3 Yaşında Ölen Müslime'nin Mezarlığı Kimliği Belirsiz Şahıslar Tarafından Parçalandı
3 Yaşında Ölen Müslime'nin Mezarlığı Kimliği Belirsiz Şahıslar Tarafından Parçalandı
Mersin'de geçtiğimiz yıllarda kan donduran bir olay yaşanmıştı. Küçük Müslime hem dedesi hem de babası olan şahıs tarafından öldürülmüş, olayın detayları kan dondurmuştu. Ancak küçük Müslime'ye mezarında da rahat vermediler.
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Müslime'nin naaşı Mersin'e defnedilmişti.
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Ancak geçtiğimiz gün mezarının kimliği tespit edilemeyen şahıslar tarafından tahrip edildiğine rastlandı.
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