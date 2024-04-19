AK Partili Metin Külünk’ten Ekrem İmamoğlu’nu Ziyaret Eden Rifat Hisarcıklıoğlu’na Tepki
AK Partili Metin Külünk’ten Ekrem İmamoğlu’nu Ziyaret Eden Rifat Hisarcıklıoğlu’na Tepki
AK Parti’de daha önceki dönemlerde kritik görevlerde bulunan Metin Külünk, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na tepki gösterdi. Külünk, paylaşılan fotoğrafı “Erdoğan’a mesaj” olarak yorumladı.
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmiş ve sosyal medyada fotoğraf paylaşmıştı.
Eski AKP MYK üyesi ve milletvekili Metin Külünk, Hisarcıklıoğlu’nun ziyaretine tepki gösterdi.
“Fırsatçıları ve de gülen yüzünün arkasında asıl yüzlerini saklayan profilleri çok iyi tanırız. Yıllardır Ankara’da içinde olduğu kurumda derebeylik yapanlardan ve her devrin kazananı olmayı ilke haline getirmiş duruşları olmayan modellerden bu ülke çok çekti.”
“Fırsatçıları her iktidar karşısında el pençe divan durup, şartlara göre kendilerine yeni liman arayanları iyi biliriz. Ama bir şey de söylemek isteriz, bilmesi gerekenlerin de bilmesini canı gönülden temenni ederiz.”
“En zor zamanlarımda tereddütsüz yanlarında olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim sonrasında verdikleri fotoğraf ile ne mesaj vermek istiyorları kimse anlamıyor zannetmesinler?”
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