4 Soru İptal Edildi: KPSS’de Puanlar Yeniden Hesaplandı

Bu yıl lisans için düzenlenen KPSS’de 4 sorunun hatalı olduğu iddia edilmişti. Hatalı sorular için mahkemeye yapılan başvuruda sonuç çıktı. ÖSYM’den yapılan açıklamada, soruların iptal olması sonrasında KPSS puanlarının yeniden hesaplandığı açıklandı. Sınava katılan adaylar, ÖSYM’nin sonuç sayfasından yeni puanlarını öğrenebilecek.

İşte ÖSYM tarafından yapılan yeni KPSS açıklamasının detayları…