Göztepe İki Yıllık Aranın Ardından Yeniden Süper Lig'de!
Göztepe İki Yıllık Aranın Ardından Yeniden Süper Lig'de!
1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Göztepe, müsabakadan 2-0 galip ayrılarak Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
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İki sezon önce Süper Lig'e veda eden İzmir temsilcisi Göztepe, ligin 32. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Ev sahibi ekip, sahadan 2-0'lık skorla ayrıldı. Galibiyeti getiren golleri 77'de Fıratcan, 90+2'de Pascal attı.
Sarı-kırmızılılar, bu skorla Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi ve Eyüpspor'un ardından 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de boy gösterecek ikinci takım oldu.
Göztepe'nin paylaşımı 👇
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