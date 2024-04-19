6 Şubat Depreminde 186 Kişiye Mezar Olan Mügeler Sitesi Ruhsatsız Yapılmış

Müge Yapı Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri olan tutuklu sanıklar Abdullah Buksur, Ali Bertizlioğlu, Bekir Özpolat, binanın müteahhidi de olan Yusuf İzzetin Aytekin ve eşi Serpil Aytekin ile kaçak olarak inşa edilen binaya ruhsatlandırma yapıldığı tarihte statik proje müellifi Müslüm Deniz, statik proje denetçisi Talat Cem Gökgöz, yapı denetim yetkilileri Seyfullah Orhan, Gültekin Büyük, yapı kontrol elemanları Bekir Turgay Büyük ve Cemil Köseoğlu ile tutuksuz sanıklar Halil D, Hasan Ö, Hasan Y. ve Muzaffer İ. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianame, İslahiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.