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Yakınlarıyla Okul Basmıştı: Kızıyla Kavga Eden Birinci Sınıf Öğrencisini Dövmek İstemiş

Yakınlarıyla Okul Basmıştı: Kızıyla Kavga Eden Birinci Sınıf Öğrencisini Dövmek İstemiş

Kocaeli
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.05.2024 - 17:31

Kocaeli’nde bir okulda yaşananla bu kadar da olmaz dedirtti. M.A. isimli vatandaş, okulda kızıyla kavga eden birinci sınıf öğrencisi kız çocuğunu dövmek için okulu bastı. M.A., öğretmenin karşı çıkması sonrasında öğretmeni de darp etmeye çalıştı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Olay, dün Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda kavga eden ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden biri, akşam durumu velisi M.A'ya anlattı. Bu sabah saatlerinde okula gelerek sınıfa giren veli, öğretmen Burak L'den kızıyla kavga eden diğer kızı kendisine göstermesini istedi.

Olay, dün Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda kavga eden ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden biri, akşam durumu velisi M.A'ya anlattı. Bu sabah saatlerinde okula gelerek sınıfa giren veli, öğretmen Burak L'den kızıyla kavga eden diğer kızı kendisine göstermesini istedi.

Ders anlattığı sırada böyle bir olay ile karşılaşan öğretmen ise veliyi "Çocuk bunlar" diyerek teskin etmeye çalıştı ve söylediklerine karşı çıktı.

Ders anlattığı sırada böyle bir olay ile karşılaşan öğretmen ise veliyi "Çocuk bunlar" diyerek teskin etmeye çalıştı ve söylediklerine karşı çıktı.

Öfkelenen veli, yakınlarını çağırarak öğretmene saldırdı. Diğer öğretmenler araya girerek veliyi tutmaya çalıştı. Kavgayı ayırmaya çalışan diğer öğretmenlerden Mehmet D. de tekme ve yumrukların hedefi oldu.

Öfkelenen veli, yakınlarını çağırarak öğretmene saldırdı. Diğer öğretmenler araya girerek veliyi tutmaya çalıştı. Kavgayı ayırmaya çalışan diğer öğretmenlerden Mehmet D. de tekme ve yumrukların hedefi oldu.

Olaya ilişkin veli M.A'nın da aralarında bulunduğu 3 şahıs gözaltına alındı.

Olaya ilişkin veli M.A'nın da aralarında bulunduğu 3 şahıs gözaltına alındı.

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Nuray

Veli değil bildiğin terörist. Müdahale edilmeseydi kim bilir daha ne yapacaktı. Bu barzonun yetiştirdiği çocuğunda, toplum için pek sağlıklı olacağını düşünm... Devamını Gör

berk bilen

Evrimini tamamlayamamış bu arkadaş, geri maymunların arasına gönderin :)

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