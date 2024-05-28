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THY Uçağında Kokpit Boş Kaldı İddiası: Yahya Üstün Yalanladı!

THY Uçağında Kokpit Boş Kaldı İddiası: Yahya Üstün Yalanladı!

THY
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.05.2024 - 18:36

Türk Hava Yolları’nın bir uçuşunda iki pilotun birden kokpiti terk ettiği ve kokpitin bir süre boş kaldığı iddia edilmişti. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, kokpitin boş kaldığı iddialarının doğru olmadığını ve böyle bir olayın yaşanmadını açıkladı.

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Türk Hava Yolları’nın bir uçağında yaşanan olaylar sosyal medyada gündem olmuştu.

Türk Hava Yolları’nın bir uçağında yaşanan olaylar sosyal medyada gündem olmuştu.

AirportHaber’in iddiasına göre, THY’ye ait Boeing uçuşu sırasında hem kaptan pilot hem de yardımcı pilot kısa süreliğine kokpiti terk etti.

AirportHaber’in iddiasına göre, THY’ye ait Boeing uçuşu sırasında hem kaptan pilot hem de yardımcı pilot kısa süreliğine kokpiti terk etti.

Kaynak

2015 yılında Germanwings Hava Yolları’na ait uçağın yardımcı pilot tarafından kasten düşürülmesi sonrasında havacılık kuralları güncenlenmiş ve kokpitte her zaman iki kişinin olması kuralı getirilmişti. Pilotlardan birinin kokpitten çıkması durumunda kabin ekibinden biri diğer pilotun yanında bekleyecek şekilde düzenleme yapılmıştı.

2015 yılında Germanwings Hava Yolları’na ait uçağın yardımcı pilot tarafından kasten düşürülmesi sonrasında havacılık kuralları güncenlenmiş ve kokpitte her zaman iki kişinin olması kuralı getirilmişti. Pilotlardan birinin kokpitten çıkması durumunda kabin ekibinden biri diğer pilotun yanında bekleyecek şekilde düzenleme yapılmıştı.

Türk Hava Yolları ise “kokpit boş kaldı” iddiasını yalanladı.

Türk Hava Yolları ise “kokpit boş kaldı” iddiasını yalanladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bazı dijital mecralarda yer verilen, bir yolcu uçağımızda kokpitin bir süre tamamen boş bırakıldığına dair iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir hadise vuku bulmuş değildir. Kamuoyunu yanlış bilgilendirip, marka itibarımızı zedelemeye yönelik maksatlı servis edilen bu yalan haberle ilgili kanuni hakkımızı kullanacağımızı bildirmek isteriz.”ifadelerini kullandı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bazı dijital mecralarda yer verilen, bir yolcu uçağımızda kokpitin bir süre tamamen boş bırakıldığına dair iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir hadise vuku bulmuş değildir. Kamuoyunu yanlış bilgilendirip, marka itibarımızı zedelemeye yönelik maksatlı servis edilen bu yalan haberle ilgili kanuni hakkımızı kullanacağımızı bildirmek isteriz.”ifadelerini kullandı.
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün paylaşımı 👇

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Rasim Onuk

milli sporcuları destekleyemezken bu yanlış şimdi bu haber yanlış diyip geçiyorsunuz. siz marka değerinizi kendiniz düşürüyorsunuz.

Cehape Zihniyeti

Kartal imam hatip lisesi mezunları derneğinde gerçekleştiği iddia edilen olay.

Incinmissin dedi

Otopilot da disari ciksa sıkıntı büyük olurdu