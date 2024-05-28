Merkez Bankası Zarar Etse de Personeline "Performans Tazminatı" Dağıttı
Merkez Bankası Zarar Etse de Personeline "Performans Tazminatı" Dağıttı
Enflasyonda tahminleri son yıllarda tutmayan Merkez Bankası, KKM nedeniyle de 2023 yılını rekor bir zararla kapatmıştı. TCMB zarar etse de personele 2023 yılı için 2 maaşın üstünde ikramiye verildi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 yılı mali dönemi sonunda 818,2 milyar lira dev bir zarar açıklamış ve tüm zamanların rekorunu kırmıştı.
Toplamda 3 bin 835 personeli bulunan TCMB'nin dağıttığı ödülden, önceki Başkan Hafize Gaye Erkan’ın görevden ayrılmasında rol oynadığı konuşulan, ailesini CİMER’e şikayet eden çalışan gibi taşeron üzerinden hizmet verenler yararlanmadı.
Bankada üst düzey yöneticilerin maaşı brüt olarak yaklaşın 250 bin lira seviyesinde olurken, yöneticiler arasında yaklaşık 1 milyon liralık ödül alanlar olduğu iddia edildi.
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