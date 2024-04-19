31 Mart Sonrası Çarpıcı Anket: Seçimde AK Parti, MHP ve İYİ Parti Seçmeninin Yüzde 76.3’ü CHP’ye Oy Verdi
31 Mart Sonrası Çarpıcı Anket: Seçimde AK Parti, MHP ve İYİ Parti Seçmeninin Yüzde 76.3’ü CHP’ye Oy Verdi
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31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’nin birinci parti olmuş, AKP ikincilikte kalmıştı. Araştırma Şirketi IPSOS’un Türkiye Müdürü Sidar Gedik, katıldığı Habertürk yayınında araştırma sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.
Habertürk yayınında konuşan Gedik, 2 bin 29 kişiyle görüştüklerini açıkladı. Gedik, şunları söyledi:
Araştırmanın sonuçlarına göre dağılım şu şekilde gerçekleşti:
Gedik’in sonuçlarını paylaştığı araştırmaya göre, AK PArti seçmeninin yüzde 13.3’ü, MHP seçmeninin yüzde 20.4’ü, İYİ Parti seçmeninin yüzde 42.6’sı CHP’ye oy verdi.
Araştırmada çalışma durumlarına göre oy dağılımları da belirlendi. Elde edilen sonuçlar şöyle:
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