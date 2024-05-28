Yakınlarıyla Okul Basmıştı: Kızıyla Kavga Eden Birinci Sınıf Öğrencisini Dövmek İstemiş
Yakınlarıyla Okul Basmıştı: Kızıyla Kavga Eden Birinci Sınıf Öğrencisini Dövmek İstemiş
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Olay, dün Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda kavga eden ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden biri, akşam durumu velisi M.A'ya anlattı. Bu sabah saatlerinde okula gelerek sınıfa giren veli, öğretmen Burak L'den kızıyla kavga eden diğer kızı kendisine göstermesini istedi.
Ders anlattığı sırada böyle bir olay ile karşılaşan öğretmen ise veliyi "Çocuk bunlar" diyerek teskin etmeye çalıştı ve söylediklerine karşı çıktı.
Öfkelenen veli, yakınlarını çağırarak öğretmene saldırdı. Diğer öğretmenler araya girerek veliyi tutmaya çalıştı. Kavgayı ayırmaya çalışan diğer öğretmenlerden Mehmet D. de tekme ve yumrukların hedefi oldu.
Olaya ilişkin veli M.A'nın da aralarında bulunduğu 3 şahıs gözaltına alındı.
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Veli değil bildiğin terörist. Müdahale edilmeseydi kim bilir daha ne yapacaktı. Bu barzonun yetiştirdiği çocuğunda, toplum için pek sağlıklı olacağını düşünm... Devamını Gör
Evrimini tamamlayamamış bu arkadaş, geri maymunların arasına gönderin :)
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