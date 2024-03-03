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3 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

3 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
03.03.2024 - 08:16

3 Mart Pazar günü bahar aylarına girmemiz ile birlikte televizyon sezonunda neler yaşanacağı seyirciler tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Dizilerde yaşanan ani değişiklikler epey dikkat çekerken, yayın akışında hangi yapımların yer alacağı araştırılmaya devam ediliyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 3 Mart Pazar FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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3 Mart Pazar TRT1 Yayın Akışı

3 Mart Pazar TRT1 Yayın Akışı

  • 05:30 Kül Masalı

  • 08:35 Kara Ağaç Destanı

  • 11:45 Enine Boyuna

  • 13:00 Biraz Kül Biraz Duman

  • 14:05 Mehmed: Fetihler Sultanı

  • 17:15 Kod Adı Kırlangıç

  • 19:00 Ana Haber

  • 20:00 Teşkilat

3 Mart Pazar SHOW TV Yayın Akışı

3 Mart Pazar SHOW TV Yayın Akışı

  • 10:00 Pazar Sürprizi

  • 13:00 Namuslu

  • 15:15 Bahar

  • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber

  • 20:00 Bahar

  • 22:45 Salako

3 Mart Pazar ATV Yayın Akışı

3 Mart Pazar ATV Yayın Akışı

3 Mart Pazar NOW (FOX) Yayın Akışı

3 Mart Pazar NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

  • 11:15 Ekonomi Arası

  • 11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

  • 13:00 Kızıl Goncalar

  • 16:30 Hudutsuz Sevda

  • 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

  • 20:00 Kirli Sepeti

3 Mart Pazar Kanal D Yayın Akışı

3 Mart Pazar Kanal D Yayın Akışı

  • 08:30 Konuştukça

  • 09:30 Set Ekstra

  • 09:45 Taş Kağıt Makas

  • 12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

  • 13:45 Arda ile Omuz Omuza

  • 14:45 Üç Kız Kardeş

  • 18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

  • 20:00 Yargı

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3 Mart Pazar STAR TV Yayın Akışı

3 Mart Pazar STAR TV Yayın Akışı

  • 09:00 Sakla Beni

  • 11:00 Tülin Şahin ile Moda

  • 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

  • 14:15 Ömer

  • 16:20 Yalı Çapkını

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 20:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 23:30 Sakla Beni

3 Mart Pazar TV8 Yayın Akışı

3 Mart Pazar TV8 Yayın Akışı

  • Türkiye'nin Doktorları

  • 09:00 Gençlik Rüzgarı

  • 10:00 Gazete Magazin

  • 14:15 Cevap Ver Türkiye

  • 16:30 Çarkıfelek

  • 20:00 Survivor All Star 2024

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