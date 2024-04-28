Yılın Takımı Seçilen Artistik Cimnastik Erkek Milliler Ödülünü Aldı
Yılın Takımı Seçilen Artistik Cimnastik Erkek Milliler Ödülünü Aldı
Avrupa Cimnastik Federasyonu tarafından 'Yılın Takımı' kategorisine aday gösterilen Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, ödülünü aldı.
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Geçen yıl Avrupa'da yılın takımı seçilen Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde yapılan Artistik Cimnastik Avrupa şampiyonasının ardından ödülünü aldı.
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