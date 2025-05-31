MHP'li Eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz 'Yolsuzluktan' Tutuklandı
MHP'li eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ, Tayfun Arslan ve 7 kişi 'Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 kişiden 5’i tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla, 2’si ise savcılıktan serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında MHP'li eski başkan Osman Türkyılmaz da yer aldı.
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 27 Mayıs tarihinde operasyon gerçekleştirildi.
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Sağlık raporunun ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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