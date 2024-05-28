28 Mayıs Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
28 Mayıs Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 28 Mayıs Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Kocaeli’nde bir okulda yaşananla bu kadar da olmaz dedirtti. M.A. isimli vatandaş, okulda kızıyla kavga eden birinci sınıf öğrencisi kız çocuğunu dövmek için okulu bastı. M.A., öğretmenin karşı çıkması sonrasında öğretmeni de darp etmeye çalıştı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Enflasyonda tahminleri son yıllarda tutmayan Merkez Bankası, KKM nedeniyle de 2023 yılını rekor bir zararla kapatmıştı. TCMB zarar etse de personele 2023 yılı için 2 maaşın üstünde ikramiye verildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti ve son günlerde organize suç örgütlerine yapılan operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Bakan Yerlikaya’nın ziyareti için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiği belirtildi.
Türk Hava Yolları’nın bir uçuşunda iki pilotun birden kokpiti terk ettiği ve kokpitin bir süre boş kaldığı iddia edilmişti. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, kokpitin boş kaldığı iddialarının doğru olmadığını ve böyle bir olayın yaşanmadını açıkladı.
İsrail, tüm dünyadan tepkilere rağmen Filistin’de katliamlarına devam ediyor. İsrail, sivillerin sığındığı çadır kentleri de vururken, Şili’de yeşil sahada anlamlı bir protesto yapıldı.
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Sinan Ateş cinayeti ile adı anılan eski milletvekili Olcay Kılavuz, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin danışmanlık görevinde bulunuyordu. Gazeteci İsmail Saymaz, Olcay Kılavuz’un danışmanlık görevinden alındığını ifade etti.
İlahiyat fakültelerinde "Bir ibnelik havası var" dediği yönünde açıklamaları basına yansıyan Papa Francis özür diledi.
Günümüz teknolojisinde anbean gelişmeler olurken özellikle robotlar dünyasında yaşanan yenilikler insanı hayrete düşürüyor. Dünya devlerinden Starbucks’ın Güney Kore’deki şubelerinden birinde yalnızca iki insan çalışıyor.
Genç sporcu Selin Hürmeriç, Yunanistan’da düzenlenen Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı. Milli sporcu, 187 rakibini geride bırakarak "Figür kategorisinde" Avrupa Şampiyona oldu.
Geçtiğimiz aylarda ODTÜ öğrencileri yaptıkları eylemlerle büyük yankı uyandırmıştı. Her yıl öğrencilerin düzenlediği bahar şenliklerine bu yıl rektörlüğün izin vermemesi üzerine yapılan eylemlere sosyal medyadan destek verenler de olmuştu. Bugün ise şenlik hazırlıkları için ses sistemlerini taşıyan aracın okula girmesine izin verilmedi.
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Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı sonrasında yayımlanan bildiride yapay zeka vurgusu da yer aldı.
İsrail’in geçtiğimiz günlerde ve bugün olmak üzere iki kez çadırları bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Dünyanın dört bir yanından İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü katliama tepki gelirken Fransa’da gerçekleşen meclis oturumunda da bir milletvekili tepkisini gösterdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun “hançerlendim” sözlerini üzerine almadığını söyleyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerden 20 gün sonra kendisini tebrik ettiğini de ifade etti. İBB Başkanı ayrıca, kabalık bir heyetle gidilen Roma seyahatini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da cevap verdi.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir çocuk bakım evinin önünde bir kişi, aracının içinde mastürbasyon yaparken kameralara yakalandı. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir televizyon programında yerel seçimlerde oy istediği AK Parti’yi eleştirdi. AK Parti’nin kurumsal olarak “laik bir düzen partisi” olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istemesine rağmen toplumu muhafazakarlaştırmayı beceremediğini ifade etti.
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Geçtiğimiz günlerde Ziraat Türkiye Kupası için Beşiktaş ve Trabzonspor’un karşı karşıya geldiği maçta 3-2 skorla Beşiktaş rakibini mağlup etmişti. Maç öncesinde takımların tarafları arasında yaşanan kavga görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu. Polis ekiplerinin ayırmak için olay yerine gittiği kavgada kadın polisin kafasına taş geldi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokak hayvanlarının öldürülmesini de kapsayacağı iddia edilen yasa tasarısına tepki gösterdi. İmamoğlu, “Barınaklar, kısırlaştırma merkezleri kurmadan hayvan öldürmek hangi vicdana sığar!” ifadelerini kullandı.
İsrail, tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen Filistin’de katliam yapmaya devam ediyor. Sivillerin Refah kentinde kurduğu çadır kentlerini bombalayan İsrail, içerisinde çocukların olduğu yüzlerce kişiyi katletti. ABD’li siyasetçi Nikki Haley’in ise İsrail’e desteği tepki çekti. Haley, İsrail’in Filistinlileri katlettiği top mermilerinin üzerinde “bitirin onları” yazarak imzaladı.
ABD’nin New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde bir savaş uçağı kalkış esnasında düştü. Kısa sürede alevler büyüyen olay yerine ekipler sevk edildi.
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