31 Mayıs Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İçerik üreticisi Hubeyb Karaca, “Simge Barankoğlu, Kosgeb ve rol modeller” başlığıyla bir paylaşım yaptı. Karaca, günümüz gençlerinin okumak yerine neden fenomen olmak istediklerini açıklamıştı. Bunu da influencer Simge Barankoğlu ve Kosgeb ile örneklendirmişti. Gençler, influencerları rol model alıyorlardı çünkü çalışmadan para kazanabildiğini görmüşlerdi. Gelin bir de ondan dinleyelim!