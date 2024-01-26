5 Soruluk Evet Hayır Testine Göre Seni Ne Kadar Üzerler?

Hayatının her köşesinde minnoş bir kalple dolanıyorsun, hem kendi hislerine hem de başkalarının duygularına hayranlık uyandıracak bir hassasiyetle yaklaşıyorsun. Bu, seninle karşılaşan herkesin kalbini çalan bir özellik olsa da, bazen bu durum seni duygusal bir hedef haline getirebiliyor. Duygusal zekanın zirvesinde dolaşıyorsun, empati yeteneğin ise adeta bir süper güç. Ve tabii ki, bu duygusal yoğunluk içinde, romantizminin yüksekliği de göz ardı edilemez.

Fakat bu yoğun duygusal yaşantının bir bedeli var: Maalesef, bu hassas kalbin çok üzerler. İnsanlar arasında dolaşırken, duyguların adeta bir pamuk kadar yumuşak ve hassas kalmış. Bu, birçok kişi için bir nimet olabilir, ancak bu durumun seni daha fazla incitmemesi için kendini korumaya başlaman gerekiyor. Senin bu özelliğin, birçok insanın hayatına dokunmuş olabilir ancak unutma ki, kendi duygusal sağlığın da önemli. Kendini korumak ve bu hassas kalbi zedelenmekten korumak, senin de hakkın.