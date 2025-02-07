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6 Şubat Depremini Yaşayan 15 Yaşındaki Genç 2 Yıl Sonra Neler Yaşadığını ve Tüm Duygularını Dile Getirdi

6 Şubat Depremini Yaşayan 15 Yaşındaki Genç 2 Yıl Sonra Neler Yaşadığını ve Tüm Duygularını Dile Getirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.02.2025 - 15:29

6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilimizi etkileyen depremler dün gibi aklımızda. Üzerinden iki yıl geçti, ancak hayat bahsi geçen illerimizde henüz eski normaline dönemedi. Geçtiğimiz gün kaybettiğimiz yakınlarımız için birçok anma programı gerçekleşti. Paylaşımlar da es geçilmedi. Ancak 15 yaşındaki Fatih adlı depremzede genç, başka bir bakış açısıyla karşımızdaydı. Depremin üzerinden iki yıl geçtikten sonra ilk kez duygularını dile getirmek isteyen genç, TikTok hesabından paylaşım yaptı. Gelin Fatih’in sözlerine birlikte bakalım.

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Rönesans Rezidans’ın enkazından 17 saat sonra kurtarılan ve bir kolunu kaybeden genç, geride ablasını bırakmanın acısıyla yüzleşmişti.

Rönesans Rezidans’ın enkazından 17 saat sonra kurtarılan ve bir kolunu kaybeden genç, geride ablasını bırakmanın acısıyla yüzleşmişti.

Tüm şeffaflığıyla duygularını dile getiren genç, yaşadığımız felaketin unutulmaması için yapılan paylaşımların aslında acılarını hatırlattığını ifade ederken, unutmak istediğini de paylaştı.

Tüm şeffaflığıyla duygularını dile getiren genç, yaşadığımız felaketin unutulmaması için yapılan paylaşımların aslında acılarını hatırlattığını ifade ederken, unutmak istediğini de paylaştı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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