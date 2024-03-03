3 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

3 Mart Pazar günü bahar aylarına girmemiz ile birlikte televizyon sezonunda neler yaşanacağı seyirciler tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Dizilerde yaşanan ani değişiklikler epey dikkat çekerken, yayın akışında hangi yapımların yer alacağı araştırılmaya devam ediliyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 3 Mart Pazar FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...