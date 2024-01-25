Ne Kadar Ergensin?

Ergenlik ruhunun seni terk etmemekte oldukça ısrarcı olduğunu hissetmiyor musun? Kaç yaşına gelirsen gel, bu muzip ve belki de biraz sinir bozucu yanın seninle kalıyor gibi. Başkalarının aksine hareket etmeye, insanların sinirlenmesinden bir tuhaf keyif almaya ve hayatta hiçbir şeyin tam olarak senin standartlarına uymadığını düşünmeye devam ediyorsun. Elbette, bu tür düşüncelerin ve davranışların geçici bir süreç olabileceğini düşünebilirsin. Ancak, bu minik ergen ruhun bazen seni esir alıyor gibi görünüyor. Kendi davranışlarını anlamlandıramadığın anlar bile oluyor. Ama boş ver, aynada kendine bir göz devirme hakkın var. Sonuçta, ergenlerin yaptığı tam olarak bu değil mi?

Bu içtenlikle dolu, biraz da muzip tavırlarınla hayatın monotonluğuna biraz renk katıyor, belki de etrafındakilere biraz olsun enerji veriyorsun. Kim bilir belki de bu ergen ruhunun verdiği enerji ile hayata daha farklı bir bakış açısı kazanıyorsun. Unutma, her yaşın kendine has bir güzelliği vardır ve senin de içindeki bu ergen ruhuyla hayatın tadını çıkarmanın tam zamanı.