Bournemouth Forması Giyen Milli Futbolcu Enes Ünal'dan Brighton'a Harika Kafa Golü
Bournemouth Forması Giyen Milli Futbolcu Enes Ünal'dan Brighton'a Harika Kafa Golü
İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'un formasını giyen Milli futbolcu Enes Ünal, Brighton'ı konuk ettikleri maçta oldukça güzel bir kafa vuruşuyla ağları buldu.
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İngiltere Premier League'nin 35. haftasında Bournemouth evinde Brighton'ı ağırladı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes Ünal 52'de takımının ikinci golünü kaydetti.
Sezon başında Getafe'den kiralanan Ünal, kırmızı-siyahlılardaki ikinci golüne imza attı.
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