında yapacağınız bir görüşme veya alacağınız karar yeni bir dönemin kapısını açabilir.

Merkür Terazi’ye geçerek 10. evinizi hareketlendiriyor. Kariyer görüşmeleri, yöneticiler, yeni görevler ve iş teklifleri gündeme gelebilir. Kendinizi doğru ifade etmeniz önemli avantaj sağlayabilir.

Başak Yeniayı 9. evinizde gerçekleşiyor. Eğitim, akademik konular, yurt dışı, seyahatler, hukuk ve yeni hedeflerde bir başlangıç mümkün. Uzun zamandır düşündüğünüz bir eğitim veya uzaklarla bağlantılı plan yeniden hızlanabilir.

Jüpiter Aslan 8. evinizde ortak para, krediler, borçlar ve eşin gelirleri konusunda büyüme getiriyor. Maddi destek veya finansal çözüm gündeme gelebilir ancak harcamaları büyütmemeye dikkat edin.

Mars Yengeç 7. evinizde evlilik ve ilişkileri hareketlendiriyor. İlişkisi olanlarda önemli kararlar alınabilir ancak tartışmaları büyütmeyin. Bekar Oğlaklar açısından güçlü karakterli biri dikkat çekebilir.

Venüs Akrep 11. evinizde sosyal çevrenizi canlandırıyor. Arkadaşlık üzerinden başlayan bir yakınlaşma aşka dönüşebilir. Yeni çevreler kariyeriniz açısından da önemli bağlantılar getirebilir.

9 EYLÜL: PARA DOSYASI HAREKETLENİYOR

Ortak para, ödeme, kredi veya eşin kazançlarıyla ilgili bir gelişme gündeme gelebilir. Maddi açıdan yeni bir çözüm yolu görebilirsiniz.

10 EYLÜL: KARİYERDE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Merkür kariyer alanınıza geçerken Venüs sosyal çevrenizi güçlendiriyor. Bir görüşme, bağlantı veya tanıdığınız kişi üzerinden yeni bir iş fırsatı gündeme gelebilir.

11 EYLÜL: YENİ BİR YOL AÇILIYOR

Başak Yeniayı eğitim, yurt dışı, seyahat ve gelecek hedeflerinizde yeni bir sayfa açıyor. Başvuru, eğitim veya uzaklarla bağlantılı önemli bir karar gündeme gelebilir.

12 EYLÜL: İŞ HAYATINDA DETAYLARI KONTROL EDİN

Kariyer görüşmelerinde duyduğunuz her sözü kesin kabul etmeyin. Teklifler, sözleşmeler ve verilen sözlerde eksik bilgiler olabilir. Şartları netleştirin.

13 EYLÜL: SÜRPRİZ BİR İŞ HABERİ GELEBİLİR

Çalışma düzeniniz veya kariyerinizle ilgili beklenmedik bir görüşme, haber ya da fikir planınızı değiştirebilir. Esnek davranmak avantaj sağlayabilir.

14 EYLÜL: AŞK VE SOSYAL ÇEVRE HAREKETLENİYOR

Ay Akrep’e geçerek Venüs’le buluşuyor. Arkadaş çevresinden dikkat çekici bir yakınlaşma yaşanabilir. Yeni tanışacağınız biri hem özel hayatınızda hem de geleceğe ilişkin planlarınızda önemli hale gelebilir.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar için gökyüzünün mesajı net.

Kariyerinizde kendinizi gösterin, ilişkilerde öfkeyle değil akılla hareket edin, para konusunda sınırlarınızı bilin. Önünüze açılan yeni yolu yalnızca alışkanlıklarınız yüzünden reddetmeyin.

Özellikle 10–14 Eylül arasında yaşanacak bir iş görüşmesi, para haberi, yeni bağlantı veya ilişki kararı önümüzdeki dönemin yönünü değiştirebilir.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar için kariyer, para ve ilişkilerde asıl hikâye şimdi başlıyor. Devamını kaçırmamak için Astrodeha’yı takip edin.

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KOVA VE YÜKSELEN KOVA 7–14 EYLÜL 2026: KARİYERDE DİKKATLER ÜZERİNİZDE, AŞK VE PARADA DENGELER DEĞİŞİYOR

KOVA VE YÜKSELEN KOVA 7–14 EYLÜL 2026: KARİYERDE DİKKATLER ÜZERİNİZDE, AŞK VE PARADA DENGELER DEĞİŞİYOR

Kova ve Yükselen Kovalar, bu hafta kariyer, aşk, para ve ilişkileriniz hızla hareketleniyor. Özellikle iş hayatında dikkat çekebilir, ilişkilerde ise beklemediğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Venüs Akrep’e geçerek 10. evinizi hareketlendiriyor. Kariyerde görünürlüğünüz artabilir. Yöneticilerle ilişkiler, yeni görevler, iş görüşmeleri ve toplum önündeki imajınız önem kazanıyor. İş arayan Kovalar için dikkat çekici görüşmeler gündeme gelebilir.

Jüpiter Aslan 7. evinizde evlilik, ciddi ilişkiler ve ortaklıklarda fırsatları büyütüyor. Bekarlar için yeni bir ilişki ihtimali güçlenirken mevcut ilişkilerde geleceğe yönelik önemli kararlar konuşulabilir.

Uranüs İkizler’de 5. evinizde retroya dönüyor. Aşk hayatınızda geçmiş kararları yeniden sorgulayabilirsiniz. Eski bir flört yeniden gündeme gelebilir veya beklenmedik bir kişi dikkatinizi çekebilir. Çocuklar ve yaratıcı projelerle ilgili planlarda da değişiklikler olabilir.

Başak Yeniayı 8. evinizde ortak para, borçlar, krediler, vergiler ve eşin gelirleri konusunda yeni bir düzen kurmanızı istiyor. Maddi bir yükü yapılandırmak veya ortak bütçeyi yeniden düzenlemek gündeme gelebilir.

Mars Yengeç 6. evinizde iş temponuzu yükseltiyor. Yeni görevler ve yoğun çalışma düzeni sizi yorabilir. Günlük yaşamınızı daha planlı yönetmeniz önemli.

9 EYLÜL: İLİŞKİLERDE ŞANS KAPISI AÇILIYOR

Ay ile Jüpiter 7. evinizde buluşuyor. Bekarlar için dikkat çekici bir karşılaşma, ilişkisi olanlar için sevindirici bir gelişme veya geleceğe yönelik önemli bir konuşma gündeme gelebilir.

10 EYLÜL: KARİYER VE AŞKTA DENGELER DEĞİŞİYOR

Venüs kariyer alanınıza geçerken Uranüs aşk alanınızda retroya dönüyor. İş hayatında yeni bir kapı açılabilirken özel hayatınızda geçmişten gelen bir konu yeniden karşınıza çıkabilir.

11 EYLÜL: PARA DOSYASI AÇILIYOR

Başak Yeniayı ortak para alanınızda gerçekleşiyor. Borç, kredi, ödeme, vergi veya eşin gelirleriyle ilgili yeni bir plan oluşturabilirsiniz. Maddi kararları yalnızca astrolojik göstergelere göre vermeyin.

12 EYLÜL: DUYDUĞUNUZ HER ŞEYE İNANMAYIN

Para, eğitim, seyahat veya önemli görüşmelerde kafa karıştırıcı bilgiler olabilir. Özellikle sözleşme ve finansal konularda detayları kontrol edin.

13 EYLÜL: AŞKTA SÜRPRİZ GELİŞME

Merkür ile Uranüs arasındaki uyumlu açı aşk hayatınızı hareketlendirebilir. Beklenmedik bir mesaj, tanışma veya konuşma bütün planınızı değiştirebilir.

14 EYLÜL: KARİYERDE SAHNE SİZİN

Ay Akrep’e geçerek Venüs’le kariyer alanınızda buluşuyor. İş görüşmesi, önemli bir toplantı veya sizi daha görünür hale getiren bir gelişme gündeme gelebilir. İmajınız ve söyledikleriniz bugün özellikle önemli.

Kova ve Yükselen Kovalar için gökyüzünün mesajı net.

Aşkta sürprizlere açık olun, para konusunda kontrolü bırakmayın ve kariyerinizde görünmekten çekinmeyin. Her değişiklik kayıp değildir; bazı değişiklikler sizi olması gereken yere taşır.

Özellikle 10–14 Eylül arasında yaşanacak bir ilişki konuşması, para kararı veya kariyer haberi önümüzdeki dönemin yönünü değiştirebilir.

Kova ve Yükselen Kovalar için aşk, para ve kariyerde asıl hikâye şimdi başlıyor. Devamını kaçırmamak için Astrodeha’yı takip edin.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK 7–14 EYLÜL 2026: İLİŞKİLERDE YENİ SAYFA, PARA VE EV HAYATINDA DENGELER DEĞİŞİYOR

BALIK VE YÜKSELEN BALIK 7–14 EYLÜL 2026: İLİŞKİLERDE YENİ SAYFA, PARA VE EV HAYATINDA DENGELER DEĞİŞİYOR

Balık ve Yükselen Balıklar, bu hafta aşk, evlilik, para, iş ve aile hayatınız hareketleniyor. Özellikle ilişkilerde alınacak bir karar önümüzdeki dönemin yönünü belirleyebilir.

Başak Yeniayı 7. evinizde gerçekleşiyor. Evlilik, ciddi ilişkiler ve ortaklıklarda yeni bir dönem başlıyor. Bekarlar için yeni bir tanışma mümkün. İlişkisi olanlarda evlilik, ayrılık değil ama ilişkinin geleceği, sınırlar ve ortak kararlar daha fazla konuşulabilir.

Merkür Terazi 8. evinizde ortak para, borçlar, krediler, vergiler ve eşin gelirlerini gündeme getiriyor. Maddi konularda hesapları netleştirmek önemli olacak.

Venüs Akrep 9. evinizde aşkı uzaklara taşıyor. Seyahat, eğitim, üniversite, yurt dışı veya farklı şehirlerden biriyle tanışma ihtimali artabilir. İlişkisi olanlar birlikte seyahat veya gelecek planları yapabilir.

Uranüs İkizler’de 4. evinizde retroya dönüyor. Ev, aile, taşınma ve gayrimenkul konularında geçmişte verdiğiniz kararları yeniden değerlendirebilirsiniz. Beklenmedik bir aile gelişmesi planlarınızı değiştirebilir.

Mars Yengeç 5. evinizde aşk ve tutkuyu yükseltiyor. Bekarlar daha cesur davranabilir. İlişkisi olanlarda romantizm artarken kıskançlık ve gereksiz tartışmalara dikkat. Çocuklarla ilgili konular da hareketlenebilir.

Jüpiter Aslan 6. evinizde iş ve günlük yaşamınızı büyütüyor. Yeni görev, çalışma düzeni veya iş fırsatı gündeme gelebilir. Yoğunluğunuzu doğru yönetmeniz önemli.

9 EYLÜL: İŞ HAYATINDA FIRSAT KAPISI

İş, çalışma düzeni ve günlük sorumluluklarda sevindirici bir gelişme yaşanabilir. Yeni görev, görüşme veya çözüm beklediğiniz bir konu hızlanabilir.

10 EYLÜL: EV VE PARA DENGELERİ DEĞİŞİYOR

Uranüs ev ve aile alanınızda retroya dönerken Merkür ortak para alanınızı hareketlendiriyor. Aynı gün Venüs Akrep’e geçiyor. Ev, para, seyahat veya gelecek planları aynı anda gündeme gelebilir.

11 EYLÜL: İLİŞKİLERDE YENİ SAYFA

Başak Yeniayı doğrudan 7. evinizde gerçekleşiyor. Bekarlar için yeni bir ilişki, mevcut ilişkilerde önemli bir karar, evliliklerde ise yeni bir düzen gündeme gelebilir. İş ortaklıklarında da yeni başlangıçlar mümkün.

12 EYLÜL: PARA KONUSUNDA DETAYLARI KONTROL EDİN

Ortak hesaplar, borçlar, krediler veya eşin parası konusunda eksik bilgiler olabilir. Önemli bir maddi karar öncesinde şartları netleştirin.

13 EYLÜL: BEKLENMEDİK BİR HABER PLANI DEĞİŞTİREBİLİR

Ev, aile veya gayrimenkulle ilgili sürpriz bir gelişme gündeme gelebilir. Bir haber uzun zamandır düşündüğünüz taşınma veya yaşam düzeni değişikliğini yeniden değerlendirebilir.

14 EYLÜL: AŞKTA UZAKLAR YAKIN OLABİLİR

Ay Akrep’e geçerek Venüs’le buluşuyor. Aşk, seyahat ve uzaklarla bağlantılı konular hareketleniyor. Bekarlar için farklı şehirden veya kültürden biri dikkat çekebilir. İlişkisi olanlar geleceğe yönelik önemli bir plan yapabilir.

Balık ve Yükselen Balıklar için gökyüzünün mesajı net.

İlişkilerde ne istediğinizi açıkça söyleyin. Parada belirsizliğe izin vermeyin. Ev ve aile konusunda değişime direnmeyin. Aşkta ise yalnızca hayal ettiğinize değil, karşınızdaki kişinin size gerçekte ne sunduğuna bakın.

Özellikle 10–14 Eylül arasında yaşanacak bir ilişki kararı, para konuşması, aile haberi veya karşılaşma yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Balık ve Yükselen Balıklar için aşk, evlilik, para ve yaşam düzeninde asıl hikâye şimdi başlıyor. Devamını kaçırmamak için Astrodeha’yı takip edin.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
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