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4 - 10 Ağustos 2025 Haftanın Yantrası Şaman İNANNA

etiket 4 - 10 Ağustos 2025 Haftanın Yantrası Şaman İNANNA

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
04.08.2025 - 09:01

Şaman İNANNA Yantra, Venüs ve Mars'ın enerjilerini olumlu yönde yükselterek kadın ve erkek ilişkilerinde aşk, denge ve uyumun sağlanmasına yardımcı olur. Bu yantra, çiftlerin birbirlerine olan bağı ve aşkı artırır, cinsel problemlerin aşılmasına yardımcı olur ve çiftlerin daha hoşgörülü ve anlayışlı davranmalarını sağlar. Yantra, '844 – 520 – 1110' sayı sekansı ile hazırlanmıştır ve ilişkide ruhsal ve tensel uyumu artırarak karmik şifayı etkin kılar.

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İnanna'nın Ruhsal ve Mitolojik Özellikleri

İnanna'nın Ruhsal ve Mitolojik Özellikleri

İnanna, Sümer mitolojisinin en önemli tanrıçalarından biri olarak, hem ruhsal hem de mitolojik bağlamda derin anlamlar taşır. Onun hikayeleri, insanlık tarihinin farklı yönlerine ışık tutar ve modern zamanlarda da ilham kaynağı olmaya devam eder.

1. Aşk ve Cinsellik Tanrıçası

İnanna, aşkın ve cinselliğin özgürce yaşandığı bir alanı temsil eder. Arzu duymaktan korkmayan, bedenini ve kalbini bir bütün olarak sahiplenen bir figürdür. Sümer toplumu içinde kadınların cinsel özgürlüğünü ve ifadesini kutsayan bir sembol olarak görülür.

2.  Savaş Tanrıçası

İnanna aynı zamanda savaş tanrıçasıdır. Hem koruyucu hem de yok edici bir rol üstlenir. Aslanlarla birlikte yürür ve göksel silahları vardır. Onu 'savaşan kadın' ya da 'savaşan ruh' arketipiyle özdeşleştirebiliriz. Gücünü sadece sevgiyle değil, mücadeleyle de gösterir.

3.  Yeraltı Yolculuğu (Ereshkigal ile Karşılaşma)

İnanna'nın en meşhur mitlerinden biri, yeraltına inişidir. Bu hikayede İnanna, kız kardeşi ölüm tanrıçası Ereshkigal’in ülkesine iner. Yedi kapıdan geçerken her seferinde bir eşyasını, dolayısıyla gücünü bırakır. En sonunda ölüme teslim olur ama sonra yeniden doğar. Bu mit, ölüm – yeniden doğuş, ego ölümü, ruhsal uyanış, ve kadim gölgeyle yüzleşme arketipini anlatır.

4.  Venüs Gezegeninin Sembolü

İnanna'nın gökyüzündeki sembolü Venüs gezegenidir. Venüs’ün sabah yıldızı (doğuş) ve akşam yıldızı (batış) döngüsü, İnanna'nın ölüm ve dönüş hikâyesine paraleldir.

5.  Kadim Dişil Gücün Temsilcisi

İnanna, hem kutsal rahibe, hem kraliçe, hem de şamanik ruh çağırıcıdır. Tapınaklarında “kutsal evlilik” ritüelleri yapılırdı. Bu ritüellerde kral, tanrıçayı simgeleyen rahibeyle birleşerek ülkeye bolluk çağırırdı.

İnanna'nın Modern Ruhsal Temsili

İnanna'nın Modern Ruhsal Temsili

Günümüzde İnanna, gölgeyle yüzleşen kadının sembolüdür. Bastırılmış dişil gücün yeniden uyanışını ve travmadan şifaya giden yolu temsil eder. Bu yönleriyle, modern kadınların ve genel olarak insanlığın, içsel yolculuklarında bir ışık ve rehber olarak görülür.

Sayı Sekanslarının Anlamları

Sayı Sekanslarının Anlamları

844: Satürn + Merkür + Plüton Enerjisi

Anlam: İlahi koruma, ruhsal disiplin, zihinsel yapılandırma ve köklü dönüşüm

  • 🪐 Satürn (8): Sorumluluk, disiplin, karmanın temizlenmesi ve güçlü yapılar kurmakla ilgilidir. 844'teki çift 4, bu Satürn etkisini ikiye katlar: sağlamlık, ruhsal emek, sabır.

  • 🜏 Merkür (4): Mantık, düzen, sistem kurmak. Düşünce kalıplarının yeniden yapılandırılması ve zihinsel disiplin temaları vurgulanır.

  • ♇ Plüton: Karmik dönüşüm, korunma ve yeniden doğuş enerjisiyle Plüton’a da dokunur. Gizli olanı ortaya çıkarma ve güçlenme sürecini anlatır.

🧭 Mesajı: Korkma. Yolun taşlı ama koruma altındasın. İnşa etmeyi, sabretmeyi öğreniyorsun. Bu süreç seni ruhsal olarak olgunlaştıracak.

520: Venüs + Uranüs Enerjisi

Anlam: Mucizevi değişim, ani fırsatlar, sevgiyle gelen dönüşüm

  • ♀️ Venüs (2): İlişkiler, sevgi, estetik ve iç huzur temasını taşır. 520 içindeki 2, sevgi ve duygusal dengeyi temsil eder.

  • ⚡ Uranüs (5): Ani değişimler, beklenmedik fırsatlar, özgürleşme. 520’nin başındaki 5, “karmik zincirleri kırmak, sürpriz bir şans kapısı” anlamına gelir.

  • 🜔 Sıfır (0): İlahi kaynak, sonsuz potansiyel. Sayı dizilimini kutsallaştırır ve evrensel akışla bağlantıyı açar.

🧭 Mesajı: Evren sana sürpriz bir kapı açmak üzere. Eskiyi bırak, geleni kucakla. Mucizeler sevgiyle birleşiyor.

1110: Güneş + Ay + Neptün Enerjisi

Anlam: Yeni başlangıçlar, ilahi bilinçlenme, sezgilerin yükselmesi

  • ☀️ Güneş (1): Liderlik, yeni adımlar, özbenlik. 111 dizilimi; “ruhsal uyanışın kodu” olarak da bilinir. “Master number” titreşimindedir.

  • 🌙 Ay (0): Sezgiyi, içsel boşluğu ve sonsuzlukla teması anlatır. Ay enerjisiyle birlikte rüya alemleri, sezgisel mesajlar, şefkatli iç ses devrededir.

  • ♆ Neptün: Maneviyat, ruhsal açılım, evrensel sevgi. Rüyalar, vizyonlar ve ilahi zamanlamanın farkındalığı bu enerjide gizlidir.

🧭 Mesajı: Ruhsal kapı açıldı. Sen artık geçmiş değil, geleceğe hizmet eden bir enerji frekansındasın. Kalbindeki ışığı takip et.

Sekansların Ortak Mesajı

Sekansların Ortak Mesajı

  • 🔐 Korumadasın (844)

  • 🌟 Sürpriz değişim ve iyileşme yolda (520)

  • 🌙 İçsel uyanışın ve yeni ruhsal görevin başındasın (1110)

Bu yantra, doğum haritalarımızda Ay, Venüs, Mars, Satürn ve Ay Düğümlerinin enerjisini en üst oktava çıkarır. Eril ve dişil enerjiyi güçlendirerek uyumlanmasında fayda sağlar. Kişiye özel olarak altın, bakır, gümüş, oniks gibi materyallerle doğum haritasına uygun gezegen saatlerine göre hazırlanmaktadır.

Yasal Uyarı

Tüm yantra görselleri, markamız AstrodehA adına tescillenmiştir ve Türk ile uluslararası patent koruması altındadır. İzinsiz kullanımı yasal olarak saklıdır.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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