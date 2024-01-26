5 Soruluk Evet Hayır Testine Göre Seni Ne Kadar Üzerler?
5 Soruluk Evet Hayır Testine Göre Seni Ne Kadar Üzerler?
Bazı davranışlarımızın bizi insanlar tarafından kırılmaya açık hale getirdiğini biliyorsunuz değil mi? Biz de bu testte verdiğin cevaplara göre seni ne kadar üzebileceklerine cevap veriyoruz. Peki seni ne kadar üzerler?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Konuşmadaki mesajları yıldızlar mısın?
2. Kendini bazen eski dönüp eski mesajları okurken bulur musun?
3. İşine, aşkına, hatta izlediğin dizi ve filmlere aşırı bağlanma gibi bir huyun var mı?
4. Dışarı çıktığında mesajlara cevap verir misin?
5. Sana edilmiş bir iltifata üstünden zaman geçmesine rağmen hala mutlu olup gülümser misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Seni çok üzerler balım!
Seni üzmek biraz yürek ister!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda