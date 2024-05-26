Sinan Ateş’in Arkadaşı Ömer Zengin: "Olcay Kılavuz Öldürülmekten Korkuyor"

Ankara’da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in arkadaşı Ömer Zengin, ismi cinayetle birlikte anılan ve kendisiyle ilgili iddiaları reddeden eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz hakkında dikkat çeken sözler sarf etti. Zengin, Kılavuz'un MHP'li yöneticiler İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın tarafından öldürülmekten korktuğunu öne sürdü.