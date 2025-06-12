5 Yıl Sonra Finansal Olarak Nerede Olacaksın?

Hayat bir yolculuk… ama cüzdanın o yolculukta hangi koltukta oturduğu çok önemli. Ön koltukta yatırım portföyünle birlikte mi gidiyorsun, yoksa arka koltukta kredi kartı ekstresiyle boğuşarak mı?

Kabul edelim: Hepimiz “5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?” sorusunu iş mülakatlarında defalarca yanıtladık ama işin içine para girince işler biraz değişiyor.

Bu test sana, 5 yıl sonra finansal durumunun neye benzeyeceği konusunda küçük ama eğlenceli bir pencere açacak. Elbette, hayat sürprizlerle dolu ama bazı ipuçları şimdiden var! Harcama alışkanlıkların, yatırım reflekslerin, risk alma cesaretin ve hatta 'birikim' kelimesini duyunca yüzünün aldığı ifade bile aslında senin finansal geleceğini fısıldıyor...

Hazırsan bu testte biraz gülüp biraz düşünmeye hazır ol! 🎢