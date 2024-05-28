Yakınlarıyla Okul Basmıştı: Kızıyla Kavga Eden Birinci Sınıf Öğrencisini Dövmek İstemiş

Kocaeli’nde bir okulda yaşananla bu kadar da olmaz dedirtti. M.A. isimli vatandaş, okulda kızıyla kavga eden birinci sınıf öğrencisi kız çocuğunu dövmek için okulu bastı. M.A., öğretmenin karşı çıkması sonrasında öğretmeni de darp etmeye çalıştı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.