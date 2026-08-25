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5 Dakikanı Alacak: Yazın Vücut Hijyenini Sağlamak İçin 10 Yol

etiket 5 Dakikanı Alacak: Yazın Vücut Hijyenini Sağlamak İçin 10 Yol

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.08.2026 - 20:31
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Yaz aylarında 5 dakikanı alacak ve vücut hijyenini sağlayacak birbirinden pratik ve etkili yolu öğrenmeye hazır mısın? Sıcak güneşten, terleten havadan korkmana gerek yok. Hadi, başlıyoruz!

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1. Soğuk veya ılık su ile duş al.

Sıcak su yerine ılık veya soğuk duş tercih edin. Sıcak su cildin koruyucu nem bariyerini zayıflatırken ılık su vücut sıcaklığını dengeler ve duştan çıktıktan hemen sonra tekrar terlemeni engeller. Etkisi baya iyi değil mi?

2. Duş sonrası tamamen kurulanmayı unutma.

Bakteriler ve mantarlar nemli ortamları sever. Duştan çıktıktan sonra, özellikle koltuk altı, ayak parmak araları ve cilt kıvrımlarını tamamen kuruladığından emin ol.

3. Doğal ve nefes alabilen kumaşlar tercih et.

Pamuk, keten ve ipek gibi doğal liflerden yapılmış giysiler cildinin nefes almasını sağlar. Sentetik ve naylon kumaşlar terini hapseder, bu da bakteri oluşumuna ve kötü kokulara zemin hazırlar. Seçtiğin kıyafet gün içinde terlememen ve rahat etmen için oldukça önemli!

4. Doğal lifli veya ipek kese kullan.

Haftada 1-2 kez yapılan hafif peeling veya kese, biriken ölü deri hücrelerini temizler. Bu sayede ter bezlerinin tıkanması engellenir ve cilt daha kolay nefes alır. Yani duşta kullandığın kese oldukça önemli.

5. Ayak hijyenini unutma.

Her gün temiz çorap giymeyi ihmal etme, tercihen pamuklu ve bambu olsun. Mümkünse aynı ayakkabıyı üst üste iki gün giyme ve ayakkabının havalanmasına izin verin. Açık sandalet veya terlik giydiğinde gün sonunda ayaklarını yıkayıp iyice kurulamayı unutma.

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6. Bol bol su tüket.

Vücut ısısını içeriden dengelemenin en etkili yolu sudur. Bol su içmek toksinlerin atılmasına yardımcı olurken terin koku yapma potansiyelini de azaltır. Bu yüzden günde minimum 3 litre su içmeye çalış.

7. Bölgesel nemi kontrol altına al.

Çok terleyen bölgeler için pudra veya ter emici özel sprey ya da solüsyonlar kullanarak gün boyu kuruluğu koruyabilirsin. Bölgesel nemi kontrol altına almak gün içinde çok daha rahat etmeni sağlayacak.

8. Günlük ferahlatıcı ürünler taşı.

Çantanda taşıyacağın alkolsüz ıslak mendiller, küçük boy termal su spreyleri veya yedek bir tişört, gün içinde ihtiyaç duyduğun an anında tazelenmeni ve kendini daha iyi hissetmeni sağlar.

9. Yüz temizliğini abartmaktan kaçın.

Yüzünü gün içinde defalarca yıkamak cildin yağ dengesini bozar ve daha fazla sebum üretmesine yol açar. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez nazik bir temizleyici kullanmak cildin için oldukça yeterli, bunu unutma.

10. Antiperspirant ve deodorantları doğru zamanda kullan.

Antiperspirantlar ter bezlerini geçici olarak tıkadığı için gece yatmadan önce temiz cilde uygulandığında daha etkili olur. Bunun yanı sıra deodorantlar kötü kokuları engeller. Bu yüzden sabah temiz cilde uygulayabilirsin.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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