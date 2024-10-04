Cem Küçük’ten Al Haberi: “En Güçlü Erdoğancılar Bile Mansur Yavaş Diyor”
Cem Küçük’ten Al Haberi: “En Güçlü Erdoğancılar Bile Mansur Yavaş Diyor”
Gazeteci Cem Küçük, bugün Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında anketleri ve sokakta edindiği izlenimleri yazdı. AK Parti’nin sokakta konuşulanlardan haberi olmadığını söyleyen Cem Küçük, Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde avantajlı olduğunu ifade etti.
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Türkiye’de erken seçim tartışılmaları yapılırken, AK Parti cephesinden gelen son açıklamada ise erken seçime kapı katılmıştı.
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Gazeteci Cem Küçük, Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında Metropoll’ün yaptığı son anket çalışmasını değerlendirdi.
Ankette AK Parti’nin yeniden birinci parti konumuna yükseldiğinin yer aldığına dikkat çeken Cem Küçük, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise işlerin değiştiğini ifade etti.
“Benim sokakta gördüğüm şu: AK Parti birinci parti olur ama Cumhur İttifakı çoğunluğu alamaz. Özellikle iş dünyası ve küçük esnaf iyi durumda değil. Para pahalı ve bulunamıyor. Nakit dönmüyor. Anadolu’da özellikle CHP’li belediyeler iyi çıkmadı. İnsanlar CHP’nin hizmetinden memnun değil. Zaten belediyeler başarılı bulunsa CHP alıp götürecek. Özgür Özel’in siyaset izleme biçimi olumlu bulunuyor. Erdoğan’a karşı kullandıkları millette olumlu karşılık buluyor... "
“Açık konuşmak lazım, Mansur Yavaş önde. Eğer Erdoğan, Yavaş ve İmamoğlu yarışırsa, ikinci tura Erdoğan ve Yavaş kalır. Seçimi Yavaş şu anın şartlarında rahat kazanır.”
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“AK Parti bence hâlâ sokakta ne konuşulduğunun çok farkında değil. Benden söylemesi. En güçlü Erdoğancılar bile Mansur Yavaş’a rahatlıkla oy veririz diyorlar. İmamoğlu Karadenizli ama bugün seçim olsa Mansur Yavaş o bölgede İmamoğlu’nu rahat geçiyor.”
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