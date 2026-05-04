4 – 10 Mayıs 2026 Gökyüzünden Mesajınız Var

Bu süreç, insanları içsel olarak dürten, bekleyen konuları hareketlendiren ve yüzleşmeleri kaçınılmaz hale getiren bir atmosfer taşıyor. Artık ertelenen, görmezden gelinen ya da bastırılan ne varsa, dış dünyada somut karşılıklar bulmaya başlıyor. Ancak bu yükselen enerji aynı zamanda dikkatli yönetilmezse kırılmalara da açık bir zemin hazırlıyor.

Hafta, Mars-Jüpiter karesi ile güçlü bir şekilde açılıyor. Bu açı, kolektif bilinçte adeta bir ateşleme etkisi yaratır. Hırsı büyütür, cesareti artırır, insanları harekete geçirir. Dünya genelinde liderlerin daha agresif kararlar alma eğilimi artabilir, siyasi sahnede beklemek yerine hızlı aksiyon alma isteği öne çıkar. Ekonomik anlamda risk iştahı yükselirken, aynı zamanda kontrolsüz büyüme ve balon etkisi de oluşabilir.

Türkiye özelinde bu etki, özellikle ekonomi ve politika alanlarında acele kararlar, ani çıkışlar ve sert söylemlerle kendini gösterebilir. Toplumda sabırsızlık yükselir, bireyler daha hızlı tepki verir, sosyal medya ve gündelik yaşamda tansiyon belirgin şekilde artar. Bu enerji doğru yönlendirilirse sıçrama yaratır, ancak kontrolsüz kullanıldığında ciddi hatalara neden olabilir. Çünkü bu açı, kişiye her şeyi yapabileceği hissini verirken, gerçek kapasitenin sınırlarını bulanıklaştırır. Bu nedenle bireysel hayatta ani iş değişiklikleri, fevri ayrılıklar, plansız yatırımlar ve riskli kararlar daha sık görülür. Bu hafta en kritik soru şudur: “Bu gerçekten doğru zaman mı, yoksa sadece sabırsız mıyım?”

6 Mayıs itibarıyla sahneye Plüton retrosu giriyor ve süreç çok daha derin bir boyuta taşınıyor. Bu yüzeyde değil, bilinçaltında çalışan bir etkidir. Plüton geri hareketine başladığında, bireyin ve toplumun derinlerinde saklı kalan kalıplar görünür hale gelir. Kaçılan, ertelenen ya da bastırılan ne varsa ortaya çıkar. Bu bir anda olup biten bir değişim değil, aylar sürecek bir dönüşüm sürecinin başlangıcıdır.

Dünya genelinde bu etki, gizli yapıların açığa çıkması, güç dengelerinin sorgulanması ve toplumsal güven krizlerinin artması şeklinde kendini gösterebilir. Geçmişte üstü örtülmüş konular yeniden gündeme gelir. Türkiye açısından bakıldığında ise geçmiş kararların yeniden tartışılması, gizli kalmış meselelerin açığa çıkması ve toplumda gerçekleri öğrenme isteğinin artması beklenir. Bu süreçte liderler ve tanınmış isimler de dönüşümden geçer; maskeler düşer, gerçek karakterler daha net görülür. Plüton’un temel sorusu nettir: “Gerçek güç kimde?” Ve cevap da aynı derecede keskindir: Gücünü başkalarına veren herkes, aslında gücünü kaybetmiştir.

Bireysel düzeyde bu etki, tekrarlayan ilişki kalıplarını, sürekli aynı hataları yapma döngüsünü ve kişinin kendi kendini sabote ettiği alanları görünür kılar. Artık bunları görmezden gelmek mümkün değildir. Birçok kişi bu hafta önemli bir farkındalık yaşayacaktır: Sorunun dışarıda değil, içeride olduğunu anlamak. İşte bu farkındalık, gerçek dönüşümün başlangıç noktasıdır.

10 Mayıs ve sonrasında ise gökyüzü daha destekleyici bir tona geçiyor. Güneş-Merkür kavuşumu ve Jüpiter’in olumlu etkileri devreye giriyor. Bu, kaosun içinden fırsat çıkaran bir enerjidir. Zihin netleşir, iletişim güçlenir, fikirler daha kolay ifade edilir ve karşılık bulur. Bu süreçte önemli açıklamalar yapılabilir, diplomatik temaslar hızlanabilir, ekonomik ve toplumsal planlamalar gündeme gelebilir. Medya ve iletişim alanında ciddi bir hareketlilik yaşanır.

Türkiye’de bu dönem, yeni projelerin açıklanması, ekonomik yön değişikliklerinin konuşulması ve toplumu rahatlatacak mesajların verilmesi şeklinde kendini gösterebilir. Ancak bu fırsat enerjisinin çalışabilmesi için bireysel katılım şarttır. Pasif kalan bu enerjiden faydalanamaz. Harekete geçen, inisiyatif alan ve adım atan kişiler için kapılar açılır. İş başvuruları, önemli konuşmalar ve yeni başlangıçlar için oldukça güçlü bir zaman dilimidir.

Genel olarak 4 – 10 Mayıs haftası bir eşik niteliği taşır. Bu hafta, dürtüyle hareket edenlerle farkındalıkla ilerleyenler arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koyar. Aynı enerji birine hata yaptırırken, diğerine sıçrama yaşatabilir. Gökyüzü kimseyi zorla yükseltmez, ancak hazır olanı da durdurmaz. Bu süreçte cesaret, hız, yüzleşme ve fırsat bir aradadır. Fakat en belirleyici unsur sorumluluktur. Çünkü artık bahaneler geçerliliğini yitirir. Bu hafta gökyüzünün verdiği mesaj nettir: Hayatını değiştirmek istiyorsan, önce kararlarını değiştirmek zorundasın.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

Astrodeha