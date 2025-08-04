4 - 10 Ağustos 2025 Haftanın Yantrası Şaman İNANNA

İnanna, Sümer mitolojisinin en önemli tanrıçalarından biri olarak, hem ruhsal hem de mitolojik bağlamda derin anlamlar taşır. Onun hikayeleri, insanlık tarihinin farklı yönlerine ışık tutar ve modern zamanlarda da ilham kaynağı olmaya devam eder.

1. Aşk ve Cinsellik Tanrıçası

İnanna, aşkın ve cinselliğin özgürce yaşandığı bir alanı temsil eder. Arzu duymaktan korkmayan, bedenini ve kalbini bir bütün olarak sahiplenen bir figürdür. Sümer toplumu içinde kadınların cinsel özgürlüğünü ve ifadesini kutsayan bir sembol olarak görülür.

2. Savaş Tanrıçası

İnanna aynı zamanda savaş tanrıçasıdır. Hem koruyucu hem de yok edici bir rol üstlenir. Aslanlarla birlikte yürür ve göksel silahları vardır. Onu 'savaşan kadın' ya da 'savaşan ruh' arketipiyle özdeşleştirebiliriz. Gücünü sadece sevgiyle değil, mücadeleyle de gösterir.

3. Yeraltı Yolculuğu (Ereshkigal ile Karşılaşma)

İnanna'nın en meşhur mitlerinden biri, yeraltına inişidir. Bu hikayede İnanna, kız kardeşi ölüm tanrıçası Ereshkigal’in ülkesine iner. Yedi kapıdan geçerken her seferinde bir eşyasını, dolayısıyla gücünü bırakır. En sonunda ölüme teslim olur ama sonra yeniden doğar. Bu mit, ölüm – yeniden doğuş, ego ölümü, ruhsal uyanış, ve kadim gölgeyle yüzleşme arketipini anlatır.

4. Venüs Gezegeninin Sembolü

İnanna'nın gökyüzündeki sembolü Venüs gezegenidir. Venüs’ün sabah yıldızı (doğuş) ve akşam yıldızı (batış) döngüsü, İnanna'nın ölüm ve dönüş hikâyesine paraleldir.

5. Kadim Dişil Gücün Temsilcisi

İnanna, hem kutsal rahibe, hem kraliçe, hem de şamanik ruh çağırıcıdır. Tapınaklarında “kutsal evlilik” ritüelleri yapılırdı. Bu ritüellerde kral, tanrıçayı simgeleyen rahibeyle birleşerek ülkeye bolluk çağırırdı.