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4 Soru İptal Edildi: KPSS’de Puanlar Yeniden Hesaplandı

4 Soru İptal Edildi: KPSS’de Puanlar Yeniden Hesaplandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.11.2024 - 17:28 Son Güncelleme: 07.11.2024 - 17:30

Bu yıl lisans için düzenlenen KPSS’de 4 sorunun hatalı olduğu iddia edilmişti. Hatalı sorular için mahkemeye yapılan başvuruda sonuç çıktı. ÖSYM’den yapılan açıklamada, soruların iptal olması sonrasında KPSS puanlarının yeniden hesaplandığı açıklandı. Sınava katılan adaylar, ÖSYM’nin sonuç sayfasından yeni puanlarını öğrenebilecek.

İşte ÖSYM tarafından yapılan yeni KPSS açıklamasının detayları…

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14 Temmuz’da gerçekleştirlen 2024 KPSS Lisans sınavı ile ilgili hatalı soru iddiaları gündemdeydi.

14 Temmuz’da gerçekleştirlen 2024 KPSS Lisans sınavı ile ilgili hatalı soru iddiaları gündemdeydi.

ÖSYM’den yapılan açıklamada, Genel Kültür-Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’inde 4 sorunun hatalı olduğu mahkeme kararı ile tespit edilmiştir denildi.

ÖSYM’den yapılan açıklamada, Genel Kültür-Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’inde 4 sorunun hatalı olduğu mahkeme kararı ile tespit edilmiştir denildi.

İptal edilen sorular üzerine sınava giren kişilerin puanları ve sıralamaları yeniden hesaplandı.

İptal edilen sorular üzerine sınava giren kişilerin puanları ve sıralamaları yeniden hesaplandı.

Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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