36 İlaç Geri Ödeme Listesine Alındı! Bakan Işıkhan Duyurdu

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.03.2026 - 20:18

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 36 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Ramazan Bayramı’nın ilk gününde X hesabından paylaşım yapan Bakan Işıkhan, “27 tanesi yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik” dedi.

36 ilaç geri ödeme listesine alındı.

Bakan Vedat Işıkhan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla vatandaşlarımızın ilaca ve tedaviye erişimini kesintisiz şekilde güçlendirmeye devam ediyoruz.

Bu kapsamda;

Hemofili, kan ürünü ve alerji aşısı başta olmak üzere,

Diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıklarını kapsayan,

Farklı tedavi alanlarına yönelik 27 tanesi yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik.

Hastalarımıza şifa olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
