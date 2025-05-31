31 Mayıs Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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İBB'ye 5. Dalga Operasyonu: Belediye Başkanlarının da Aralarında Olduğu 47 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
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MHP'li Eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz 'Yolsuzluktan' Tutuklandı
İBB'ye 5. Dalga Operasyonu: Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP'den AKP'ye Geçebilir İddiası
Özgür Özel'den Gaziosmanpaşa Belediyesi Önünde "Siyaseti Bırakırım" Çıkışı
Marmaray'da Saldırıya Uğrayan Baba Olayının Öncesi de Varmış: Olayın Şahidi Gazeteci Anlattı
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İçerik Üreticisi, Rol Modellik Konusunu Anlatarak Gençlerin Neden Fenomen Olmak İstediğini Açıkladı
1997'de Türkiye Güzeli Seçilmişti: Podyumların Efsane İsimlerinden Çağla Şıkel'den Şoke Eden Şiddet Açıklaması
Bingöllü Ünlü Oyuncu Ali Sürmeli Türkçe Öğrendiği Çocukluk Yıllarında Yaşadığı Dil Karmaşasını Anlattı
Dusan Tadic ve Edin Dzeko, Fenerbahçe ile Son Maça Çıkmak İstememiş
Fenerbahçe'nin Yeni Sportif Direktörü Okan Özkan "Galatasaraylı" İddialarını Yanıtladı
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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