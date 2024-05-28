Ekrem İmamoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Sitem’: “Seçim Zaferini 20 Gün Sonra Tebrik Etti”
Ekrem İmamoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Sitem’: “Seçim Zaferini 20 Gün Sonra Tebrik Etti”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun “hançerlendim” sözlerini üzerine almadığını söyleyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerden 20 gün sonra kendisini tebrik ettiğini de ifade etti. İBB Başkanı ayrıca, kabalık bir heyetle gidilen Roma seyahatini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da cevap verdi.
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CHP’li İstabul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tv100 ekranlarında Candaş Tolga Işık’ın sunduğu programa konuk oldu.
İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde “arkamdan hançerlendim” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini üzerine almadığını söyledi.
“Bunu kimseye de söylemedim, ilk defa açık açık söylüyorum. En son bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi. Ulaşamamıştım birkaç kez. En son çaldı ve cevap verdi. Ben bayramını tebrik ettim o da seçim sonucumu tebrik etti.”
Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları’nın imza töreni için kalabalık bir heyetle Roma’ya gitmesini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da cevap verdi.
Cumhurbaşkanlığına bağlı özel uçakları hatırlatan İmamoğlu, bu konuda kendisini eleştirecek son kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi.
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