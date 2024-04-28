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Göztepe İki Yıllık Aranın Ardından Yeniden Süper Lig'de!

Göztepe İki Yıllık Aranın Ardından Yeniden Süper Lig'de!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
28.04.2024 - 18:04

1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Göztepe, müsabakadan 2-0 galip ayrılarak Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

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İki sezon önce Süper Lig'e veda eden İzmir temsilcisi Göztepe, ligin 32. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

İki sezon önce Süper Lig'e veda eden İzmir temsilcisi Göztepe, ligin 32. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Ev sahibi ekip, sahadan 2-0'lık skorla ayrıldı. Galibiyeti getiren golleri 77'de Fıratcan, 90+2'de Pascal attı.

Ev sahibi ekip, sahadan 2-0'lık skorla ayrıldı. Galibiyeti getiren golleri 77'de Fıratcan, 90+2'de Pascal attı.

Sarı-kırmızılılar, bu skorla Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi ve Eyüpspor'un ardından 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de boy gösterecek ikinci takım oldu.

Sarı-kırmızılılar, bu skorla Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi ve Eyüpspor'un ardından 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de boy gösterecek ikinci takım oldu.

Göztepe'nin paylaşımı 👇

Göztepe'nin paylaşımı 👇
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