4 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
4 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. ''2002 Dünya Güzeli'' olarak tanınan oyuncu ve manken Azra Akın, geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza yaşayarak belinden sakatlanmıştı. Sağlık sorunu sebebiyle rol aldığı ''Kaktüs Çiçeği'' isimli tiyatro oyununa devam edemeyen Akın'ın sağlık raporunun yönetmene ulaşmadığı iddia edilmişti. Yaşanan yeni bir gelişmeye göre de Azra Akın'ın oyundaki rolü bir başka tescilli güzel Eylem Şenkal'a verildi.
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2. Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Yeni sevgilisi China Suarez’le İstanbul’a gelen ünlü futbolcu onu takım arkadaşlarıyla da tanıştırdı. Galatasaray’ın galibiyeti sonrası Suarez, Icardi’nin meşhur gol sevincini taklit ederek poz verdi. Bu poz sosyal medyayı adeta salladı takipçilerden binlerce yorum ve beğeni geldi!
3. 2015 yılında vefat eden ünlü sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar evliliğinde büyük bir krizle gündeme geldi. 2022 yılında nikah masasına oturduğu eşi Evren Bölek’in kendisini aldattığını düşünen Açar, bunu öğrenmek için çarpıcı bir yönteme başvurdu. İddiaya göre eşinin telefonuna casus program yükleyerek ihaneti tespit eden Beste Açar boşanma davası açtı. Ancak yasadışı yollarla elde edilen bu delilleri mahkemede kullanamayacağını öğrenince büyük bir şok yaşadı!
4. Ünlü futbol efsanesi David Beckham’ın İstanbul turu tam gaz devam ediyor! Oğlu Romeo Beckham ve sevgilisiyle birlikte şehri keşfe çıkan Beckham, bu kez de İstiklal Caddesi’nde görüntülendi. Karşısında bir anda hayran kalabalığını bulan Beckham yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmadı, herkesle tek tek fotoğraf çektirip imza dağıttı. Ünlü futbolcunun keyifli halleri dikkat çekerken hayranlarıyla olan samimiyeti de sosyal medyada büyük beğeni topladı!
5. Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, yıllardır birlikte olduğu hayat arkadaşı Faik Öztürk hakkında bomba açıklamalar yaptı. “Onu ben yarattım!” diyen Soyman, Faik Öztürk’ün geçmişine gönderme yaparak “O bir restorancıydı, ben varsam Faik var” ifadeleriyle dikkat çekti. Öztürk’ün “Ben çalışmasam da hayatıma devam ederim, ama Safiye kaybeder” sözlerine ise sert çıktı. Yıllardır nikah masasına oturmamalarının sebebini de anlatan Safiye Soyman, “Ben nikaha karşıyım, evlenseydim çoktan ayrılmıştım” diyerek noktayı koydu!
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6. Boşanma süreciyle gündemde olan ünlü manken Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ortalığı karıştırdı! Yakın çevresinin tehdit edildiğini söyleyen Şallı, eski eşi Uğur Akkuş’un çevresindeki insanlara rahatsız edici mesajlar gönderdiğini ve ağır ithamlarda bulunduğunu açıkladı. Sessizliğini bozan ünlü isim, “Her türlü hukuki süreci başlattım” diyerek sert çıktı! İşte detaylar…
7. Engin Polat hakkındaki yargı sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Avukatı Sevinç Horoz, müvekkilinin ‘Dolandırıcılık’ suçundan beraat ettiğini duyurdu. Horoz kararın ‘Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması’ suçlamasına dayanak oluşturduğunu ve bu süreçte hukukun üstünlüğünün galip geldiğini belirtti. İşte detaylar…
8. Ülkenin en deli dolu, en kendi halinde kadınlarından, aynı zamanda en iyi seslerinden de biri olan Yıldız Tilbe'yi hep kendine has marjinal tarzıyla konuştuk. Özellikle son zamanlarda ne zaman muhabirleri görse büyük tersleyen Yıldız Tilbe, konserlerine tam gaz devam ederken X hesabını da sürekli olmasada gayet aktif kullanmaya başladı. Geçtiğimiz saatlerde de saç boyası yüzünden kimyasal yanık olduğunu duyurdu ve son hallerini paylaştı... Gelin, Yıldız Tilbe'nin başına neler gelmiş beraber görelim!
9. Enis Arıkan tiyatro ve ekranlardaki başarılı oyunculuğuyla yakından takip ettiğimiz isimlerden biri. Genellikle sempatik tavırlarıyla konuştuğumuz zaman zaman da sivri diliyle gündeme gelen isim geçtiğimiz günlerde saç ektirme operasyonuyla konuşulmuştu. Ünlü isim bu sefer de Saba Tümer'in programına katıldı. Tümer'le program sırasında "isim telafuzu" polemiği yaşayan Arıkan kısa sürede ortamın buz kesmesine neden oldu!
10. Şarkıcı Atiye'yi şimdilerde aile hayatı ve ara vermeden devam ettirdiği müzik kariyeriyle duymaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda üçüncü kızını kucağına alan fakat müzik yapmayı bir an olsun bırakmayan şarkıcı yeni single'ıyla sosyal medyadaki akım videolarına dahil olmuştu. Salla, Kal, Dondurma gibi şarkılarla popülaritesini devam ettiren ismi son olarak Anlayana isimli parçasıyla dinlemiştik. Geçtiğimiz gün Haber Global'in 'Olduğu Gibi' programına konuk olan isimden kendisinden daha iyi olan sanatçılarda tepki göstermesi istendi. Başarılı isimler sıralanırken Atiye'nin sessizliği aslında çok şey söyledi!
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11. Geçtiğimiz saatlerde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ünlülerin tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgin ile birlikte 4 kişi gözaltına alınmış, Seda Sayan da ifadeye çağırılmıştı. Bilgin'den 7.5 milyon TL aldığı iddia edilen Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı. Örfi Bilgin'in yakın dostu olduğunu söyleyen Seda Sayan, yapılanın bir algı operasyonu olduğunu söyledi.
12. Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan on parmağında on marifet Berfu Yenenler'e geçtiğimiz saatlerde değişiklik perileri geldi! Saç rengini değiştiren Berfu Yenenler, yeni imajını oğullarına ilk kez gösterdiği videoyu yükledi. Mete'den tam puan alırken Kuzey'i düşündüren Yenenler'in yeni hali sosyal medya kullanıcıları tarafından sınıfta bırakıldı! Gelin, değişimi beraber görelim!
13. Makyaj videolarıyla hayatımıza giren ve mesleğindeki basamakları birer birer çıkarken cinsiyet geçiş sürecini de takipçileriyle paylaşmaya başlayan Arda Bektaş, birkaç ay önce sürecinin sonuna gelmiş adını da Arya Bektaş olarak değiştirmişti. @birkahvebingiybett isimli hesabın sahibi, Arya Bektaş'ın son zamanlarda sık sık hikayelerinde yer verdiği Arjantinli modelle aşk yaşadığını iddia etti! Gelin, beyefendiye bir yakından bakalım!
14. Sosyal medya hesabından yaptığı samimi paylaşımların yanında dobralığıyla da adından bahsettiren İrem Derici'yi listelerin başına yerleşen şarkılarıyla duyuyoruz fakat kendisinin çalkantılı aşk hayatı da her seferinde olay oluyor desek yeridir. Geçtiğimiz sene Gökhan Fırat ile yaşadığı dolu dizgin aşkın ardından ayrılık haberleriyle gündeme düşen İrem Derici uzunca bir süre boyunca aşka tövbeli olduğunu dile getirmişti. Bir süre önce gizemli bir isimle paylaşım yapan Derici çıkan aşk iddialarını da yalanlamıştı. 2024'ü oldukça duygusal bir paylaşımla bitiren Derici sinyallerin ardından yeni sevgilisini paylaştığı pozlarla duyurdu!
15. Icardi ve Wanda Nara ipleri tamamen koparttıktan sonra hayatımıza oldukça hızlı bir giriş yapan China Suarez, kısa süre içerisinde Icardi'nin kalbini büyük fethetti! Geçtiğimiz günlerde çekişmeli boşanmanın hemen ardından evlenecekleri iddia edilen pek aşık çiftimiz İstanbul turuna çıktı. Ayasofya Camii ve Kapalıçarşı'yı ziyaret eden China Suarez, paylaştığı gönderide hem Istanbul'a hem de Icardi'ye aşkını haykırırken buralarda kalıcı olduğunun mesajını da çok net verdi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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