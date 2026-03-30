30 Mart – 3 Nisan 2026 Haftanın Gezegen Geçişleri Ve Küresel Etki Analizi

Bu hafta gökyüzü, geçiş enerjilerinin keskinleştiği ve yeni astrolojik yılın ilk gerçek sınavlarının başladığı bir eşik sunuyor. Güneş’in Koç burcundaki ilerleyişiyle birlikte başlatıcı, sert ve doğrudan bir enerji aktifken; arka planda Neptün’ün Koç’a geçişinin kolektif bilinçte yarattığı çözülme ve yeniden yapılanma etkisi hissediliyor. Bu, hem bireysel hem küresel düzeyde “kim güç sahibi, kim yön veriyor, kim manipüle ediyor” sorularının görünür hale geldiği bir haftadır.

Merkür’ün ileri hareketine dönmesiyle birlikte son haftalarda yaşanan bilgi kirliliği, yanlış anlaşılmalar ve manipülatif söylemler çözülmeye başlasa da, henüz tam netlik oluşmuş değildir. Bu yüzden açıklamalar, resmi duyurular ve liderlerin söylemleri çok dikkatli analiz edilmelidir. Gerçek ile algı arasındaki fark bu hafta hâlâ kritik bir konudur.