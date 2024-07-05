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Gazeteci Hadi Özışık Hakkında 'Hakaret' Suçundan Dava Açıldı: 'Aşağılama Kastı İçerir'

Gazeteci Hadi Özışık Hakkında 'Hakaret' Suçundan Dava Açıldı: 'Aşağılama Kastı İçerir'

Sedat Peker
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.07.2024 - 21:02

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre; gazeteci Hadi Özışık hakkında, radyocu Zeki Kayahan Coşkun'un şikayeti üzerine 'hakaret' suçlamasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gazeteci Hadi Özışık, organize suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile yaptığı görüntülü konuşmasıyla gündem gelmişti. 

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Sosyal medya platformu YouTube üzerinden 20 Ocak 2023'te yayınladığı bir videoda, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi 'dini nikah' adı altında müridi Kadir İstekli ile evlendirmesi davasına müdahil olmak istediğini söyleyen radyocu Zeki Kayahan Coşkun'a yönelik sözleri nedeniyle gazeteci Hadi Özışık hakkında dava açıldı.

Sosyal medya platformu YouTube üzerinden 20 Ocak 2023'te yayınladığı bir videoda, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi 'dini nikah' adı altında müridi Kadir İstekli ile evlendirmesi davasına müdahil olmak istediğini söyleyen radyocu Zeki Kayahan Coşkun'a yönelik sözleri nedeniyle gazeteci Hadi Özışık hakkında dava açıldı.

Avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi veren Zeki Kayahan Coşkun, Hadi Özışık'ın kendisine hakaret ettiğini iddia etti.

Avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi veren Zeki Kayahan Coşkun, Hadi Özışık'ın kendisine hakaret ettiğini iddia etti.

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre; Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Hadi Özışık'ın, Coşkun'a yönelik, '...Radyocu diyor ki ben müdahil olmak istiyorum. Ol kardeşim. Ol tabi. Olman lazım. Gerçeklerin ortaya çıkması için olman lazım. Sahtekarlıkların ortaya çıkması için olman lazım...' şeklindeki sözlerine yer verildi.

Sanık Hadi Özışık, iddianamedeki ifadesinde 40 yıldır gazetecilik yaptığını, videoda bahsettiği konuların Zeki Kayahan Coşkun'un şahsıyla alakalalı olmadıklarını, söz konusu H.K.G. davasıyla alakalı olduğunu, gündelik yaşamında da sık sık 'ulan ve lan' gibi tabirleri kullandığını, bu tabirleri ise şaşkınlık ifadesi olarak kullandığını ve bunların müştekiye yönelik olmadığını savundu.

Sanık Hadi Özışık, iddianamedeki ifadesinde 40 yıldır gazetecilik yaptığını, videoda bahsettiği konuların Zeki Kayahan Coşkun'un şahsıyla alakalalı olmadıklarını, söz konusu H.K.G. davasıyla alakalı olduğunu, gündelik yaşamında da sık sık 'ulan ve lan' gibi tabirleri kullandığını, bu tabirleri ise şaşkınlık ifadesi olarak kullandığını ve bunların müştekiye yönelik olmadığını savundu.

İddianamede, Hadi Özışık tarafından kullanılan ifadelerin, 'eleştiri kapsamında dile getirilmesinde zorunluluk bulunmayan ve aşağılama kastı içerir mahiyette' olduğu değerlendirilerek, bu ifadelerin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı kaydedildi. Savcılık, sanık Özışık’ın, ‘hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapsini talep etti.

İddianamede, Hadi Özışık tarafından kullanılan ifadelerin, 'eleştiri kapsamında dile getirilmesinde zorunluluk bulunmayan ve aşağılama kastı içerir mahiyette' olduğu değerlendirilerek, bu ifadelerin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı kaydedildi. Savcılık, sanık Özışık’ın, ‘hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapsini talep etti.
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