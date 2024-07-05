Gazeteci Hadi Özışık Hakkında 'Hakaret' Suçundan Dava Açıldı: 'Aşağılama Kastı İçerir'

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre; Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Hadi Özışık'ın, Coşkun'a yönelik, '...Radyocu diyor ki ben müdahil olmak istiyorum. Ol kardeşim. Ol tabi. Olman lazım. Gerçeklerin ortaya çıkması için olman lazım. Sahtekarlıkların ortaya çıkması için olman lazım...' şeklindeki sözlerine yer verildi.