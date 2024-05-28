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Ankara’da İğrenç Olay: Çocuk Bakımevinin Otoparkında Mastürbasyon Yaptı!

Ankara’da İğrenç Olay: Çocuk Bakımevinin Otoparkında Mastürbasyon Yaptı!

Ankara
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.05.2024 - 22:53

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir çocuk bakım evinin önünde bir kişi, aracının içinde mastürbasyon yaparken kameralara yakalandı. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Ankara’da cep telefonuyla çekilen iğrenç görüntüler “pes dedirtti.”

Ankara’da cep telefonuyla çekilen iğrenç görüntüler “pes dedirtti.”

“Ankara-cevirme” isimli hesabın paylaştığı görüntülerde, bir kişinin 0-3 yaş öğrencilerinin bulunduğu çoçuk bakımevinin otoparkında mastürbasyon yaptığı görülüyor.

“Ankara-cevirme” isimli hesabın paylaştığı görüntülerde, bir kişinin 0-3 yaş öğrencilerinin bulunduğu çoçuk bakımevinin otoparkında mastürbasyon yaptığı görülüyor.

Kendi aracında uygunsuz hareketlerde bulunan kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kendi aracında uygunsuz hareketlerde bulunan kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

HASSAS GÖRÜNTÜ: İşte yaşanan iğrenç olay 👇

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