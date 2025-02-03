3 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
3 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Ünlü oyuncu Melisa Sözen Fransa’da 2017 yılında yayınlanan polisiye dizide İŞİD ile savaşan bir ajanı canlandırmıştı. Dizide terör örgütü YPG üniforması da giyen Melisa Sözen için yurt dışından dönüşünde ifade alınması talimatı verilmişti. Gözaltına alınmayan ünlü oyuncunun “terör örgütü propagandası” suçundan ifade verdiği öğrenildi.
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2. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirdi.
3. Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural, minik kız kardeşi Gisele Ural’ın doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. İlk kez paylaştığı karelerle dikkat çeken Melisa Ural, bir fotoğraftaki sansür detayıyla gündeme oturdu. Elini sansürlemesi “tektaş mı gizliyor?” sorularını akıllara getirdi. Uzun süredir Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan Ural’ın evlilik yolunda olup olmadığı merak konusu oldu.
4. Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, Sarallar suç örgütünün üyesi Turan Yıldırım’ın yurt dışına kaçışında rolü olduğu gerekçesiyle Edirne'de görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ile birlike gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. Öte yandan Kenan Koçak poliste verdiği ilk ifadede Turan Yıldırım’ı tanımadığını ve kendisinin Yunanistan’a tatile gittiğini söyledi.
5. Ünlü görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ve eşi Zeynep, büyük bir acı yaşadı. Çiftin oğulları Güney hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran SesiGürgil, cenazenin Çengelköy Kerem Aydınlar Camii’nden kaldırılacağını belirtti.
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6. Kanye West ve eşi Bianca Censori, Grammy Ödülleri’nde yine sınırları zorladı. Dudak okuyucular ünlü rapçinin eşine verdiği şaşırtıcı talimatı ortaya çıkardı. Bianca, Kanye’nin yönlendirmesiyle kırmızı halıda olay yaratan bir harekete imza attı.
7. ''Yabancı Damat'' ve ''Canım Ailem'' gibi yer aldığı birçok televizyon dizisinde hayat verdiği karakterleri seyircisine oldukça başarılı bir şekilde yansıtan oyuncu İlker Aksum, 2023 yılında bir süredir birlikte olduğu Dilay Ekmekçioğlu ile dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz aylarda kız çocukları olacağının haberini veren Aksum, ''Evliliği herkese tavsiye ediyorum'' demeyi de ihmal etmemiş ve mutluluğunu sevenleriyle paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldıklarının haberini takipçilerine vermiş oldu.
8. Çalkantılı aile hayatı ve polemikleriyle sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in yardımcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydığı iddia edilmiş, dedikodular kol gezmeye başlamıştı. Özbekistan dönüşü @muhabironline'dan Akif Yaman tarafından görüntülenen İbrahim Tatlıses, imam nikahı iddialarına cevap verdi. Yardımcısı Tuğçe Hanım da yanı başındaydı.
9. Sağlık turizmi denince dünya çapında akla gelen ilk ülkelerdeniz. Estetik operasyonlar için Türk doktorları tercih eden herkes ülkesine memnuniyetle dönüyor. Ama bir operasyon var ki, onun konusu geçince direkt Türkiye anılıyor, o da saç ekimi. Saç ekimi için ülkemizi, özellikle İstanbul’u ziyaret eden birçok kişi var. Durum öyle popüler bir halde ki Grammy Ödülleri’nde de konu oldu.
10. Zara, 90'lı yılların sonunda TRT Müzik Yarışması'na katılmasının ardından tanınmıştı. Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Zara son dönemlerde verdiği kilolarla gündeme gelmişti. 'Dostum Dostum' ve 'Gönül Dağı' şarkılarıyla tanıdığımız ünlü isim son dönemlerde tercih ettiği iddialı sahne kostümleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
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11. Yalı Çapkını'nın başladığı günden beri gündemden düşmeyen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun aşk yaşadığını kabul etmesi oldukça zor olmuştu hatırlarsanız. Aşk belgelendikten sonra defalarca ayrılık ve barışma haberleri çıkan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in en son hangi noktada olduğu bir süredir muallaktaydı. Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz gece bekar evine başka bir kadınla girdiğinde ise ortalık yeniden alevlenmişti. Geçtiğimiz saatlerde sanıyoruz ki bu sefer son defa karşılıklı hamleler oynandı ve Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkının sonuna gelindi.
12. Dünyaca ünlü futbol efsanesi David Beckham, oğlu Romeo Beckham ve onun sevgilisi Gray Sorrenti ile birlikte İstanbul’a geldi. Ünlü isimlerin İstanbul turu büyük ilgi görürken, özellikle Kapalı Çarşı ve Tarihi Yarımada gezileri dikkat çekti. David Beckham, reklam çekimi için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile de buluşarak hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Romeo Beckham ise İstanbul’un keyfini bol bol fotoğraf paylaşarak çıkardı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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