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6 – 12 Temmuz Haftası

etiket 6 – 12 Temmuz Haftası

Filiz Çakal
Filiz Çakal - Onedio Üyesi
07.07.2026 - 02:04
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Bu hafta kader ağlarını örüyor; hem de geri dönüşü olmayan bir şekilde. Yüzleşmelerin ve karmik temaların ağır bastığı bir eşikteyiz. Kim gerçek, kim sahte ayırt edebiliriz. Burada öğrenmemiz gereken temel öğreti, deneyimlerimizden hangi dersleri çıkardığımız olacak. Lafı çok dolandırmadan kitabın ortasından konuşacağız.

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6–8 Temmuz aralığında Neptün durağan konuma geçiyor.

6–8 Temmuz aralığında Neptün durağan konuma geçiyor.

8 Temmuz'da retro hareketini başlatıyor. Uzun soluklu bir yavaşlama söz konusu. 14 Aralık 2026'ya kadar bu şekilde ilerlemeye devam ederken bizler de hayatımızdaki toksikleşmiş duyguları ve kişileri gözden geçireceğiz. Önümüzde bir engel varsa onu kaldırmak ve sis bulutunu dağıtmak isteyeceğiz. Ancak bazılarınız gerçeklikten kaçabilir. Gölgenin ardına saklanmak isteyenler kendilerini bir çıkmazın ortasında bulabilir. Yargıları, kaygıyı, korkuyu ve belirsizliği geride bırakmalıyız. Karşımıza çıkan işaretleri fark etmeli ve sezgilerimizin gücünü kullanmalıyız.

Tabii, bu kadar netliğin içinde kimileri büyük hayal kırıklığı yaşayabilir ve içinde olduğunu sandığı peri masalından uyanabilir. Epey sarsıcı olsa da günün sonunda “İyi ki görmüşüm ve uyanmışım.” dedirtir. Bu durum bazılarının da pek işine gelmez; bataklığa inşa ettiği kumdan kalesi devrilince hırçınlaşıp tiranlık yapabilir. Herkesin kendi cebindekilere göre muamele göreceği aşikâr. Heybesine ne attığı ve onu nasıl muhafaza ettiği önemli.

Herhangi bir konuda seçim yapacak veya karar alacaksanız tüm detayları gözden geçirmelisiniz. Acelesi olmayan şeyler için kendinizi hırpalamamalı, akışın içinde güvenle ilerlemelisiniz. Zira bu hafta hem arınma hem katarsis hem de farkındalık haftası.

9 Temmuz'da Venüs Başak burcuna geçiyor. İlişkilerde koşullu ve hizmet odaklı bir sevgi evresine geçiyoruz. Bir süre kimse kimseye mavi boncuk dağıtmaz; hatta “Sen bana ne verdin, ben sana ne vermeliyim?” konuşulur. Sevgi sözlerde değil, fedakârlıklarda belli olur. Kimse boşa kürek sallamak istemez, geçici heveslerin peşinde koşmaz, kör kütük bağlanmaz. Her şey sonuç odaklı olur. Venüs Başak, gün sonu raporunu incelemek gibidir: “Bugün ne kadar kâr etmişim, ne kazanmışım, bana fayda sağlamış mı?” kısmına odaklanır.

Ayrıca Venüs Başak'ta kendini tam ifade edemeyeceği için mesafeli davranabilir. Gölge yönü hizmetkârlık yapmak olduğu için birilerinin kurbanı olabilirsiniz. Her şeyi sizden beklerler; sürekli bir memnuniyetsizlik, şikâyet ve eleştiri yapılır. Bireyler birbirinin kusurlarına odaklanır ve maddi açıdan değerlendirir.

6–8 Temmuz: Güneş–Satürn Karesi

6–8 Temmuz: Güneş–Satürn Karesi

Bu açı bireyin öz değerini zedeleyebilir. Kendisini ispat etmeye çalışırken başkalarının emrine boyun eğmek zorunda kalabilir. Sınırlarınızı çizmeniz ve değerinizin farkında olmanız önemli. İhtiyacımız olan güvenilir ortamlar ve insanlar olacak. İş görüşmesi, imza, mülakat, evrak teslimi ve başvurular için çok uygun değil. Tartışmalara ve duygusal baskıya maruz kalmamak için sağlam adımlar atmalı ve her şeyi kişisel algılamamalıyız. Toprak alım satımı yapmak veya önemli bir ticari girişim için de çok destekleyici değil.

10 Temmuz: Venüs–Chiron Üçgeni / Venüs–GAD Kavuşumu

10 Temmuz: Venüs–Chiron Üçgeni / Venüs–GAD Kavuşumu

Bu açılar karmik ilişkilerin, iş birliklerinin ve dostlukların tamamlanma sürecine gireceğini ifade ediyor. Bitmesi gerekenler kalıcı olacak şekilde sonlanır. Bazı ruhların birbirine hizmeti bitmiştir ve geriye sadece vedalaşmak kalıyordur. Temeli sağlam olanlar yolculuklarına daha da bağlı şekilde devam edebilir. Ancak bir yüzleşme gerekiyorsa artık bunu erteleyemezsiniz. Konuşulması gereken her şey masaya yatırılır. Şifalandırmanız gerekenler üzerine yoğunlaşmak daha doğru olacaktır.

Etkisi yaklaşık dört gün sürecek bu açılar bazılarına kadersel ilişkiler de getirebilir. Yeni insanlar tanır, toplum önündeki imajınızı yeniden inşa eder, faydasız tohumları toprağınızdan uzaklaştırırsınız. Her şey çok net, çok gerçek ve gizem olmadan ilerleyecek. Bu çıplaklık kimilerini rahatsız edebilir. Alışkanlıklarına tutunanları epey zorlayabilir. Oysa bu süreç bize belirsizliklerin ne kadar zarar verdiğini gösterecek; insanın bağ kurmaya ve kök salmaya olan ihtiyacını yeniden hatırlatacak.

Ek olarak sağlık açısından da destekleyici. Eğer önemli bir operasyon olacaksanız, cildiyeye gidecekseniz veya endoskopi/kolonoskopi yaptıracaksanız bu dönemi değerlendirebilirsiniz.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Filiz Çakal
Filiz Çakal
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