Cem Küçük’ten Al Haberi: “En Güçlü Erdoğancılar Bile Mansur Yavaş Diyor”

Gazeteci Cem Küçük, bugün Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında anketleri ve sokakta edindiği izlenimleri yazdı. AK Parti’nin sokakta konuşulanlardan haberi olmadığını söyleyen Cem Küçük, Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde avantajlı olduğunu ifade etti.