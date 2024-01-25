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Ne Kadar Ergensin?

Ne Kadar Ergensin?

GNS
GNS - Onedio Editörü
25.01.2024 - 11:01

Hepimizin içinde minik bir ergen yatıyor inkar etmeyin. Bazen farkında olmadan sergilediğimiz hal ve hareketler bizi hala aşamadığımız içimizde yatan küçük ergenle yüzleştiriyor. Peki sen ne kadar ergensin? 

Hadi teste!

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1. Söyle bakalım ismini yazarken süslü harfler kullanıyor musun?

2. Herhangi bir sosyal medya biyografinde tarih, burç, baş harf ya da özlü söz var mı?

3. Duvar kağıdına kendi fotoğraflarını koyuyor musun?

4. Yakın arkadaşlara bile olsa serum storysi atar mısın?

5. Emojileri ironi için değil normal hayatında kullanıyor musun?

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6. Twitter'da herhangi bir kesimin (oyuncular, diziler, şarkıcılar) fan kavgasını okumaktan keyif alıyor musun?

7. Sevmediğin biri seninle aynı düşünceyi dile getirdiğinde sırf inadına aksini savunur musun?

8. WhatsApp'da her duruma uygun çıkartmam var ve bunları kullanmaktan çekinmem diyor musun*

9. İnsanlardan, kimi zaman kendinden nefret ediyor musun?

10. Birinin kınadığın davranışı olduğunda "Ne kadar ergensin ya..." diye burun kıvırıyor musun?

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İçindeki küçük ergene asla dur diyemiyorsun!

Ergenlik ruhunun seni terk etmemekte oldukça ısrarcı olduğunu hissetmiyor musun? Kaç yaşına gelirsen gel, bu muzip ve belki de biraz sinir bozucu yanın seninle kalıyor gibi. Başkalarının aksine hareket etmeye, insanların sinirlenmesinden bir tuhaf keyif almaya ve hayatta hiçbir şeyin tam olarak senin standartlarına uymadığını düşünmeye devam ediyorsun. Elbette, bu tür düşüncelerin ve davranışların geçici bir süreç olabileceğini düşünebilirsin. Ancak, bu minik ergen ruhun bazen seni esir alıyor gibi görünüyor. Kendi davranışlarını anlamlandıramadığın anlar bile oluyor. Ama boş ver, aynada kendine bir göz devirme hakkın var. Sonuçta, ergenlerin yaptığı tam olarak bu değil mi?

Bu içtenlikle dolu, biraz da muzip tavırlarınla hayatın monotonluğuna biraz renk katıyor, belki de etrafındakilere biraz olsun enerji veriyorsun. Kim bilir belki de bu ergen ruhunun verdiği enerji ile hayata daha farklı bir bakış açısı kazanıyorsun. Unutma, her yaşın kendine has bir güzelliği vardır ve senin de içindeki bu ergen ruhuyla hayatın tadını çıkarmanın tam zamanı.

Ergenlik ruhunu terk edeli uzun zaman olmuş.

Ergenlik çağının enerjik ve uçarı ruhu, seni terk edeli epey bir zaman olmuş gibi görünüyor. Anlaşılan o ki, senin için ergenlikteki o çılgın hareketler, durdurulamaz enerji patlamaları ve ani duygu değişimleri çoktan mazi oldu. Sen artık daha sakin, sessiz ve olgun bir yaşam sürmeyi tercih edenlerdensin. Tabii ki, bu tamamen sakin ve sessiz bir yaşam sürdüğün anlamına gelmiyor. Arada sırada eğlencesine yaptığın, seni genç hissettiren şeyler de oluyor elbette. Sonuçta, herkesin biraz eğlenmeye, hayatın stresinden uzaklaşıp rahatlamaya hakkı var değil mi?

Bazı ergenlerin sinir bozucu olabildiğini biliyoruz. Sürekli değişen duygusal halleri, aşırı enerjileri ve kontrolsüz davranışları ile çevrelerindekileri zor durumda bırakabiliyorlar. Ancak sen, bu tür bir ergenlik dönemi yaşamamışsın gibi görünüyor. Belki de bu yüzden, ergenlik dönemini hızla geride bırakıp, olgunluk sürecine hızla geçiş yapmışsın.

Fakat unutma, arada sırada eğlenmek, genç hissetmek ve hayatın tadını çıkarmak istersen, içindeki o ergenlik ruhunu geri çağırmaktan çekinme. Sonuçta, hayatta biraz değişim, biraz eğlence ve biraz da spontanlık herkese iyi gelir.

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