5 Dakikanı Alacak: Yazın Vücut Hijyenini Sağlamak İçin 10 Yol
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Yaz aylarında 5 dakikanı alacak ve vücut hijyenini sağlayacak birbirinden pratik ve etkili yolu öğrenmeye hazır mısın? Sıcak güneşten, terleten havadan korkmana gerek yok. Hadi, başlıyoruz!
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1. Soğuk veya ılık su ile duş al.
2. Duş sonrası tamamen kurulanmayı unutma.
3. Doğal ve nefes alabilen kumaşlar tercih et.
4. Doğal lifli veya ipek kese kullan.
5. Ayak hijyenini unutma.
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6. Bol bol su tüket.
7. Bölgesel nemi kontrol altına al.
8. Günlük ferahlatıcı ürünler taşı.
9. Yüz temizliğini abartmaktan kaçın.
10. Antiperspirant ve deodorantları doğru zamanda kullan.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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