30 Yıl Sonra Bile Yeni Çıkmış Gibi Dinlenecek Playlist Hazırladık!
Bazen bir şarkı denk gelir, daha ilk saniyede 'bu yıllar önce mi çıkmış yoksa dün mü?' diye düşünürsün. İşte biz de tam o hissin peşinden gittik. Zamanı, dönemi, mevsimi olmayan; ne zaman dinlesen aynı tazelikte gelen o efsanevi şarkılardan bir liste yaptık. Yerli, yabancı fark etmez… Kimisiyle yağmurda yürümek istersin, kimisiyle gözünü tavana dikip düşünmek. Ama ortak noktaları şu: Bu şarkılar hiçbir zaman eskimeyecek.
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1. Sezen Aksu – Tükeneceğiz
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2. MFÖ – Sakın Gelme
3. Gaye Su Akyol – İstikrarlı Hayal Hakikattir
4. Candan Erçetin – Parçalandım
5. Pilli Bebek – Eylül Akşamı
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6. Mor ve Ötesi – Bir Derdim Var
7. Hayko Cepkin – Ölüyorum
8. Redd – Nefes Bile Almadan
9. Gece – Bana Bir Şarkı Söyle
10. Üç Nokta Bir – Dediler Ki
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11. Peyk – Derdini Bul
12. Duman – Melankoli
13. Çilekeş – Kendimden Geriye
14. Pentagram – Geçmişin Yükü
15. Yavuz Çetin – Her Şey Biter
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16. Adamlar – Hepsine El Salladım
17. Elena Ledda – Pesa
18. Fleetwood Mac – Dreams
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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