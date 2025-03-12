40 Dağcının Gözleri Önünde Hayata Veda Eden David Sharp’ın Tüyler Ürperten Hikayesi

8.000 metre yükseklikte yani 'Ölüm Bölgesi'nde vücut artık kendini toparlayamaz. David Sharp’ın durumu da yardım edilse bile kurtarılamayacak kadar kritik bir seviyeye ulaşmıştı.

O gün Everest’e tırmananlar arasında, dünyanın en yüksek dağına çıkan ilk çift ampüteli dağcı olan Mark Inglis de vardı. Ancak o bile tırmanış sırasında ağır donma geçirdiği için bir süre sonra sırtta taşınmak zorunda kaldı.