THY Uçağında Kokpit Boş Kaldı İddiası: Yahya Üstün Yalanladı!

Türk Hava Yolları’nın bir uçuşunda iki pilotun birden kokpiti terk ettiği ve kokpitin bir süre boş kaldığı iddia edilmişti. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, kokpitin boş kaldığı iddialarının doğru olmadığını ve böyle bir olayın yaşanmadını açıkladı.