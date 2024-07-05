5 Temmuz Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
5 Temmuz Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 5 Temmuz Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığına ünlü iki isim getirildi.
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Malta'da taksicilik yapan bir Pakistanlı, 2013 yılında Türkiye'ye kaçak yollardan geldiğini açıkladı. Pakistanlı'nın konuşması sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşanan olayda, 8 yaşındaki bir çocuk dişini çektirmesi sonucu hastanelik oldu. 11 gündür hastanede tedavi gören küçük çocuğun geç kalınması halinde gözünü kaybedebileceği açıklandı.
UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya galibiyetinin ardından A Milli Takımımızın başarılı oyuncusu Merih Demiral'ı, sevincini bozkurt işareti ile göstermiş, ardından iki maçlık bir cezaya çarptırılmıştı.
UEFA Disiplin Kurulu, Avusturya - Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Bu karara tepki gösterenlerin arasına ünlü komedyen Şahan Gökbakar'da katıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahan Gökbakar, UEFA'yı hedef aldı.
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Ülke kültürümüzün önemli bir parçası olan piknik, pek çok kişi tarafından benimsenen ve sıklıkla tercih edilen bir eğlence biçimi. Doğanın kucağında, aile ve dostlarla geçirilen keyifli zamanlar, hem ekonomik olması hem de pek çok kişiyi bir araya getirebilmesi sebebiyle sıklıkla tercih ediliyor.
Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesi uçak biletlerinde artışa neden oldu. İstanbul - Berlin uçak bilet fiyatları 43 bin liraya dayandı.
Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre; gazeteci Hadi Özışık hakkında, radyocu Zeki Kayahan Coşkun'un şikayeti üzerine 'hakaret' suçlamasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gazeteci Hadi Özışık, organize suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile yaptığı görüntülü konuşmasıyla gündem gelmişti.
Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezonu mükemmel bir performans ortaya koyarak noktalayan, A Milli Takımımızın EURO 2024 mücadelesinde de öne çıkan başarılı futbolcularımızdan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda maçı öncesi TRT SPOR'a konuştu.
Trafikteki gerginlikler ve tartışmalar, artık günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Yoğun trafik akışının yarattığı stresli ortam, insanların sabırsızlığını tetikleyerek, anlık öfke patlamalarına ve tartışmalara zemin hazırlıyor.
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Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde üç kez ile en çok şampiyon olan ülkeleri İspanya ve Almanya, EURO 2024'te yarı final biletini alabilmek için karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçta gülen taraf, İspanya oldu. Sarı-kırmızılılar, ikinci uzatma devresinin bitimine bir dakika kala Mike Merino'nun golüyle ev sahibi Almanya'yı 2-1 mağlup etti.
Ünlü Youtuber Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir’in içinde bulunduğu araç Kandıra’da kaza yaptı. Kocaeli Gündem'den Abbas Çakar'ın haberine göre kazanın ardından araçlardan biri, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü.
Türkiye Avusturya maçında 2 gol atarak ülkemizi çeyrek finale taşıyan Merih Demiral, gol sevincini yaptığı bozkurt işaretiyle gösterdi. UEFA, Merih Demiral'a iki maç men cezası verdi. UEFA'nın cezasına sosyal medyadan tepki yağarken ünlü isim Oğuzhan Uğur da sessiz kalmadı.
Elbette, ilişki denildiği zaman herkesin aklına farklı şeyler gelebilir. Herkesin ilişki anlayışı, yaşadığı deneyimlere, kişisel değerlerine ve beklentilerine bağlı olarak farklılık arz edebilir. Fakat bazıları ciddi anlamda farklı olabiliyor.
Berlin Polis Sendikası, Türkiye-Hollanda maçını en yüksek riskli maç olarak açıklaması sonrası tüm personellerini alarm seviyesinde tuttuklarını duyurdu.
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Şiddet eylemleri, günümüz toplumlarında sıklıkla karşılaşılan ve büyük bir sorun haline gelen bir durum. Kişiler arası ilişkilerde, aile içinde, okulda, iş yerinde ve hatta sokakta bile karşılaşabileceğimiz bu durum, oldukça ciddi boyutlara ulaşmış durumda.
Şiddet olayları, ne yazık ki günümüzde her an her yerde karşımıza çıkan bir durum haline geldi. Artan bu tür eylemler, toplumun huzurunu kaçıran ve insanları tedirgin eden bir unsur olarak ön plana çıkıyor. Bu durum, insanların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyerek, günlük yaşantılarında belirsizlik ve korku duygusunu beraberinde getiriyor.
Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olan Etna, geçtiğimiz hafta boyunca aktif haldeydi. Etna'nın ardından Stromboli de faaliyete geçti.
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