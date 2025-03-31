60 Ay Doğum Yardımı Nedir, Nasıl Başvuru Yapılır?

2025 yılı Ocak ayı itibarıyla doğan çocuklara yardım sağlanacak. Bu kapsamda, birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. 5 yaşına kadar verilecek olan yardımlarda, altmışıncı ay da dahil olacak.

60 Ay Doğum Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

60 ay çocuk yardımından yararlanmak için bir dilekçe ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen başvurulması gerekir. Söz konusu dilekçe, 'Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesidir.'