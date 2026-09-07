7 - 14 Eylül 2026 Haftalık Burç Yorumları

Koç ve Yükselen Koçlar, bu hafta iş, aşk, para, evlilik ve günlük düzeniniz aynı anda hareketleniyor. Başak Yeniayı 6. evinizde çalışma hayatınızı, sorumluluklarınızı ve sağlık düzeninizi yeniden kurmaya çağırıyor. İş değiştirmek, yeni bir görev almak, çalışma sisteminizi yenilemek veya hayatınızı daha verimli hale getirmek isteyebilirsiniz.

Aşk tarafında Jüpiter 5. evinizde şansınızı büyütüyor. Bekar Koçlar için yeni tanışmalar, dikkat çekici karşılaşmalar ve güçlü bir çekim mümkün. Venüs’ün Akrep’e geçmesiyle ilişkiler yüzeyde kalmayacak. Güven, sadakat, kıskançlık ve duygusal derinlik çok daha önemli hale gelecek.

Merkür Terazi 7. evinizi çalıştırıyor. Evlilikte, ciddi ilişkilerde ve ortaklıklarda konuşma zamanı. Uzun süredir ertelenen bir mesele masaya gelebilir. Evlenmeyi düşünenler ilişkinin geleceğini konuşabilir. Sorunlu ilişkilerde ise bazı gerçekleri görmezden gelmek zorlaşabilir.

Para konusunda Venüs 8. evinizde. Krediler, borçlar, ortak hesaplar, eşin parası, vergiler ve finansal yükümlülükler gündeme gelebilir. Duygusal kararlarla maddi kararları birbirine karıştırmayın.

Uranüs İkizler 3. evinizde retroya dönüyor. Eğitim, iletişim, sosyal medya, teknoloji, kardeşler ve kısa yolculuklarda beklenmedik gelişmeler olabilir. Bir telefon, mesaj veya haber yeni bir kapı açabilir.

Mars Yengeç 4. evinizde ev ve aile hayatını hareketlendiriyor. Taşınma, tadilat veya gayrimenkul konuları gündeme gelebilir. Aile içinde ise sabırsızlığa dikkat edin.

Haftanın kritik süreci 9 Eylül’den itibaren hızlanıyor. Ay ile Jüpiter’in buluşması aşk, flört ve cesaret alanınızı büyütürken özellikle bekar Koçlara sürpriz bir karşılaşma getirebilir. 10 Eylül’de gökyüzünün tonu değişiyor. Venüs Akrep’e geçerken aşk ve para meseleleri derinleşiyor, Merkür Terazi’ye geçerek evlilik ve ilişkilerde önemli konuşmaların kapısını açıyor. Uzun zamandır söylenmeyen bir söz söylenebilir, ilişkinin geleceği konuşulabilir veya ortak para konusunda önemli bir karar gündeme gelebilir.

11 Eylül’de gerçekleşen Başak Yeniayı ise iş ve günlük yaşamınızda yeni bir sayfa açıyor. Yeni bir iş, görev değişikliği, çalışma düzeninin yenilenmesi veya hayatınızı toparlayacak önemli bir karar gündeme gelebilir. 12 Eylül’de duyduklarınızı hemen gerçek kabul etmeyin. İlişkilerde yanlış anlaşılmalara ve kafa karıştıran haberlere karşı dikkatli olun. 13 Eylül’de ise tablo bir anda değişebilir. Beklenmedik bir telefon, mesaj, görüşme, eğitim fırsatı veya yeni fikir önünüzde farklı bir yol açabilir.

14 Eylül’e geldiğimizde aşk ve para konuları daha yoğun hale geliyor. Tutku yükselirken kıskançlık, sahiplenme ve kontrol mücadelelerinden uzak durun. Aynı zamanda bekleyen bir işi sonuçlandırmak veya uzun zamandır ertelediğiniz bir konuda harekete geçmek için güçlü bir motivasyon oluşabilir.

Bu nedenle özellikle 10 ile 14 Eylül arasında yaşananları küçümsemeyin. O günlerde yapılan bir konuşma, alınan bir haber, başlayan bir ilişki veya verilen küçük bir karar ilerleyen haftalarda düşündüğünüzden çok daha önemli hale gelebilir.

Gökyüzünün Koçlara mesajı çok net. Hayatınızda artık çalışmayan hiçbir şeyi sırf alıştınız diye sürdürmeyin. İşinizi düzenleyin, paranızı kontrol edin, aşkta yalnızca heyecana değil güvene bakın ve ilişkilerinizde gerçeği konuşun.

Çünkü bu hafta başlayan hikâye burada bitmiyor. Koç ve Yükselen Koçlar için aşk, para, iş ve evlilikte asıl gelişmeler daha yeni başlıyor. Devamını ve önünüzdeki kritik tarihleri kaçırmamak için Astrodeha’yı takip edin.