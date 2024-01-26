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5 Soruluk Evet Hayır Testine Göre Seni Ne Kadar Üzerler?

5 Soruluk Evet Hayır Testine Göre Seni Ne Kadar Üzerler?

GNS
GNS - Onedio Editörü
26.01.2024 - 13:01

Bazı davranışlarımızın bizi insanlar tarafından kırılmaya açık hale getirdiğini biliyorsunuz değil mi? Biz de bu testte verdiğin cevaplara göre seni ne kadar üzebileceklerine cevap veriyoruz. Peki seni ne kadar üzerler? 

Hadi teste!

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1. Konuşmadaki mesajları yıldızlar mısın?

2. Kendini bazen eski dönüp eski mesajları okurken bulur musun?

3. İşine, aşkına, hatta izlediğin dizi ve filmlere aşırı bağlanma gibi bir huyun var mı?

4. Dışarı çıktığında mesajlara cevap verir misin?

5. Sana edilmiş bir iltifata üstünden zaman geçmesine rağmen hala mutlu olup gülümser misin?

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Seni çok üzerler balım!

Hayatının her köşesinde minnoş bir kalple dolanıyorsun, hem kendi hislerine hem de başkalarının duygularına hayranlık uyandıracak bir hassasiyetle yaklaşıyorsun. Bu, seninle karşılaşan herkesin kalbini çalan bir özellik olsa da, bazen bu durum seni duygusal bir hedef haline getirebiliyor. Duygusal zekanın zirvesinde dolaşıyorsun, empati yeteneğin ise adeta bir süper güç. Ve tabii ki, bu duygusal yoğunluk içinde, romantizminin yüksekliği de göz ardı edilemez.

Fakat bu yoğun duygusal yaşantının bir bedeli var: Maalesef, bu hassas kalbin çok üzerler. İnsanlar arasında dolaşırken, duyguların adeta bir pamuk kadar yumuşak ve hassas kalmış. Bu, birçok kişi için bir nimet olabilir, ancak bu durumun seni daha fazla incitmemesi için kendini korumaya başlaman gerekiyor. Senin bu özelliğin, birçok insanın hayatına dokunmuş olabilir ancak unutma ki, kendi duygusal sağlığın da önemli. Kendini korumak ve bu hassas kalbi zedelenmekten korumak, senin de hakkın.

Seni üzmek biraz yürek ister!

Hayatın acımasız döngüsü içinde, geçmişte yaşadığın hataların seni daha güçlü bir birey haline getirdiğini görüyoruz. Üzülmemek için, geçmişte yaşadığın hatalardan çıkardığın dersler, senin zırhın olmuş adeta. Kendi kendini koruma altına alarak, kimsenin seni üzmesine izin vermeden, aslında kendi kendini üzmeye başlamışsın. Bu, bir nevi kendini koruma mekanizması olmuş senin için.

Kendini kırılmaz bir cam haline getirmek, zorlu bir süreç olmuş. Bu süreçte, duygularını bastırmanın yollarını öğrenmişsin. Bu yüzden, seni üzmek hiç de kolay olmuyor.

Kalbin, sadece gerçekten değer verdiğin birinden gelecek darbelerle kırılabilir. Bu kişi dışında kimse, kalbini kıramaz, yüzünü düşüremez ve seni üzemez. Bu durum, senin güçlü kişiliğinin ve yaşadıklarından ders çıkarma yeteneğinin bir göstergesi.

Bu durum, adeta bir başarı hikayesi. Senin bu başarına, hayatın zorluklarına karşı gösterdiğin dirence, helal olsun diyorum. Bravo!

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