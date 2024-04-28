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Yılın Takımı Seçilen Artistik Cimnastik Erkek Milliler Ödülünü Aldı

Yılın Takımı Seçilen Artistik Cimnastik Erkek Milliler Ödülünü Aldı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
28.04.2024 - 20:20

Avrupa Cimnastik Federasyonu tarafından 'Yılın Takımı' kategorisine aday gösterilen Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, ödülünü aldı.

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Geçen yıl Avrupa'da yılın takımı seçilen Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde yapılan Artistik Cimnastik Avrupa şampiyonasının ardından ödülünü aldı.

Geçen yıl Avrupa'da yılın takımı seçilen Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde yapılan Artistik Cimnastik Avrupa şampiyonasının ardından ödülünü aldı.

Ödüle kavuşma anı 👇

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