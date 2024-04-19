31 Mart Sonrası Çarpıcı Anket: Seçimde AK Parti, MHP ve İYİ Parti Seçmeninin Yüzde 76.3’ü CHP’ye Oy Verdi

“Seçime katılım oranı yaklaşık yüzde 78,5. Bizim örneklemimizin de yine yaklaşık yüzde 78,5’i (1521 kişi) o seçimde oy kullananlardan yüzde 21,5’i de oy kullanmayanlardan (431 kişi) oluşuyor. Toplamda yüzde 95 güven aralığında bugün inceleyeceğimiz rakamlar +-2,2’lik bir yanılma puanına sahip.”