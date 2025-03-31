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60 Ay Doğum Yardımı Nedir, Nasıl Başvuru Yapılır?

60 Ay Doğum Yardımı Nedir, Nasıl Başvuru Yapılır?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.03.2025 - 17:01

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2025 yılı Ocak ayından itibaren doğan çocuklar için maddi yardım verilecek. Başvuru yapılması ve şartların karşılanması halinde ailelere 60 ay boyunca doğum yardımı sağlanacak. Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü çocuk için aylık 5 bin TL yardım verilecek. Ancak yardımların süresi değişkenlik gösterebiliyor.

Peki 60 ay çocuk yardımı nedir, nasıl başvuru yapılır?

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60 Ay Çocuk Yardımı

60 Ay Çocuk Yardımı

2025 yılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 'Aile Yılı' olarak ilan edildi. Bu kapsamda birçok uygulama da hayata geçirildi. İlk olarak yeni evlenecek çiftlere maddi yardım uygulaması hayata geçirildi. Son olarak Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için doğum yardımı yapılacak. Bu uygulama ile Türkiye'de düşen genç nüfus oranının yükseltilmesi amaçlanıyor.

2025 Çocuk Yardımı Nedir?

2025 Çocuk Yardımı Nedir?

2025 yılı Ocak ayı itibarıyla doğan çocuklara yardım sağlanacak. Bu kapsamda, birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. 5 yaşına kadar verilecek olan yardımlarda, altmışıncı ay da dahil olacak.

60 Ay Doğum Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

60 ay çocuk yardımından yararlanmak için bir dilekçe ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen başvurulması gerekir. Söz konusu dilekçe, 'Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesidir.'

Çocuk Yardımından Kimler Yararlanabilir?

Çocuk Yardımından Kimler Yararlanabilir?

60 ay çocuk yardımının ödemeleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılacak. Doğum yardımının hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödeneceği ve haczedilemeyeceği bildiriliyor. 

Çocuk yardım başvuruları henüz netleşmedi. Bu bağlamda, yardımdan kimlerin yararlanabileceği bilinmiyor. Fakat çocuğu 2025 yılı sonrasında doğanlar, bu yardımdan yararlanabilecek.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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