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Merkez Bankası Zarar Etse de Personeline "Performans Tazminatı" Dağıttı

Merkez Bankası Zarar Etse de Personeline "Performans Tazminatı" Dağıttı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.05.2024 - 17:56

Enflasyonda tahminleri son yıllarda tutmayan Merkez Bankası, KKM nedeniyle de 2023 yılını rekor bir zararla kapatmıştı. TCMB zarar etse de personele 2023 yılı için 2 maaşın üstünde ikramiye verildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 yılı mali dönemi sonunda 818,2 milyar lira dev bir zarar açıklamış ve tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 yılı mali dönemi sonunda 818,2 milyar lira dev bir zarar açıklamış ve tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, banka yönetiminin aldığı karar doğrultusunda, zarara karşın, başkan ve başkan yardımcıları haricinde kalan çeşitli kademelerdeki yöneticilerle çalışanlara 'performans tazminatı' olarak maaşların 2 katından fazla ödül dağıttı.

Toplamda 3 bin 835 personeli bulunan TCMB'nin dağıttığı ödülden, önceki Başkan Hafize Gaye Erkan’ın görevden ayrılmasında rol oynadığı konuşulan, ailesini CİMER’e şikayet eden çalışan gibi taşeron üzerinden hizmet verenler yararlanmadı.

Toplamda 3 bin 835 personeli bulunan TCMB'nin dağıttığı ödülden, önceki Başkan Hafize Gaye Erkan’ın görevden ayrılmasında rol oynadığı konuşulan, ailesini CİMER’e şikayet eden çalışan gibi taşeron üzerinden hizmet verenler yararlanmadı.

'Performans tazminatı' dağıtımındaysa personel arasında ayrım yapıldığı da iddia edildi. 

Merkez Bankası çalışanlarının kamudaki diğer kurumlardan 'görece' daha yüksek olduğu bilinirken, performans ödülü maaşa oranla dağıtılınca meblağlar da yükseldi.

Bankada üst düzey yöneticilerin maaşı brüt olarak yaklaşın 250 bin lira seviyesinde olurken, yöneticiler arasında yaklaşık 1 milyon liralık ödül alanlar olduğu iddia edildi.

Bankada üst düzey yöneticilerin maaşı brüt olarak yaklaşın 250 bin lira seviyesinde olurken, yöneticiler arasında yaklaşık 1 milyon liralık ödül alanlar olduğu iddia edildi.

Merkez Bankası hesaplarını inceleyen Sayıştay 2019 yılında hazırladığı raporunda, 'performans tazminatının belirli bir başarı kriterine dayanması gerektiğini ve başarı kriteri olmadan genele yapılan ödemenin mevzuat amaçlarıyla uyuşmadığını' bildirmişti.

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