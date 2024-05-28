Ankara’da İğrenç Olay: Çocuk Bakımevinin Otoparkında Mastürbasyon Yaptı!
Ankara’da İğrenç Olay: Çocuk Bakımevinin Otoparkında Mastürbasyon Yaptı!
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Ankara’da cep telefonuyla çekilen iğrenç görüntüler “pes dedirtti.”
“Ankara-cevirme” isimli hesabın paylaştığı görüntülerde, bir kişinin 0-3 yaş öğrencilerinin bulunduğu çoçuk bakımevinin otoparkında mastürbasyon yaptığı görülüyor.
Kendi aracında uygunsuz hareketlerde bulunan kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
HASSAS GÖRÜNTÜ: İşte yaşanan iğrenç olay 👇
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