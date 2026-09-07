7 – 14 Eylül 2026 Aşk Kapıları Açılıyor, Bereket Çoğalıyor

Bu hafta özellikle ilişkilerinde daha fazla uyum, karşılıklı sevgi ve sıcaklık isteyenler, hayatına yeni bir aşk enerjisi çekmek isteyenler, maddi konularda fırsatların çoğalmasını, işlerinin açılmasını ve bereketinin artmasını dileyenler 683698 sekansını günlük niyet çalışmalarına dahil edebilir.

Uygulaması oldukça kolaydır. Sabah güne başlarken veya gece uyumadan önce birkaç dakika sakinleşin, niyetinizi zihninizde netleştirin ve 683698 sayısını 21 kez okuyun.

Ardından şu niyeti söyleyin:

“Sevgiyle açılan tüm yollarım bolluk, bereket, karşılıklı aşk ve güzel fırsatlarla çoğalıyor. Hayatıma gelen güzellikleri sevgiyle kabul ediyorum.”

Dilerseniz sekansı bir kâğıda 683698 şeklinde yazarak cüzdanınızda veya kişisel alanınızda taşıyabilirsiniz. Telefonunuzun notlarına kaydedebilir ya da gün içerisinde gördüğünüzde niyetinizi yeniden hatırlamak için kullanabilirsiniz.

Buradaki en önemli nokta, sayıyı mekanik biçimde tekrar etmekten çok, neyi hayatınıza davet ettiğinizi açık ve olumlu bir niyetle belirlemektir.

6 sevgi ve uyumu, 8 bolluk ve bereketi, 3 iletişim ve neşeyi, ikinci 6 aşk enerjisinin güçlenmesini, 9 geçmişten gelen yüklerin tamamlanıp bırakılmasını ve son 8 ise niyetin bolluk enerjisiyle kapanmasını sembolize ediyor.

Böylece 683698, bu haftanın mesajını tek bir cümlede topluyor:

Kalbini sevgiye aç, geçmişin yükünü bırak, bereketi kabul et.

7–14 Eylül boyunca her gün aynı niyetle uygulayabilir ve özellikle aşk ile para konularında ne istediğinizi mümkün olduğunca net ifade edebilirsiniz.

HAFTANIN AŞK VE BEREKET KODU: 683698

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA