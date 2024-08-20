Fransız Yıldız Futbolcu Mbappe Eski Kulübü Paris Saint-Germain'i UEFA'ya Şikayet Etti!
Fransız Yıldız Futbolcu Mbappe Eski Kulübü Paris Saint-Germain'i UEFA'ya Şikayet Etti!
Real Madrid'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, eski kulübü Paris Saint-Germain'e karşı alacaklarından dolayı yasal bir süreç başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eflatun-beyazlı kariyerine Süper Kupa zaferiyle hızlı bir başlangıç yapan Kylian Mbappe, eski kulübü Paris Saint-Germain'i UEFA'ya şikayet etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
25 yaşındaki Fransız yıldız, yedi yıl boyunca formasını giydiği PSG'den alacağı olan 55 milyon euro için mahkemeye başvurdu.
55 milyon euroluk alacağın, şubat ayında ödenmesi gereken imza bonusunun üçte biri (36 milyon euro) ile nisan, mayıs ve haziran aylarına ait maaşlarını içerdiği ifade edildi.
Le Monde gazetesi, Mbappe'nin ağustos ayında konuyu Fransa Futbol Federasyonu'na taşıdığını fakat bir sonuç alamadığını aktardı.
Ödeme gerçekleşmediği takdirde Paris Saint-Germain'in Avrupa Kupaları'ndan men edilme ihtimalinin olduğunun da altı çizildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın