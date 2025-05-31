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31 Mayıs Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

31 Mayıs Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.05.2025 - 20:13

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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İBB'ye 5. Dalga Operasyonu: Belediye Başkanlarının da Aralarında Olduğu 47 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

İBB'ye 5. Dalga Operasyonu: Belediye Başkanlarının da Aralarında Olduğu 47 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik beşinci dalga operasyonu yapıldı. Operasyonda, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 30 kişi gözaltına alındı.

MHP'li Eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz 'Yolsuzluktan' Tutuklandı

MHP'li Eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz 'Yolsuzluktan' Tutuklandı

MHP'li eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ, Tayfun Arslan ve 7 kişi  'Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 kişiden 5’i tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla, 2’si ise savcılıktan serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında MHP'li eski başkan Osman Türkyılmaz da yer aldı.

İBB'ye 5. Dalga Operasyonu: Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP'den AKP'ye Geçebilir İddiası

İBB'ye 5. Dalga Operasyonu: Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP'den AKP'ye Geçebilir İddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 5. Dalga operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Büyükçekmece, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanları ve eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu gözaltına alınanlar arasında. 

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin gözaltına alınmasıya belediyenin AKP’ye geçme ihtimali iddiası gündeme geldi.

Özgür Özel'den Gaziosmanpaşa Belediyesi Önünde "Siyaseti Bırakırım" Çıkışı

Özgür Özel'den Gaziosmanpaşa Belediyesi Önünde "Siyaseti Bırakırım" Çıkışı

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi; bu kez gözaltına alınan isim Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye önüne giderek sürece tepki gösterdi. Yapılan gözaltı işlemlerinde kullanılan görüntüleri sert sözlerle eleştiren Özel, arşiv görüntüleri kullanıldığını söyledi.

Marmaray'da Saldırıya Uğrayan Baba Olayının Öncesi de Varmış: Olayın Şahidi Gazeteci Anlattı

Marmaray'da Saldırıya Uğrayan Baba Olayının Öncesi de Varmış: Olayın Şahidi Gazeteci Anlattı

Dün Marmaray'da yaşanan olay Türkiye'yi derinden sarstı. Bir babanın iki evladının yanında saldırıya uğraması ve burnu kırılması büyük tepkilere neden oldu. Saldırıda söz konusu iki kişi gözaltına alındı ve bir kişi tutuklandı. 

Bugün olay anını videoya alan Fuat Kozluklu olayın gerçek yüzünü anlattı.

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İçerik Üreticisi, Rol Modellik Konusunu Anlatarak Gençlerin Neden Fenomen Olmak İstediğini Açıkladı

İçerik Üreticisi, Rol Modellik Konusunu Anlatarak Gençlerin Neden Fenomen Olmak İstediğini Açıkladı

İçerik üreticisi Hubeyb Karaca, “Simge Barankoğlu, Kosgeb ve rol modeller” başlığıyla bir paylaşım yaptı. Karaca, günümüz gençlerinin okumak yerine neden fenomen olmak istediklerini açıklamıştı. Bunu da influencer Simge Barankoğlu ve Kosgeb ile örneklendirmişti. Gençler,  influencerları rol model alıyorlardı çünkü çalışmadan para kazanabildiğini görmüşlerdi. Gelin bir de ondan dinleyelim!

1997'de Türkiye Güzeli Seçilmişti: Podyumların Efsane İsimlerinden Çağla Şıkel'den Şoke Eden Şiddet Açıklaması

1997'de Türkiye Güzeli Seçilmişti: Podyumların Efsane İsimlerinden Çağla Şıkel'den Şoke Eden Şiddet Açıklaması

Çağla Şıkel, konuk olduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programında geçmişte yaşadığı sözel şiddeti ilk kez dile getirdi. “Sözel olarak çok şiddete uğrayan insanlardan biriyim” sözleriyle dikkat çeken Şıkel yaşadıklarından bahsetti.

Bingöllü Ünlü Oyuncu Ali Sürmeli Türkçe Öğrendiği Çocukluk Yıllarında Yaşadığı Dil Karmaşasını Anlattı

Bingöllü Ünlü Oyuncu Ali Sürmeli Türkçe Öğrendiği Çocukluk Yıllarında Yaşadığı Dil Karmaşasını Anlattı

Bingöllü ünlü oyuncu Ali SürmeliAlmanya Berlin’de düzenlenen Bingöllüler Gecesi’ne davet edildi. Başarılı oyuncu kimliğiyle ismini hafızalarımıza kazıyan Sürmeli, sunucunun sorusu doğrultusunda Türkçe konuşmayı öğrendiği çocukluk yıllarından bahsetti. Aslında evde Zazaca konuştuklarını söyleyen Sürmeli, dışarıda Kürtçe, okulda ise Türkçe konuştuklarını belirtti.

Dusan Tadic ve Edin Dzeko, Fenerbahçe ile Son Maça Çıkmak İstememiş

Dusan Tadic ve Edin Dzeko, Fenerbahçe ile Son Maça Çıkmak İstememiş

Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Fenerbahçe’den ayrılırken vedalarını kulüp yemekhanesinde yaptı. Bu durum, taraftarlar ve camia içinde büyük tepkiyle karşılandı. Gazeteci Ersin Düzen ise, kulüp içinden aldığı bilgilere dayanarak yeni bir iddia ortaya attı.

Fenerbahçe'nin Yeni Sportif Direktörü Okan Özkan "Galatasaraylı" İddialarını Yanıtladı

Fenerbahçe'nin Yeni Sportif Direktörü Okan Özkan "Galatasaraylı" İddialarını Yanıtladı

Fenerbahçe’de sportif direktörlük görevine Okan Özkan getirildi. Bu atama, camiada ve taraftarlar arasında tartışmalara yol açtı. Geçmiş kariyerinin yanı sıra Özkan’ın geçmişte Galatasaraylı olduğuna dair bazı iddialar gündeme geldi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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