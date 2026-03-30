30 Mart – 3 Nisan 2026 Haftanın Gezegen Geçişleri Ve Küresel Etki Analizi

Dr.Astrolog Şenay Devi
30.03.2026 - 18:47

Bu hafta gökyüzü, geçiş enerjilerinin keskinleştiği ve yeni astrolojik yılın ilk gerçek sınavlarının başladığı bir eşik sunuyor. Güneş’in Koç burcundaki ilerleyişiyle birlikte başlatıcı, sert ve doğrudan bir enerji aktifken; arka planda Neptün’ün Koç’a geçişinin kolektif bilinçte yarattığı çözülme ve yeniden yapılanma etkisi hissediliyor. Bu, hem bireysel hem küresel düzeyde “kim güç sahibi, kim yön veriyor, kim manipüle ediyor” sorularının görünür hale geldiği bir haftadır.

Merkür’ün ileri hareketine dönmesiyle birlikte son haftalarda yaşanan bilgi kirliliği, yanlış anlaşılmalar ve manipülatif söylemler çözülmeye başlasa da, henüz tam netlik oluşmuş değildir. Bu yüzden açıklamalar, resmi duyurular ve liderlerin söylemleri çok dikkatli analiz edilmelidir. Gerçek ile algı arasındaki fark bu hafta hâlâ kritik bir konudur.

Dünya Geneli Etkiler

Bu hafta dünya genelinde ani kararlar, sert çıkışlar ve güç gösterileri dikkat çeker. Koç enerjisi savaş, liderlik ve başlangıç temalarını tetiklediği için askeri hareketlilik, sınır gerilimleri ve politik restleşmeler artabilir. Neptün etkisi ise bu süreçte perde arkasında yürüyen gizli planların olduğunu gösterir.

  • Finansal Piyasalar: Spekülatif hareketler dikkat çeker. Venüs ve Jüpiter arasındaki zorlayıcı açılar nedeniyle aşırı iyimserlik ve balon etkisi yaratabilecek yatırım kararları görülebilir.

  • Piyasa Hareketliliği: Kripto, altın ve enerji piyasalarında ani yükseliş ve sert düzeltmeler mümkündür.

Doğa Ve Yerküre Etkileri

Koç burcundaki yoğun gezegen hareketleri ateş elementi ile ilişkilidir. Bu nedenle:

  • Yangınlar, volkanik hareketlilik ve sıcaklık artışları öne çıkabilir.

  • Uranüs etkisiyle beklenmedik doğa olayları ve teknolojik altyapıya bağlı krizler yaşanabilir.

  • Elektrik kesintileri ve siber saldırılar göz ardı edilmemelidir.

Ülke Analizleri

  • Türkiye: Liderlik, ekonomi ve güvenlik konuları ön plandadır. Ekonomide özellikle döviz, altın ve enerji maliyetleri üzerinden dalgalanmalar görülebilir. Halk psikolojisinde sabırsızlık ve tepki verme eğilimi yükselir.

  • İran: Dış ilişkiler ve askeri stratejiler öne çıkar. Gizli yürütülen planların açığa çıkma ihtimali vardır.

  • İsrail: Güvenlik ve savunma hattında ani operasyon enerjisi aktif. Diplomasi ikinci planda kalabilir.

  • ABD: Finansal piyasalar ve liderlik söylemleri kritik. Teknoloji, yapay zeka ve savunma sanayi alanında önemli gelişmeler olabilir.

  • Arap Emirlikleri: Büyük projeler ve uluslararası iş birlikleri gündeme gelebilir; ancak hızlı kararlar risk barındırıyor.

Sağlık Ve Bireysel Yaşam

Sağlık: Baş bölgesi, gözler ve sinir sistemi hassastır. Migren, tansiyon ve stres kaynaklı kazalara karşı dikkatli olunmalıdır. Hızlı hareket etmek fiziksel riskleri artırır.

Bireysel Tavsiyeler:

  • En önemli konu sabır ve farkındalıktır.

  • İletişimde net olunmalı ancak tepkisel olunmamalıdır.

  • Finansal konularda riskli yatırımlardan kaçınılmalı, büyük harcamalar ertelenmelidir.

  • İlişkilerde ego çatışmalarına dikkat; 'ben' ve 'biz' dengesini kuranlar kazanır.

Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Finansal astroloji öngörüsüdür.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

