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31 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

31 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
31.03.2024 - 08:23

31 Mart Pazar günü, 2024 Türkiye Yerel Seçimleri'nin olduğu bu günde televizyon yayın akışına dair detaylar büyük bir merakla takip ediliyor. Seyirciler, akşam sevdikleri diziler ve iftar programları yerine, seçim özel canlı yayınları ile karşı karşıya kalacak. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 31 Mart Pazar FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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31 Mart Pazar TRT1 Yayın Akışı

31 Mart Pazar TRT1 Yayın Akışı

  • 06:15 Kül Masalı

  • 08:55 Mehmed: Fetihler Sultanı

  • 11:45 Enine Boyuna

  • 13:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

  • 15:25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması

  • 19:10 Ramazan Sevinci

  • 04:50 Sahur Bereketi

31 Mart Pazar SHOW TV Yayın Akışı

31 Mart Pazar SHOW TV Yayın Akışı

31 Mart Pazar ATV Yayın Akışı

31 Mart Pazar ATV Yayın Akışı

31 Mart Pazar NOW (FOX) Yayın Akışı

31 Mart Pazar NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

  • 11:15 Ekonomi Arası

  • 11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

  • 13:00 Hudutsuz Sevda

  • 15:00 Gaddar

  • 17:30 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu

  • 18:30 Nor Seçim 2024

  • 03:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

31 Mart Pazar NOW (FOX) Yayın Akışı

31 Mart Pazar NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 06:45 Sihirli Annem

  • 08:30 Konuştukça

  • 09:30 Set Ekstra

  • 09:45 Magazin D Pazar

  • 12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

  • 13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

  • 14:30 Arka Sokaklar

  • 16:00 Seçim Özel

  • 02:00 Arka Sokaklar

  • 03:15 M. Fatih Çıtak ile Sahur Vakti

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31 Mart Pazar STAR TV Yayın Akışı

31 Mart Pazar STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

  • 09:00 Ömer

  • 11:00 Tülin Şahin ile Moda

  • 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

  • 14:15 Yerli Dizi Tekrar

  • 16:00 Star'da Seçim

31 Mart Pazar TV8 Yayın Akışı

31 Mart Pazar TV8 Yayın Akışı

  • 07:00 Tuzak

  • 08:00 Türkiye'nin Doktorları

  • 09:00 Kırmızı Oda

  • 10:00 Gazete Magazin

  • 14:15 Cevap Ver Türkiye

  • 16:30 Program

  • 20:00 Çarkıfelek

  • 22:45 Cevap Ver Türkiye

  • 00:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

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