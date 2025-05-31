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İBB'ye 5. Dalga Operasyonu: Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP'den AKP'ye Geçebilir İddiası

İBB'ye 5. Dalga Operasyonu: Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP'den AKP'ye Geçebilir İddiası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.05.2025 - 13:43

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 5. Dalga operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Büyükçekmece, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanları ve eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu gözaltına alınanlar arasında. 

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin gözaltına alınmasıya belediyenin AKP’ye geçme ihtimali iddiası gündeme geldi.

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İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında şafak operasyonu gerçekleştirildi, belediye başkanları gözaltına alındı.

İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında şafak operasyonu gerçekleştirildi, belediye başkanları gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik soruşturmalarda ‘5. Dalga Operasyonu’nu 31 Mayıs Cumartesi sabahı gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 32 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı kararı bulunanlar kim?

Gözaltı kararı bulunanlar kim?

Gözaltı kararı bulunanlar arasında; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Daka ve Mehmet Mandacı ile Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı olduğu öğrenildi.

Fotoğraftaki: Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin Meclis çoğunluğu AKP’de. "CHP’li belediyenin AKP’ye geçme ihtimali var" iddiası gündeme geldi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin Meclis çoğunluğu AKP’de. "CHP’li belediyenin AKP’ye geçme ihtimali var" iddiası gündeme geldi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin gözaltına alınması belediyenin AKP’ye geçme ihtimalini ortaya çıkardı. Eğer Bahçetepe tutuklanır ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılırsa belediye meclisi içinden bir başkan seçilmesi senaryosu gündeme gelebilir.

37 üyeden oluşan Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde 18 AKP üyesi, 15 CHP üyesi, 3 MHP üyesi, 1 bağımsız üye yer alıyor. Bir diğer ifadeyle AKP ve MHP’nin toplam 21 üyesi Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde çoğunlukta. 

Bahçetepe’nin tutuklanması halinde yeni başkan meclis üyeleri arasından seçilecek. Çoğunluğun Cumhur İttifakı’ndan olması nedeniyle yeni seçilecek başkanın AKP’li olma iddiası ortaya atıldı.

O iddialar X'te kuvvetlendi:

O iddialar X'te kuvvetlendi:
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Sandıkların iki kez sayılması ile AKP’den CHP’ye geçen Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hakan Bahçetepe de gözaltında/ Meclis üye listesinde AKP önde 

Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin 970 oy farkla kazandığı Gaziosmanpaşa’da oy farkının azlığı ve geçersiz sayılan pusulaların sayısı nedeniyle AK Parti’nin yaptığı itiraz sonucu sandıklar tekrar sayılmıştı. İki gün süren yeniden sayım işleminin ardından CHP’nin adayı Hakan Bahçetepe 848 oy farkla belediyeyi kazandı. Belediyenin Meclis üyeleri arasında 18 AK Partili, 16 CHP’li isim var. Üyeler arasında MHP’li isimler de var. Bu durumda yönetime AK Partili bir ismin geçip geçemeyeceği henüz kesin olarak belli değil, ancak yapılan oylama sonucu oy çokluğu nedeniyle bu durum ortaya çıkabilir.

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GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI CHP’DEN AKP’YE GEÇEBİLİR

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Beşiktaş Belediyesi’nde yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen dosya kapsamında gözaltına alındı. Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş’ın itirafçı ifadesi üzerine gözaltı kararı verildiği belirtiliyor. 

Bahçetepe son operasyon kapsamında tutuklanırsa Gaziosmanpaşa Belediyesi için de bir koltuk değişiminden söz edilebilir. 

Mart 2024’teki yerel seçimlerde Gaziosmanpaşa Belediyesi AKP’den CHP’ye geçmiş Bahçetepe oyların yeniden sayıldığı seçimde Belediye Başkanı olmuştu. Ancak Belediye meclisinde çoğunluk AKP’de kalmıştı.

Olası bir tutuklamada Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı koltuğu meclis çocuğunluğuyla AKP’ye geçebilir. 

Bugüne kadar CHP’li belediyelere yapılan operasyonlarda başkanlar tutuklanmış ancak belediye meclislerinde, İBB de dahil olmak üzere çoğunluk CHP’de olduğu için başkan vekilleri yine CHP’li isimlerden seçilmişti. 

Operasyon eliyle ilk kez bir ilçe belediyesinin CHP’den AKP’ye geçme ihtimali söz konusu. (Şişli ve Esenyurt belediyelerine kayyum atanmıştı)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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