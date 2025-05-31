İBB'ye 5. Dalga Operasyonu: Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP'den AKP'ye Geçebilir İddiası

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI CHP’DEN AKP’YE GEÇEBİLİR

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Beşiktaş Belediyesi’nde yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen dosya kapsamında gözaltına alındı. Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş’ın itirafçı ifadesi üzerine gözaltı kararı verildiği belirtiliyor.

Bahçetepe son operasyon kapsamında tutuklanırsa Gaziosmanpaşa Belediyesi için de bir koltuk değişiminden söz edilebilir.

Mart 2024’teki yerel seçimlerde Gaziosmanpaşa Belediyesi AKP’den CHP’ye geçmiş Bahçetepe oyların yeniden sayıldığı seçimde Belediye Başkanı olmuştu. Ancak Belediye meclisinde çoğunluk AKP’de kalmıştı.

Olası bir tutuklamada Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı koltuğu meclis çocuğunluğuyla AKP’ye geçebilir.

Bugüne kadar CHP’li belediyelere yapılan operasyonlarda başkanlar tutuklanmış ancak belediye meclislerinde, İBB de dahil olmak üzere çoğunluk CHP’de olduğu için başkan vekilleri yine CHP’li isimlerden seçilmişti.

Operasyon eliyle ilk kez bir ilçe belediyesinin CHP’den AKP’ye geçme ihtimali söz konusu. (Şişli ve Esenyurt belediyelerine kayyum atanmıştı)