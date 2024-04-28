Görüş Bildir
Haberler
Spor
Milli Boksör Samet Gümüş Avrupa Şampiyonu Oldu!

Milli Boksör Samet Gümüş Avrupa Şampiyonu Oldu!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
28.04.2024 - 18:49

Avrupa Boks Şampiyonası erkekler 51 kilo finalinde milli boksörümüz Samet Gümüş, finalde Macar rakibini mağlup etti ve Avrupa'nın en iyisi oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sırbistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası finalinde ringe çıkan Samet Gümüş, büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası finalinde ringe çıkan Samet Gümüş, büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

2022 Avrupa U22 Şampiyonası’nda altın, 2022 Akdeniz Oyunları’nda bronz, 2023 Avrupa Oyunları’nda gümüş madalya kazanan milli boksör, 2024 Avrupa Oyunları’nda da altın madalyaya uzanarak önemli bir başarıya imza attı.

2022 Avrupa U22 Şampiyonası’nda altın, 2022 Akdeniz Oyunları’nda bronz, 2023 Avrupa Oyunları’nda gümüş madalya kazanan milli boksör, 2024 Avrupa Oyunları’nda da altın madalyaya uzanarak önemli bir başarıya imza attı.

Zafer anı 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın