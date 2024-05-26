Sinan Ateş’in Arkadaşı Ömer Zengin: "Olcay Kılavuz Öldürülmekten Korkuyor"
Sinan Ateş’in Arkadaşı Ömer Zengin: "Olcay Kılavuz Öldürülmekten Korkuyor"
Ankara’da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in arkadaşı Ömer Zengin, ismi cinayetle birlikte anılan ve kendisiyle ilgili iddiaları reddeden eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz hakkında dikkat çeken sözler sarf etti. Zengin, Kılavuz'un MHP'li yöneticiler İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın tarafından öldürülmekten korktuğunu öne sürdü.
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30 Aralık 2022'de Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in arkadaşı olan ve olayla ilgili soruşturmada ifade veren Ömer Zengin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Halk TV'deki "Nasıl Olacak" programında konuşan Zengin, olayda adı geçen isimlerden MHP Mersin eski Milletvekili ve Devlet Bahçeli'nin Danışmanı Olcay Kılavuz'un cinayetin azmettiricisi olduğunu düşünmediğini belirtti.
Zengin bunun yanında Kılavuz'ın cinayetin aydınlatılması açısından kilit isim olduğuna ve ifadesinin önemli olduğuna işaret etti.
Zengin, Kılavuz'la ilgili şok bir iddiada bulunarak "Olcay, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın tarafından öldürülmekten korkuyor. Olcay cinayetin kilit ismi. Aşağıda torbacılar var, tetikçiler var. Cinayetin anatomisi Olcay'dan sonra başlıyor. Olcay, emniyet müdürlüğü, emniyet müdürleri ve İçişleri Bakanlığı diye gider" şeklinde konuştu.
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