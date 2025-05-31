İBB'ye 5. Dalga Operasyonu: Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP'den AKP'ye Geçebilir İddiası
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 5. Dalga operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Büyükçekmece, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanları ve eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu gözaltına alınanlar arasında.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin gözaltına alınmasıya belediyenin AKP’ye geçme ihtimali iddiası gündeme geldi.
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İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında şafak operasyonu gerçekleştirildi, belediye başkanları gözaltına alındı.
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Gözaltı kararı bulunanlar kim?
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin Meclis çoğunluğu AKP’de. "CHP’li belediyenin AKP’ye geçme ihtimali var" iddiası gündeme geldi.
O iddialar X'te kuvvetlendi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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