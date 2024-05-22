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Özel Okulda Cinsel İstismar Skandalı: Öğretmen Kaçak Çıktı, Okul Hakkında da Soruşturma Açıldı!

Özel Okulda Cinsel İstismar Skandalı: Öğretmen Kaçak Çıktı, Okul Hakkında da Soruşturma Açıldı!

okul cinsel istismar
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.05.2024 - 16:51

İstanbul Çekmeköy'de, özel bir okulda öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu öğretmen gözaltına alındı. Okul hakkında da soruşturma başlatıldı. 

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Çekmeköy'deki özel bir okulda yabancı uyruklu öğretmen tarafından öğrencilerin cinsel istismara uğradığına yönelik sosyal medya paylaşımları sonrası polis ekipleri çalışma başlattı.

Çekmeköy'deki özel bir okulda yabancı uyruklu öğretmen tarafından öğrencilerin cinsel istismara uğradığına yönelik sosyal medya paylaşımları sonrası polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, müştekilerin beyanları doğrultusunda, okulda öğretmen olarak görev yapan şüpheli B.G'yi yakaladı.

Ekipler, müştekilerin beyanları doğrultusunda, okulda öğretmen olarak görev yapan şüpheli B.G'yi yakaladı.

Zanlının, 3 Kasım 2024'e kadar aktif oturum izninin olduğu ancak çalışma izninin bulunmadığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli B.G, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Zanlının, 3 Kasım 2024'e kadar aktif oturum izninin olduğu ancak çalışma izninin bulunmadığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli B.G, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Okul hakkında ise "suçu bildirmeme" ve "kaçak işçi çalıştırma" suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı.

Okul hakkında ise "suçu bildirmeme" ve "kaçak işçi çalıştırma" suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı.

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