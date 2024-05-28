Cübbeli Ahmet’ten AK Parti Eleştirisi: “Sayın Erdoğan Maalesef Beceremedi!”
Cübbeli Ahmet’ten AK Parti Eleştirisi: “Sayın Erdoğan Maalesef Beceremedi!”
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir televizyon programında yerel seçimlerde oy istediği AK Parti’yi eleştirdi. AK Parti’nin kurumsal olarak “laik bir düzen partisi” olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istemesine rağmen toplumu muhafazakarlaştırmayı beceremediğini ifade etti.
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Cübbeli Ahmet, Ekol TV’de Koray Şerbetçi ile beraber yaptığı “Güncel Meseleler” programında ilginç açıklamalarda bulundu.
31 Mart Yerel seçimlerinde “AK Parti’ye oy verilmesi vaciptir” diyen Cübbeli, AK Parti’nin kurumsal olarak dini hassasiyeti olmadığını söyledi.
Cübbeli Ahmet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplumu istemesine rağmen muhafazakarlaştıramadığını da sözlerine ekledi.
Cübbeli Ahmet’in açıklamaları
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