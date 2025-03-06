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6 Mart Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

6 Mart Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
06.03.2025 - 20:29

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Müge Anlı, Ece Gürel'in bulunmasına dair detayları anlattı.

Müge Anlı, Ece Gürel'in bulunmasına dair detayları anlattı.

Peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu. Geçtiğimiz gün mont, cep telefonu ve cüzdanı bulunan Gürel'den dün gece yarısına kadar haber alınamamıştı. Arkadaşına yazdığı son mesajlar Müge Anlı'da paylaşılan Gürel'in ailesi onun neşesinden ve hayata olan sevgisinden bahsedip intihar şüphesinin ihtimal dahilinde olmadığından bahsetmişlerdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci faiz kararını açıkladı.

 Ocak ayı toplantısında politika faizi yüzde 47.5’ten yüzde 45’e indirilmişti. Şubat ayı faiz toplantısı yapılmazken yılın ikinci faiz kararı bugün (6 Mart 2025 Perşembe) saat 14.00’te açıklandı. 

Mart 2025 politika faizi 250 baz puan düşürülerek yüzde 42.5 oldu. 

Ramazan ayında sık sık televizyonda gördüğümüz Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Saba Tümer'in CNBC-e'deki programına konuk oldu.

Ramazan ayında sık sık televizyonda gördüğümüz Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Saba Tümer'in CNBC-e'deki programına konuk oldu.

Tümer, Hatipoğlu'na cennetteki huriler hakkında soru sordu. Hurilerin gerçekten var olup olmadığına yanıt veren Hatipoğlu, ayrıca doğru bilinen yanlışların da altını çizdi.

Kayıp ihbarından 72 saat sonra bulunan Ece Gürel'in kıyafetleri inceleme altına alındı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Gürel'in vücudunda darp izine rastlanılmadığı öğrenildi.

Kayıp ihbarından 72 saat sonra bulunan Ece Gürel'in kıyafetleri inceleme altına alındı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Gürel'in vücudunda darp izine rastlanılmadığı öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Güvenilir olmayan gıdalar listesi bir kez daha güncellendi. Bir firmanın ürettiği fıstıklı baklavadan ay çekirdeği, sucuktan ise tavuk kafası çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Güvenilir olmayan gıdalar listesi bir kez daha güncellendi. Bir firmanın ürettiği fıstıklı baklavadan ay çekirdeği, sucuktan ise tavuk kafası çıktı.
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TBMM Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında dün toplandı.

TBMM Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında dün toplandı.

TBMM Çocuklara Karşı Şiddet Araştırma Komisyonu’nda sunum yapan RTÜK ve BTK yetkilileri, çocukların dijital güvenliği için alınan önlemleri anlattı. Komisyonda konuşan RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli, 2025'i LGBT ile mücadele yılı ilan ettiklerini dile getirdi.

İstanbul’da bugün oynanacak Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçını izlemek için Türkiye’ye gelen Rangers FC taraftarı Christopher Potter, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

İstanbul’da bugün oynanacak Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçını izlemek için Türkiye’ye gelen Rangers FC taraftarı Christopher Potter, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Potter yolun karşısına geçerken önce bir aracın çarpması sonucu yere düştü. Ardından başka bir araç Potter’ın üzerinden geçti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, her iki sürücü de gözaltına alındı.

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Neslihan Atagül Doğulu ve eşi Kadir Doğulu, mutluluklarına bir yenisini daha ekledi.

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Neslihan Atagül Doğulu ve eşi Kadir Doğulu, mutluluklarına bir yenisini daha ekledi.

Çift, bugün dünyaya gelen bebekleriyle ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı! Birsen Altuntaş'ın haberine göre, doğumun ardından yapılan açıklamalarda hem anne Neslihan Atagül Doğulu’nun hem de bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, şimdilerde mutlu bir evlilik sürdürdüğü Bergüzar Korel ile birlikteliğinin başlangıcında büyük iddialarla anılmıştı.

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, şimdilerde mutlu bir evlilik sürdürdüğü Bergüzar Korel ile birlikteliğinin başlangıcında büyük iddialarla anılmıştı.

Yıllar önce Ergenç’in ilk eşi Gizem Soysaldı ile evliliğinin bitiş süreci, aldatma söylentileriyle magazin gündemini sarsmıştı. O dönem Korel’in de balet Tan Sağtürk ile evlilik yolunda ilerleyen bir ilişkisi vardı. 

Peki gerçekten ne olmuştu? Halit Ergenç, Gizem Soysaldı'yı Bergüzar Korel'le aldattı mı? Gizem Soysaldı’nın can yakan açıklamaları, Halit Ergenç’in yıllar sonra yaptığı itiraflar ve Bergüzar Korel’in sessizliği… Gelin bu olaylı süreci birlikte hatırlayalım!

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi'nin başladığı günden bu yana başına gelmeyen kalmadı.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi'nin başladığı günden bu yana başına gelmeyen kalmadı.

'9 canlı dizi' olarak anılan dizi önce Şakir Paşa'nın torunları tarafından açılan davayla karşı karşıya kalmıştı. Ailenin itibarını zedelediği iddiasıyla karşı karşıya gelen dizinin platosunda çıkan yangın, çekimlerin yapıldığı köşkü yerle bir etmiş ve bu sebeple çekimler birkaç hafta aksamıştı. Tam ekranlara döndüğü sırada hem RTÜK'ten 3 kez yayın durdurma cezası aldı hem de Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davadan yayın durdurma kararı geldi.

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Türkiye Kupası'ndaki derbi mücadelesine dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Türkiye Kupası'ndaki derbi mücadelesine dair açıklamalarda bulundu.

Belgü, yabancı hakemden yana olduklarını belirtirken Otyakmaz, yerli hakeme daha sıcak olduklarını ifade etti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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