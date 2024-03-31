31 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

31 Mart Pazar günü, 2024 Türkiye Yerel Seçimleri'nin olduğu bu günde televizyon yayın akışına dair detaylar büyük bir merakla takip ediliyor. Seyirciler, akşam sevdikleri diziler ve iftar programları yerine, seçim özel canlı yayınları ile karşı karşıya kalacak. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 31 Mart Pazar FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...