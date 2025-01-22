6 Şubat Depremlerinde 35 Kişinin Ölümünden Sorumlu İş İnsanları 500 Gündür Firari

Bolu Kartalkaya’da yangın faciasının ardından gün yüzüne pek çok ihmal çıktı. İhmal nedeniyle 76 kişi hayattan kopartılırken hükümet yetkilileri tarafından “Sorumlular cezalandırılacak” açıklamaları geldi.

Bu açıklamalar akıllara 6 Şubat depremlerinde vatandaşlarımızın ölümünden sorumlu müteahhitlerin bir bir tahliye edilmesini veya yakalanmamasını getirdi. Kahramanmaraş’ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nın yıkımınına neden olan Kervan Pastanesi sahipleri iş insanları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker 500 gündür firari.

İş insanlarının elini kolunu sallayarak toplum içinde olmasına sosyal medyada tepkiler geldi.