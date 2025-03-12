40 Dağcının Gözleri Önünde Hayata Veda Eden David Sharp’ın Tüyler Ürperten Hikayesi
40 Dağcının Gözleri Önünde Hayata Veda Eden David Sharp’ın Tüyler Ürperten Hikayesi
Everest, dünyanın en yüksek zirvesi olduğu kadar en tehlikeli dağlarından biri olarak da biliniyor. Zirveye ulaşmak için gereken fiziksel dayanıklılığın yanı sıra aşırı soğuk, oksijen eksikliği ve ani hava değişimleri ölümcül riskler oluşturabiliyor. David Sharp, 2006 yılında Everest’in Kuzeydoğu Sırtı’nda yer alan “Green Boots Mağarası”nda donarak hayatını kaybetti. Daha da trajik olan ise tam 40 dağcının onun yanından geçip tırmanışlarına devam etmesiydi. Peki, bu kadar insan neden yardım edemedi?
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Green Boots Mağarası geçmişte ölen bir başka dağcının cesedinin barındığı bir noktaydı.
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David Sharp, Everest’e daha önce iki kez tırmanmayı denemiş ancak başarısız olmuştu.
Belli bir noktadan sonra dağcıları kurtarmak imkansız hale geliyor.
Bazı dağcılar, Sharp’ı mağaranın dışına çıkarmaya çalıştı.
David Sharp, bağımsız tırmanışı seçti ve bu tercihin getirdiği riskleri göze aldı.
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David Sharp, Everest’in zorlu şartlarına tek başına meydan okuyan cesur bir dağcıydı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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