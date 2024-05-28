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Görevden Alındı: Olcay Kılavuz’un Milletvekilliği Sonrasında Danışmanlığı da Gitti

Görevden Alındı: Olcay Kılavuz’un Milletvekilliği Sonrasında Danışmanlığı da Gitti

Devlet Bahçeli sinan ateş
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.05.2024 - 19:21

Sinan Ateş cinayeti ile adı anılan eski milletvekili Olcay Kılavuz, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin danışmanlık görevinde bulunuyordu. Gazeteci İsmail Saymaz, Olcay Kılavuz’un danışmanlık görevinden alındığını ifade etti.

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Geçmiş dönemde MHP Mersin Milletvekil olan Olcay Kılavuz’un, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in suikastında adı geçiyordu.

Geçmiş dönemde MHP Mersin Milletvekil olan Olcay Kılavuz’un, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in suikastında adı geçiyordu.

Olcay Kılavuz, son genel seçimlerde Mersin’den yine aday gösterilmiş ancak milletvekili seçilemişti.

Olcay Kılavuz, son genel seçimlerde Mersin’den yine aday gösterilmiş ancak milletvekili seçilemişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye danışmanlık görevinde bulunan Olcay Kılavuz’un görevden alındığı ortaya çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye danışmanlık görevinde bulunan Olcay Kılavuz’un görevden alındığı ortaya çıktı.

Kılavuz’un görevine son verildiğini gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılavuz’un görevine son verildiğini gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından paylaştı.
twitter.com

Öldürülen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Eşim bana öldürülmeden önce Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım (Ülkü Ocakları Genel Başkan) beni öldürmek için kiralık katil arıyor' dedi” ifadelerini kullanmıştı.

Öldürülen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Eşim bana öldürülmeden önce Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım (Ülkü Ocakları Genel Başkan) beni öldürmek için kiralık katil arıyor' dedi” ifadelerini kullanmıştı.

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V for Valkyr

Sinan Ateş'in öldürülme talimatı Bahçeli'den gelmediyse ne olayım... Çünkü Sinan Ateş öldürüldüğünde Bahçeli, ülkü ocakları genel başkanlığı yapmış bir evlad... Devamını Gör

hande.gök

Yurt dışına çıkma yasağı gelene kadar abd ye kaçar bu

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