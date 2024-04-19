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31 Mart Sonrası Çarpıcı Anket: Seçimde AK Parti, MHP ve İYİ Parti Seçmeninin Yüzde 76.3’ü CHP’ye Oy Verdi

31 Mart Sonrası Çarpıcı Anket: Seçimde AK Parti, MHP ve İYİ Parti Seçmeninin Yüzde 76.3’ü CHP’ye Oy Verdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.04.2024 - 15:36

Araştırma Şirketi IPSOS’un Türkiye Müdürü Sidar Gedik, seçimlere ilişkin merak edilen verileri açıkladı. Gedik'in verdiği bilgilere göre AK Parti, MHP ve İYİ Parti'den CHP'ye kayan oyun ne kadar olduğu ortaya çıktı.

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31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’nin birinci parti olmuş, AKP ikincilikte kalmıştı. Araştırma Şirketi IPSOS’un Türkiye Müdürü Sidar Gedik, katıldığı Habertürk yayınında araştırma sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’nin birinci parti olmuş, AKP ikincilikte kalmıştı. Araştırma Şirketi IPSOS’un Türkiye Müdürü Sidar Gedik, katıldığı Habertürk yayınında araştırma sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Habertürk yayınında konuşan Gedik, 2 bin 29 kişiyle görüştüklerini açıkladı. Gedik, şunları söyledi:

Habertürk yayınında konuşan Gedik, 2 bin 29 kişiyle görüştüklerini açıkladı. Gedik, şunları söyledi:

“Seçime katılım oranı yaklaşık yüzde 78,5. Bizim örneklemimizin de yine yaklaşık yüzde 78,5’i (1521 kişi) o seçimde oy kullananlardan yüzde 21,5’i de oy kullanmayanlardan (431 kişi) oluşuyor. Toplamda yüzde 95 güven aralığında bugün inceleyeceğimiz rakamlar +-2,2’lik bir yanılma puanına sahip.”

Araştırmanın sonuçlarına göre dağılım şu şekilde gerçekleşti:

Araştırmanın sonuçlarına göre dağılım şu şekilde gerçekleşti:

AK Parti seçmeninin yüzde 13.3’ü,

MHP seçmeninin yüzde 20.4’ü,

İYİ Parti seçmeninin yüzde 42.6’sı CHP’ye oy verdi.

Gedik’in sonuçlarını paylaştığı araştırmaya göre, AK PArti seçmeninin yüzde 13.3’ü, MHP seçmeninin yüzde 20.4’ü, İYİ Parti seçmeninin yüzde 42.6’sı CHP’ye oy verdi.

Gedik’in sonuçlarını paylaştığı araştırmaya göre, AK PArti seçmeninin yüzde 13.3’ü, MHP seçmeninin yüzde 20.4’ü, İYİ Parti seçmeninin yüzde 42.6’sı CHP’ye oy verdi.

Araştırmada çalışma durumlarına göre oy dağılımları da belirlendi. Elde edilen sonuçlar şöyle:

Araştırmada çalışma durumlarına göre oy dağılımları da belirlendi. Elde edilen sonuçlar şöyle:

ÇALIŞANLARIN yüzde 38’i CHP’ye, yüzde 33’ü AK Parti’ye oy verdi.

EMEKLİLERİN yüzde 58’i CHP’ye, yüzde 21’i AK Parti’ye oy verdi.

EV HANIMLARININ yüzde 43’ü AK Parti’ye, yüzde 32’si CHP’ye oy verdi.

İŞSİZLERİN yüzde 45’i CHP’ye, yüzde 27’si AKP’ye oy verdi.

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Koray

ak parti mahalle arası teşkilatlarının ev kadınlarına dadanmasının nedeni şimdi anlaşılıyor.

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dürüst olmak gerekirse mantıklı bir hamle.İlgi görmek ve değerli olduğunu hissetmek isteyen hangi grup olursa olsun,insana önemli hissettirirsen o da sana de... Devamını Gör

nogay han

NOGAYIN SİYASİ KÖŞESİ : SURİYE SURİYELİLERİN IRAK IRAKLILARIN TÜRKİYE TÜRK... https://nogaysiyaseti.blogspot.com/2021/11/suriye-suriyelilerin-irak-iraklilari... Devamını Gör

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