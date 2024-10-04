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3 Yaşında Ölen Müslime'nin Mezarlığı Kimliği Belirsiz Şahıslar Tarafından Parçalandı

3 Yaşında Ölen Müslime'nin Mezarlığı Kimliği Belirsiz Şahıslar Tarafından Parçalandı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
04.10.2024 - 13:06

Mersin'de geçtiğimiz yıllarda kan donduran bir olay yaşanmıştı. Küçük Müslime hem dedesi hem de babası olan şahıs tarafından öldürülmüş, olayın detayları kan dondurmuştu. Ancak küçük Müslime'ye mezarında da rahat vermediler.

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Müslime'nin naaşı Mersin'e defnedilmişti.

Müslime'nin naaşı Mersin'e defnedilmişti.

Ancak geçtiğimiz gün mezarının kimliği tespit edilemeyen şahıslar tarafından tahrip edildiğine rastlandı.

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