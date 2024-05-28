Ekrem İmamoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Sitem’: “Seçim Zaferini 20 Gün Sonra Tebrik Etti”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun “hançerlendim” sözlerini üzerine almadığını söyleyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerden 20 gün sonra kendisini tebrik ettiğini de ifade etti. İBB Başkanı ayrıca, kabalık bir heyetle gidilen Roma seyahatini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da cevap verdi.