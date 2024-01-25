Ne Kadar Ergensin?
Ne Kadar Ergensin?
Hepimizin içinde minik bir ergen yatıyor inkar etmeyin. Bazen farkında olmadan sergilediğimiz hal ve hareketler bizi hala aşamadığımız içimizde yatan küçük ergenle yüzleştiriyor. Peki sen ne kadar ergensin?
Hadi teste!
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1. Söyle bakalım ismini yazarken süslü harfler kullanıyor musun?
2. Herhangi bir sosyal medya biyografinde tarih, burç, baş harf ya da özlü söz var mı?
3. Duvar kağıdına kendi fotoğraflarını koyuyor musun?
4. Yakın arkadaşlara bile olsa serum storysi atar mısın?
5. Emojileri ironi için değil normal hayatında kullanıyor musun?
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6. Twitter'da herhangi bir kesimin (oyuncular, diziler, şarkıcılar) fan kavgasını okumaktan keyif alıyor musun?
7. Sevmediğin biri seninle aynı düşünceyi dile getirdiğinde sırf inadına aksini savunur musun?
8. WhatsApp'da her duruma uygun çıkartmam var ve bunları kullanmaktan çekinmem diyor musun*
9. İnsanlardan, kimi zaman kendinden nefret ediyor musun?
10. Birinin kınadığın davranışı olduğunda "Ne kadar ergensin ya..." diye burun kıvırıyor musun?
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İçindeki küçük ergene asla dur diyemiyorsun!
Ergenlik ruhunu terk edeli uzun zaman olmuş.
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