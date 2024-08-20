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Fransız Yıldız Futbolcu Mbappe Eski Kulübü Paris Saint-Germain'i UEFA'ya Şikayet Etti!

Fransız Yıldız Futbolcu Mbappe Eski Kulübü Paris Saint-Germain'i UEFA'ya Şikayet Etti!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 22:16

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, eski kulübü Paris Saint-Germain'e karşı alacaklarından dolayı yasal bir süreç başlattı.

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Eflatun-beyazlı kariyerine Süper Kupa zaferiyle hızlı bir başlangıç yapan Kylian Mbappe, eski kulübü Paris Saint-Germain'i UEFA'ya şikayet etti.

Eflatun-beyazlı kariyerine Süper Kupa zaferiyle hızlı bir başlangıç yapan Kylian Mbappe, eski kulübü Paris Saint-Germain'i UEFA'ya şikayet etti.

25 yaşındaki Fransız yıldız, yedi yıl boyunca formasını giydiği PSG'den alacağı olan 55 milyon euro için mahkemeye başvurdu.

25 yaşındaki Fransız yıldız, yedi yıl boyunca formasını giydiği PSG'den alacağı olan 55 milyon euro için mahkemeye başvurdu.

55 milyon euroluk alacağın, şubat ayında ödenmesi gereken imza bonusunun üçte biri (36 milyon euro) ile nisan, mayıs ve haziran aylarına ait maaşlarını içerdiği ifade edildi.

55 milyon euroluk alacağın, şubat ayında ödenmesi gereken imza bonusunun üçte biri (36 milyon euro) ile nisan, mayıs ve haziran aylarına ait maaşlarını içerdiği ifade edildi.

Le Monde gazetesi, Mbappe'nin ağustos ayında konuyu Fransa Futbol Federasyonu'na taşıdığını fakat bir sonuç alamadığını aktardı.

Le Monde gazetesi, Mbappe'nin ağustos ayında konuyu Fransa Futbol Federasyonu'na taşıdığını fakat bir sonuç alamadığını aktardı.

Ödeme gerçekleşmediği takdirde Paris Saint-Germain'in Avrupa Kupaları'ndan men edilme ihtimalinin olduğunun da altı çizildi.

Ödeme gerçekleşmediği takdirde Paris Saint-Germain'in Avrupa Kupaları'ndan men edilme ihtimalinin olduğunun da altı çizildi.
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