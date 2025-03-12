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40 Dağcının Gözleri Önünde Hayata Veda Eden David Sharp’ın Tüyler Ürperten Hikayesi

40 Dağcının Gözleri Önünde Hayata Veda Eden David Sharp’ın Tüyler Ürperten Hikayesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.03.2025 - 20:00

Everest, dünyanın en yüksek zirvesi olduğu kadar en tehlikeli dağlarından biri olarak da biliniyor. Zirveye ulaşmak için gereken fiziksel dayanıklılığın yanı sıra aşırı soğuk, oksijen eksikliği ve ani hava değişimleri ölümcül riskler oluşturabiliyor. David Sharp, 2006 yılında Everest’in Kuzeydoğu Sırtı’nda yer alan “Green Boots Mağarası”nda donarak hayatını kaybetti. Daha da trajik olan ise tam 40 dağcının onun yanından geçip tırmanışlarına devam etmesiydi. Peki, bu kadar insan neden yardım edemedi?

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Green Boots Mağarası geçmişte ölen bir başka dağcının cesedinin barındığı bir noktaydı.

Green Boots Mağarası geçmişte ölen bir başka dağcının cesedinin barındığı bir noktaydı.

Ancak David Sharp’ın ölümünü trajik kılan asıl olay, onun hayatta olduğunu gören 40’tan fazla dağcının, yardım etmeden yoluna devam etmesi oldu. Bu durum, Everest’teki tırmanış etiğiyle ilgili büyük bir tartışma başlattı. Dağcılar, zorlu şartlar altında hayatta kalma mücadelesi verirken bir başkasını kurtarma yükümlülüğüne sahip mi?

David Sharp, Everest’e daha önce iki kez tırmanmayı denemiş ancak başarısız olmuştu.

David Sharp, Everest’e daha önce iki kez tırmanmayı denemiş ancak başarısız olmuştu.

Bu kez, tek başına ve sadece iki oksijen tüpüyle zirveye ulaşmaya çalıştı. Ne bir telsizi vardı, ne de bir rehberi veya ekibi… En büyük hatası ise gece saatlerinde tırmanış yapmasıydı. Zirveye ulaşma yolunda birçok dağcı onu mağarada gördü. Ancak donma belirtileri gösteriyor, hareket edemiyor ve neredeyse bilincini kaybetmiş haldeydi.

Belli bir noktadan sonra dağcıları kurtarmak imkansız hale geliyor.

Belli bir noktadan sonra dağcıları kurtarmak imkansız hale geliyor.

8.000 metre yükseklikte yani 'Ölüm Bölgesi'nde vücut artık kendini toparlayamaz. David Sharp’ın durumu da yardım edilse bile kurtarılamayacak kadar kritik bir seviyeye ulaşmıştı.

O gün Everest’e tırmananlar arasında, dünyanın en yüksek dağına çıkan ilk çift ampüteli dağcı olan Mark Inglis de vardı. Ancak o bile tırmanış sırasında ağır donma geçirdiği için bir süre sonra sırtta taşınmak zorunda kaldı.

Bazı dağcılar, Sharp’ı mağaranın dışına çıkarmaya çalıştı.

Bazı dağcılar, Sharp’ı mağaranın dışına çıkarmaya çalıştı.

Ancak tamamen donmuş olan bir bedeni 8.000 metrede taşımak fiziksel olarak neredeyse imkansızdı. David Sharp, Everest’e ticari bir tırmanış ekibiyle katılmıştı. 

Ancak 'No Service' yani “hizmet dışı” olarak tırmanmayı tercih etmişti. Yani tüm sorumluluğun kendisine ait olduğu ve organizasyonun onu takip etmeyeceği anlamına geliyordu.

David Sharp, bağımsız tırmanışı seçti ve bu tercihin getirdiği riskleri göze aldı.

David Sharp, bağımsız tırmanışı seçti ve bu tercihin getirdiği riskleri göze aldı.

David Sharp’ın ölümünden sadece 10 gün sonra benzer bir olay yaşandı ama tamamen farklı bir şekilde sonuçlandı. Lincoln Hall isimli bir dağcı, tırmanış sırasında ölüme terk edilmesine rağmen hayatta kaldı!

Bunun en büyük sebebi, Hall’un bilincinin açık olması ve hareket edebilmesi idi. Dan Mazur isimli bir rehber, onu karların arasında otururken bulduğunda zirveye ulaşma hedefinden vazgeçerek kurtarma operasyonu başlattı.

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David Sharp, Everest’in zorlu şartlarına tek başına meydan okuyan cesur bir dağcıydı.

David Sharp, Everest’in zorlu şartlarına tek başına meydan okuyan cesur bir dağcıydı.

Ancak Everest’in acımasız kuralları karşısında çaresiz kaldı. 40 dağcının önünden geçmesine rağmen hayatta kalamaması, etik bir tartışma başlattı ama gerçekte onu kurtarmak imkansızdı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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