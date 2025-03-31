60 Ay Doğum Yardımı Nedir, Nasıl Başvuru Yapılır?
60 Ay Doğum Yardımı Nedir, Nasıl Başvuru Yapılır?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2025 yılı Ocak ayından itibaren doğan çocuklar için maddi yardım verilecek. Başvuru yapılması ve şartların karşılanması halinde ailelere 60 ay boyunca doğum yardımı sağlanacak. Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü çocuk için aylık 5 bin TL yardım verilecek. Ancak yardımların süresi değişkenlik gösterebiliyor.
Peki 60 ay çocuk yardımı nedir, nasıl başvuru yapılır?
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60 Ay Çocuk Yardımı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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