İtalya'ya Gideceklere Kötü Haber! Kırmızı Alarm: Etna'dan Sonra Stromboli Yanardağı da Faaliyete Geçti
İtalya'ya Gideceklere Kötü Haber! Kırmızı Alarm: Etna'dan Sonra Stromboli Yanardağı da Faaliyete Geçti
Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olan Etna, geçtiğimiz hafta boyunca aktif haldeydi. Etna'nın ardından Stromboli de faaliyete geçti.
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İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı'nın volkanik faaliyetlerinin en yüksek seviyeye ulaşması sonrası ülkenin güneyindeki bir diğer aktif yanardağ Stromboli'de de volkanik patlamalar meydana geldiği açıklandı.
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Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olan Etna, geçtiğimiz hafta boyunca aktif haldeydi. Yaşanan son patlamanın ardından Sicilya'nın en büyük havalimanı olan Katanya Havalimanı'nı kullanan yolcular, rötor ve iptallerle karşı karşıya kaldı.
Katanya'daki Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), Etna Yanardağı'ndan yayılan külün şaşırtıcı bir şekilde 4,35 kilometre yüksekliğe ulaştığını bildirdi.
Şu ana kadar Katanya Havaalanı'nda en az 90 gidiş ve dönüş uçuşu iptal edilirken, yaklaşık 15.000 yolcu mağdur oldu. İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair de 42 uçuşunu iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı. İngiltere merkezli havayolu şirketi Easyjet yolcularını uçuş iptalleri hakkında bilgilendirdiği açıklamasında, iptal gerekçesini "CTA'daki [Catania] volkanik aktivitenin uçakların uçmasına izin verilen alanlarda kısıtlamalara neden olması" şeklinde açıkladı.
Başbakanlık Sivil Savunma Depertmanının X platformundan yaptığı paylaşımda, Stromboli'deki yoğun volkanik faaliyet sebebiyle alarm seviyesinin "kırmızı" ile en yüksek düzeye çıkarıldığı duyuruldu. Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio da adada yaşayanların yanardağın etkilerinden korunması ve durumun izlenmesine yönelik adımları değerlendirmek üzere acil durum operasyon komitesini topladığı belirtildi.
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Tek kelimeyle italya bitti çok geçmiş olsun onlara.
şu an italyadayım başlığı görünce paniğe kapıldım. atacağınız başlığa, da yapacağınız habere de ..