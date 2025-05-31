MHP'li Eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz 'Yolsuzluktan' Tutuklandı

MHP'li eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ, Tayfun Arslan ve 7 kişi 'Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 kişiden 5’i tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla, 2’si ise savcılıktan serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında MHP'li eski başkan Osman Türkyılmaz da yer aldı.