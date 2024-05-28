Ekrem İmamoğlu’ndan Sokak Hayvanları Tasarısına Tepki: “Çocuklar Eve Sokmaz Bizi”
Ekrem İmamoğlu’ndan Sokak Hayvanları Tasarısına Tepki: “Çocuklar Eve Sokmaz Bizi”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokak hayvanlarının öldürülmesini de kapsayacağı iddia edilen yasa tasarısına tepki gösterdi. İmamoğlu, “Barınaklar, kısırlaştırma merkezleri kurmadan hayvan öldürmek hangi vicdana sığar!” ifadelerini kullandı.
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Hükümetin, sokak hayvanları için uygulanan yasaya ek tasarı hazırlığı içinde olduğu ve tasarıda “barınakta 90 gün içinde sahiplenilmeyen hayvanların öldürülmesi” olacağı iddia edilmişti.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, programına konuk olan Ekrem İmamoğlu’na yasa tasarısı ile ilgili görüşlerini sorduğunu paylaştı.
Ekrem İmamoğlu, iddia edilen yasa tasarısına şu sözlerle tepki göstermiş;
"Uyutma ne demek? Milyonlarca hayvanı mı öldüreceğiz! Böyle insanlık olur mu? Çocuklar eve sokmaz bizi. Barınaklar, kısırlaştırma merkezleri kurmadan hayvan öldürmek hangi vicdana sığar!"
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