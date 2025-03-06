6 Mart Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
6 Mart Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Müge Anlı, Ece Gürel'in bulunmasına dair detayları anlattı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci faiz kararını açıkladı.
Ramazan ayında sık sık televizyonda gördüğümüz Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Saba Tümer'in CNBC-e'deki programına konuk oldu.
Kayıp ihbarından 72 saat sonra bulunan Ece Gürel'in kıyafetleri inceleme altına alındı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Gürel'in vücudunda darp izine rastlanılmadığı öğrenildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Güvenilir olmayan gıdalar listesi bir kez daha güncellendi. Bir firmanın ürettiği fıstıklı baklavadan ay çekirdeği, sucuktan ise tavuk kafası çıktı.
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TBMM Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında dün toplandı.
İstanbul’da bugün oynanacak Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçını izlemek için Türkiye’ye gelen Rangers FC taraftarı Christopher Potter, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Neslihan Atagül Doğulu ve eşi Kadir Doğulu, mutluluklarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü oyuncu Halit Ergenç, şimdilerde mutlu bir evlilik sürdürdüğü Bergüzar Korel ile birlikteliğinin başlangıcında büyük iddialarla anılmıştı.
NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi'nin başladığı günden bu yana başına gelmeyen kalmadı.
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Türkiye Kupası'ndaki derbi mücadelesine dair açıklamalarda bulundu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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