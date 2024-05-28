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Selin Hürmeriç’ten Tarihi Başarı: 187 Rakibinin Arasından Şampiyon Oldu

Selin Hürmeriç’ten Tarihi Başarı: 187 Rakibinin Arasından Şampiyon Oldu

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.05.2024 - 20:26

Genç sporcu Selin Hürmeriç, Yunanistan’da düzenlenen Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı. Milli sporcu, 187 rakibini geride bırakarak 'Figür kategorisinde' Avrupa Şampiyona oldu.

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Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen turnuvaya damga vuran isimlerden biri de Selin Hürmeriç oldu.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen turnuvaya damga vuran isimlerden biri de Selin Hürmeriç oldu.

Milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil eden Selin Hürmeriç, teknik figür yarışında 187 rakibi arasından Avrupa şampiyonu oldu.

Milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil eden Selin Hürmeriç, teknik figür yarışında 187 rakibi arasından Avrupa şampiyonu oldu.

Öykü Halis ile Rus antrenör ve sporcu Anna Vantorina'nın çalıştırdığı Hürmeriç, tarihi bir başarıya imza atmış oldu.

Öykü Halis ile Rus antrenör ve sporcu Anna Vantorina'nın çalıştırdığı Hürmeriç, tarihi bir başarıya imza atmış oldu.

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