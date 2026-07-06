6 – 12 Temmuz Haftası

8 Temmuz'da retro hareketini başlatıyor. Uzun soluklu bir yavaşlama söz konusu. 14 Aralık 2026'ya kadar bu şekilde ilerlemeye devam ederken bizler de hayatımızdaki toksikleşmiş duyguları ve kişileri gözden geçireceğiz. Önümüzde bir engel varsa onu kaldırmak ve sis bulutunu dağıtmak isteyeceğiz. Ancak bazılarınız gerçeklikten kaçabilir. Gölgenin ardına saklanmak isteyenler kendilerini bir çıkmazın ortasında bulabilir. Yargıları, kaygıyı, korkuyu ve belirsizliği geride bırakmalıyız. Karşımıza çıkan işaretleri fark etmeli ve sezgilerimizin gücünü kullanmalıyız.

Tabii, bu kadar netliğin içinde kimileri büyük hayal kırıklığı yaşayabilir ve içinde olduğunu sandığı peri masalından uyanabilir. Epey sarsıcı olsa da günün sonunda “İyi ki görmüşüm ve uyanmışım.” dedirtir. Bu durum bazılarının da pek işine gelmez; bataklığa inşa ettiği kumdan kalesi devrilince hırçınlaşıp tiranlık yapabilir. Herkesin kendi cebindekilere göre muamele göreceği aşikâr. Heybesine ne attığı ve onu nasıl muhafaza ettiği önemli.

Herhangi bir konuda seçim yapacak veya karar alacaksanız tüm detayları gözden geçirmelisiniz. Acelesi olmayan şeyler için kendinizi hırpalamamalı, akışın içinde güvenle ilerlemelisiniz. Zira bu hafta hem arınma hem katarsis hem de farkındalık haftası.

9 Temmuz'da Venüs Başak burcuna geçiyor. İlişkilerde koşullu ve hizmet odaklı bir sevgi evresine geçiyoruz. Bir süre kimse kimseye mavi boncuk dağıtmaz; hatta “Sen bana ne verdin, ben sana ne vermeliyim?” konuşulur. Sevgi sözlerde değil, fedakârlıklarda belli olur. Kimse boşa kürek sallamak istemez, geçici heveslerin peşinde koşmaz, kör kütük bağlanmaz. Her şey sonuç odaklı olur. Venüs Başak, gün sonu raporunu incelemek gibidir: “Bugün ne kadar kâr etmişim, ne kazanmışım, bana fayda sağlamış mı?” kısmına odaklanır.

Ayrıca Venüs Başak'ta kendini tam ifade edemeyeceği için mesafeli davranabilir. Gölge yönü hizmetkârlık yapmak olduğu için birilerinin kurbanı olabilirsiniz. Her şeyi sizden beklerler; sürekli bir memnuniyetsizlik, şikâyet ve eleştiri yapılır. Bireyler birbirinin kusurlarına odaklanır ve maddi açıdan değerlendirir.