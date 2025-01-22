6 Şubat Depremlerinde 35 Kişinin Ölümünden Sorumlu İş İnsanları 500 Gündür Firari
6 Şubat Depremlerinde 35 Kişinin Ölümünden Sorumlu İş İnsanları 500 Gündür Firari
Bolu Kartalkaya’da yangın faciasının ardından gün yüzüne pek çok ihmal çıktı. İhmal nedeniyle 76 kişi hayattan kopartılırken hükümet yetkilileri tarafından “Sorumlular cezalandırılacak” açıklamaları geldi.
Bu açıklamalar akıllara 6 Şubat depremlerinde vatandaşlarımızın ölümünden sorumlu müteahhitlerin bir bir tahliye edilmesini veya yakalanmamasını getirdi. Kahramanmaraş’ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nın yıkımınına neden olan Kervan Pastanesi sahipleri iş insanları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker 500 gündür firari.
İş insanlarının elini kolunu sallayarak toplum içinde olmasına sosyal medyada tepkiler geldi.
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6 Şubat Depremleri’nde Ezgi Apartmanı 35 kişiye mezar oldu. Depremin ardından hazırlanan bilirkişi raporunda binanın yıkılmasının nedeni olara müteahhit ve binanın giriş katındaki Kervan Pastanesi’nin yaptığı tadilat gösterildi.
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Pastane sahipleri iş insanları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker tam 500 gündür firari. İş insanları hakkında 876’şar yıla kadar hapis isteniyor.
Firarilerin avukatı ise kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim: Ersan Şen.
Sosyal medyada iş insanlarının 500 gündür yakalanmamasına tepki yağdı. Depremde yakınlarını kaybeden acılı aileler yaşadıklarını paylaşımlarıyla anlattı, adaletsizliğe isyan etti 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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